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Председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей призывает одуматься и остановиться

13.08.2020 18:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как такое могло произойти в Беларуси? Сегодня этим вопросом задаются многие. Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей, мама пятерых детей, бабушка шестерых внуков и прабабушка  призывает всех нас одуматься и остановиться.

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей: "Выходя на эти страшные митинги, я понимаю, на митинге каждый может высказывать свое отношение ко всему – это ж никому не запрещено, но зачем все ломать, бить и крошить. Как посмотришь, что творится утром, как там происходило это бойнище – все поломано, все переломано. Сколько это стоило труда людям все это создать, сделать,  потом прийти к такому. Сердце болит за все. За детей, что они попадают в такой круговорот. Я как мать могу сказать и за то, что все бьется, ломается, уничтожается, где вложен труд тех же людей, которые туда приходят, поэтому я считаю, что нужно всем одуматься со всех сторон. Одуматься и прийти к какому-то общему знаменателю. Хотите выходить, пожалуйста, выходите, стойте с цветами. Даже красиво, когда девушки с цветами стоят, ради бога, но чтобы это не превращалась в бойню".

 
 
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Как такое могло произойти в Беларуси? Сегодня этим вопросом задаются многие. Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей, мама...
 
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