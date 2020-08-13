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Появился список получивших «сутки» 11 августа и только по Минску. В нем более 500 фамилий

13.08.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховный суд опубликовал список тех, кто получил «сутки» 11 августа и только в судах Минска. В нем более 500 фамилий. Из-за большой нагрузки он может открываться очень долго, поэтому приводим его и в новости.


«В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа», — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

В нем только те, кто получил «сутки». Некоторым давали 4 дня административного ареста, некоторым — по 25 «суток». Наиболее часто встречающийся срок — 15 «суток».

ФИО

Дата рождения

Административное взыскание

Кашников

Валерий Владимирович

04.01.1970

Арест 25 суток

Ментуз

Олег Валерьевич

27.10.1991

Арест 25 суток

Лобода

Павел Михайлович

07.08.1981

Арест 20 суток

Ганин

Дмитрий Владимирович

18.12.1990

Арест 25 суток

Юфреев

Василий Павлович

23.03.1947

Арест 25 суток

Иванов

Дмитрий Александрович

15.05.1997

Арест 20 суток

Юферев

Ярослав Дементьевич

27.12.2001

Арест 25 суток

Якубовский

Дмитрий Юрьевич

28.09.1985

Арест 25 суток

Сибгатулин

Роман Равильевич

18.07.1985

Арест 20 суток

Козырь

Сергей Александрович

20.12.1974

Арест 25 суток

Мелешкевич

Дмитрий Николаевич

15.02.1966

Арест 25 суток

Лускин

Александр Викторович

28.10.1993

Арест 25 суток

Баханович

Дмитрий Владимирович

04.01.1983

Арест 25 суток

Старовойтов

Андрей Александрович

17.10.1997

Арест 15 суток

Щербаков

Евгений Викторович

10.03.2000

Арест 15 суток

Соколовский

Илья Андреевич

29.08.1994

Арест 15 суток

Анкип

Станислав Викторович

18.08.1984

Арест 15 суток

Мороз

Евгений Юрьевич

01.01.1954

Арест 15 суток

Любимов

Евгений Александрович

13.10.1985

Арест 15 суток

Фандо

Виктор Иванович

19.06.1976

Арест 15 суток

Манешин

Александр Владимирович

20.06.1972

Арест 15 суток

Сорока

Дмитрий Викторович

09.06.1999

Арест 15 суток

Рапович

Никита Васильевич

25.02.2001

Арест 15 суток

Дудко

Василий Николаевич

02.11.1986

Арест 15 суток

Грек

Андрей Петрович

08.01.1983

Арест 15 суток

Куган

Александр Анатольевич

19.03.1975

Арест 12 суток

Остапенко

Владислав Олегович

20.08.2001

Арест 10 суток

Вечерский

Владислав Алексеевич

12.04.2002

Арест 10 суток

Якимов

Глеб Юрьевич

04.08.2000

Арест 10 суток

Ходасевич

Владислав Викторович

31.05.1996

Арест 15 суток

Шакун

Александр Валерьевич

03.04.1993

Арест 15 суток

Чайко 

Артем Дмитриевич

06.07.1999

Арест 15 суток

Меженин

Дмитрий Александрович

19.02.1972

Арест 15 суток

Мазура

Александр Валентинович

24.09.1985

Арест 15 суток

Горбунов

Артем Олегович

07.11.1989

Арест 15 суток

Тюкульмин

Кирилл Дмитриевич

05.01.1993

Арест 15 суток

Королев

Вячеслав Михайлович

29.04.1990

Арест 15 суток

Казак

Сергей Иванович

11.10.1983

Арест 15 суток

Раханский

Алексей Игоревич

20.05.1988

Арест 15 суток

Ильясевич

Андрей Семенович

30.11.1976

Арест 15 суток

Бегеза

Дмитрий Николаевич

31.08.1995

Арест 15 суток

Глушанков Александр Леонидович

01.12.1988

Арест 15 суток

Сикирицкий

 Игорь Петрович

19.08.1964

Арест 12 суток

Шалькевич

Павел Генрихович

08.12.1976

Арест 12 суток

Кальчук Виталий Валентинович

27.09.1984

Арест 12 суток

Шакуро

Денис Вячеславович

16.10.1990

Арест 12 суток

Осипенко

Евгений Витальевич

19.02.1978

Арест 13 суток

Морзов

Игорь Владимирович

15.01.1970

Арест 15 суток

Шайковский

Евгений Леонидович

09.07.1996

Арест 13 суток

Федоров

Александр Владимирович

16.11.1992

Арест 12 суток

Мытник

Андрей Сергеевич

22.06.1982

Арест 15 суток

Терешко

 Александр Владимирович

23.02.1988

Арест 15 суток

Ковалев

Максим Валерьевич

11.11.1982

Арест 15 суток

Мишин

Алексей Сергеевич

07.08.1989

Арест 15 суток

Машук

Иван Дмитриевич

26.01.1975

Арест 15 суток

Личко

Дмитрий Александрович

09.10.2000

Арест 15 суток

Улицкий

Александр Владимирович

14.09.1990

Арест 15 суток

Мороз

Дмитрий Вячеславович

03.12.1982

Арест 15 суток

Бабушкин

Евгений Михайлович

06.11.1978

Арест 15 суток

Нечай

Алексей Анатольевич

08.10.1993

Арест 15 суток

Шартух

Алексей Васильевич

22.08.1985

Арест 15 суток

Лавский

Денис Викторович

13.09.1984

Арест 15 суток

Мирошниченко

Даниил Геннадьевич

07.07.1999

Арест 15 суток

Скиданов

Виктор Александрович

21.12.1999

Арест 15 суток

Лях

 Юрий Владимирович

24.01.1965

Арест 15 суток

Стельмах

Павел Валентинович

20.03.1983

Арест 15 суток

Филюта

Александр Анатольевич

26.02.1986

Арест 10 суток

Шешко                                       Александр Светославович

16.03.1989

Арест 7 суток

Белко

Антон Васильевич

10.06.1993

Арест 15 суток

Воробьев

Александр Иванович

12.06.1960

Арест 15 суток

Каменецкий

Андрей Владимирович

09.05.1984

Арест 15 суток

Волковец

Евгений Викторович

18.04.1986

Арест 15 суток

Дулин

Денис Александрович

07.02.1979

Арест 15 суток

Бирюк

Олег Васильевич

05.09.1995

Арест 15 суток

Черкас

Владимир Иванович

16.10.1966

Арест 15 суток

Христофоров

Дмитрий Ильич

11.11.1986

Арест 15 суток

Вясилькин

Алексей Олегович

20.02.1983

Арест 15 суток

Волуевич

Александр Сергеевич

15.12.1995

Арест 15 суток

Ашурак

Кирилл Романович

29.06.1996

Арест 15 суток

Данилович

Андрей Николаевич

14.01.1981

Арест 15 суток

Ганбаров

Акиф Агададаш Оглы

13.10.1985

Арест 15 суток

Алексеюк

Дмитрий Евгеньевич

18.01.1981

Арест 15 суток

Дубовик

Сергей Анатольевич

23.12.1973

Арест 15 суток

Дятлов

Валентин Леонидович

18.05.1987

Арест 15 суток

Крупский

Игорь Викторович

16.10.1998

Арест 15 суток

Пахарев

Виктор Владимирович

09.02.1984

Арест 15 суток

Савостяник

Юрий Иванович

26.05.1981

Арест 15 суток

Алхава

Алексей Абдулкаримович

01.07.1993

Арест 15 суток

Марголин

Дмитрий Олегович

10.09.1987

Арест 10 суток

Зайцев

Евгений Леонидович

17.05.2001

Арест 15 суток

Зайцев

Леонид Иванович

11.01.1965

Арест 15 суток

Езубчик

Алексей Сергеевич

10.08.1995

Арест 15 суток

Рыжевич

 Евгений Самуилович

03.04.1980

Арест 15 суток

Зайцев

Александр Дмитриевич

01.07.2001

Арест 15 суток

Скавыш

Вадим Олегович

28.09.1995

Арест 15 суток

Шлык

Александр Викторович

04.09.1999

Арест 15 суток

Пирожник

Дмитрий Александрович

06.08.1975

Арест 15 суток

Собченко

Игорь Александрович

23.02.1991

Арест 15 суток

Махунов

Антон Сергеевич

14.02.1996

Арест 15 суток

Зорич

Роман Александрович

16.03.1983

Арест 15 суток

Казаков

Олег Филиппович

13.09.1987

Арест 15 суток

Лемачко

Валерий Александрович

17.07.1986

Арест 15 суток

Будай

Сергей Николаевич

23.06.1977

Арест 15 суток

Гриневич

Вадим Владимирович

02.03.1987

Арест 15 суток

Колпак

Игорь Михайлович

25.10.1988

Арест 15 суток

Новик

Андрей Васильевич

16.07.1986

Арест 15 суток

Капацкий

Дмитрий Николаевич

18.06.1970

Арест 15 суток

Колбасников

Павел Евгеньевич

10.07.1992

Арест 15 суток

Бобылев

Павел Анатольевич

03.03.1977

Арест 15 суток

Цыбулько

Александр Сергеевич

25.01.1991

Арест 10 суток

Шатов

Никита Андреевич

18.06.1993

Арест 15 суток

Подтероб

Андрей Александрович

10.04.1997

Арест 15 суток

Стреж

Юрий Анатольевич

22.03.1999

Арест 15 суток

Смычков

Никита Дмитриевич

31.08.1992

Арест 10 суток

Колпак

Павел Михайлович

19.12.1984

Арест 10 суток

Артемьев

Павел Константинович

02.09.1981

Арест 15 суток

Масальский

Денис Владимирович

22.11.1983

Арест 15 суток

Красовский Евгений Анатольевич

20.03.1990

Арест 15 суток

Коляго

Павел Викторович

02.01.1993

Арест 15 суток

Прокопович

Олег Брониславович

03.06.1968

Арест 10 суток

Антонюк

Дмитрий Николаевич

06.03.1982

Арест 15 суток

Бокунович

Евгений Леонидович

21.01.1992

Арест 15 суток

Викторов

Николай Владимирович

22.08.1988

Арест 15 суток

Ермак

Андрей Иванович

07.10.1971

Арест 15 суток

Ковель

Максим Александрович

31.071996

Арест 15 суток

Мехович

Виталий Петрович

01.06.1991

Арест 15 суток

Козак

Владимир Андреевич

19.10.1995

Арест 15 суток

Путилов

Станислав Васильевич

19.10.1995

Арест 15 суток

Страшинский

Андрей Валерьянович

24.02.1983

Арест 10 суток

Свириденко

Илья Юрьевич

31.08.1997

Арест 15 суток

Терешко

Андрей Владимирович

04.02.1988

Арест 15 суток

Хотько

Андрей Викторович

12.06.1981

Арест 15 суток

Шкель

Максим Фомич

02.02.1988

Арест 15 суток

Вертинский

Антон Андреевич

03.09.1988

Арест 15 суток

Шотерник

 Алексей Владимирович

12.06.1988

Арест 15 суток

Коляга

Максим Валерьевич

01.12.1996

Арест 15 суток

Чупринский

Михаил Борисович

27.04.1985

Арест 15 суток

Ворса

Юрий Владимирович

20.02.1992

Арест 15 суток

Бонохов

Александр Анатольевич

05.03.1965

Арест 15 суток

Приставко

Иван Леонидович

11.06.1993

Арест 15 суток

Рзагулуев

Эльдар Магеррамович

01.06.1988

Арест 15 суток

Басалай

Евгений Юрьевич

06.02.1997

Арест 15 суток

Мозоль

Никита Алексеевич

15.01.1992

Арест 15 суток

Галькевич

Алексей Александрович

16.02.1977

Арест 15 суток

Мельников

Никита Валерьевич

01.10.1993

Арест 15 суток

Шалонкин

Дмитрий Алексеевич

27.01.1986

Арест 15 суток

Головин

Артём Владимирович

18.12.1997

Арест 15 суток

Вашкевич

Петр Петрович

26.09.1954

Арест 15 суток

Мороз

Виталий Владимирович

22.05.1990

Арест 15 суток

Соболев

Евгений Александрович

21.02.1993

Арест 15 суток

Бельский

Виталий Викторович

27.11.1985

Арест 7 суток

Алешкевич

Владимир Александрович

14.10.1976

Арест 7 суток

Руденков

Юрий Петрович

19.04.1972

Арест 15 суток

Приварников

Дмитрий Анатольевич

17.04.1981

Арест 15 суток

Жуковский

Сергей Леонидович

17.05.1991

Арест 15 суток

Романенко

Олег Юрьевич

26.04.1976

Арест 15 суток

Борисёнок

Павел Павлович

25.06.1983

Арест 15 суток

Басалай

Евгений Николаевич

01.11.1995

Арест 15 суток

Костюнин

Константин Александрович

24.08.1987

Арест 15 суток

Стародубов

Максим Игоревич

02.04.1994

Арест 15 суток

Калацкий

Максим Дмитриевич

17.08.1995

Арест 15 суток

Бондаревич

Максим Эдуардович

31.03.1980

Арест 15 суток

Дребезов

Дмитрий Игоревич

04.06.1999

Арест 15 суток

Алешкевич

Петр Григорьевич

19.08.1982

Арест 12 суток

Трифонов

Илья Владимирович

21.09.1986

Арест 15 суток

Самусев

Илья Александрович

16.07.1996

Арест 14 суток

Бондаренко

Андрей Николаевич

27.02.1980

Арест 15 суток

Долгинин

Энтони Олегович

10.07.2000

Арест 15 суток

Шило

Денис Александрович

28.10.1999

Арест 15 суток

Мусиенко

Василий Анатольевич

11.02.1988

Арест 12 суток

Дидуэль

Игорь Игоревич

03.07.1991

Арест 15 суток

Сазонов

Богдан Сергеевич

03.02.2001

Арест 15 суток

Коляда

Анатолий Владимирович

24.03.1963

Арест 15 суток

Пузанов

Кирилл Владимирович

30.12.1991

Арест 15 суток

Туровец

Егор Владимирович

26.03.1992

Арест 15 суток

Миронович

Никита Сергеевич

01.10.1999

Арест 12 суток

Ходырев

Вадим Александрович

20.04.1996

Арест 15 суток

Лех

Андрей Юрьевич

18.05.1999

Арест 15 суток

Богданов

Сергей Васильевич

19.09.1986

Арест 15 суток

Метлицкий

Антон Александрович

19.04.1984

Арест 15 суток

Дежиц

Максим Петрович

06.09.1971

Арест 15 суток

Виноградов

Евгений Викторович

15.12.1983

Арест 14 суток

Гнот

Евгений Григорьевич

13.11.1992

Арест 15 суток

Демидович

Максим Игоревич

27.12.1995

Арест 15 суток

Касперович

Виталий Евгеньевич

21.06.1969

Арест 12 суток

Данилевич

Владимир Владимирович

27.06.1984

Арест 13 суток

Столяров

Дмитрий Владимирович

30.07.1980

Арест 13 суток

Козлов

Вадим Владимирович

19.07.1984

Арест 10 суток

Драко

Евгений Сергеевич

07.07.1991

Арест 13 суток

Козловский

Никита Дмитриевич

23.03.2002

Арест 12 суток

Вергейчик

Петр Владимирович

20.12.1988

Арест 15 суток

Андрусевич

Иван Павлович

18.02.1994

Арест 15 суток

Соболь

Николай Валерьевич

26.02.1986

Арест 15 суток

Даниленко

Артем Александрович

01.07.1993

Арест 15 суток

Спиридонов

Александр Валерьевич

06.06.1970

Арест 15 суток

Сенченя

Анатолий Викторович

03.06.1999

Арест 15 суток

Пронько

Дмитрий Александрович

12.10.1982

Арест 15 суток

Чередник

Александр Владимирович

15.07.1992

Арест 15 суток

Курзин

Александр Владимирович

11.06.2002

Арест 15 суток

Дурко

Роман Николаевич

05.03.1994

Арест 15 суток

Зверянский

Антон Сергеевич

01.02.2000

Арест 15 суток

Гуринович

Матвей Алексеевич

22.10.2001

Арест 15 суток

Калацкая

Людмила Владимировна

04.11.1971

Арест 13 суток

Артамонов

Максим Анатольевич

14.12.1984

Арест 15 суток

Колесников

Глеб Михайлович

27.02.1998

Арест 13 суток

Капский

Александр Сергеевич

01.12.1981

Арест 15 суток

Подолинский

Леонид Валерьевич

30.08.1978

Арест 15 суток

Канаш

Алексей Владимирович

13.02.1995

Арест 15 суток

Моисеев

Дмитрий Константинович

25.10.1987

Арест 12 суток

Иванчик

Матвей Олегович

19.02.1986

Арест 15 суток

Качан

Александр Вячеславович

01.07.1994

Арест 15 суток

Климович

Владислав Сергеевич

06.10.2000

Арест 12 суток

Полунченко

Никита Андреевич

24.09.1998

Арест 12 суток

Долгих

Александр Владимирович

16.08.1964

Арест 10 суток

Янковский

Сергей Владимирович

18.11.1978

Арест 7 суток

Витко

Павел Владимирович

27.11.1979

Арест 12 суток

Цебрук

Николай Анатольевич

19.12.1986

Арест 7 суток

Кезик

Дмитрий Александрович

29.07.1985

Арест 12 суток

Митин

Андрей Вячеславович

24.11.1989

Арест 13 суток

Запруцкий

Александр Иванович

30.08.1985

Арест 12 суток

Маталыга

Артем Олегович

06.05.1988

Арест 13 суток

Ксенжик

Александр Николаевич

03.06.1976

Арест 12 суток

Павлович

Павел Геннадьевич

26.08.1997

Арест 15 суток

Левша

Артем Андреевич

30.08.1996

Арест 15 суток

Марчик

Павел Дмитриевич

25.09.1999

Арест 15 суток

Фролов

Максим Дмитриевич

24.11.2000

Арест 15 суток

Разуев

Алексей Сергеевич

13.09.1991

Арест 15 суток

Ковалевич

Роман Григорьевич

18.02.1988

Арест 15 суток

Назулько

Владислав Георгиевич

11.12.1995

Арест 15 суток

Галушка

Никита Владимирович

30.11.2000

Арест 15 суток

Гринь

Алексей Викторович

21.05.1991

Арест 15 суток

Ковалевский

Андрей Викторович

11.08.1999

Арест 15 суток

Козловский

Павел Егорович

07.11.2000

Арест 15 суток

Хурсевич

Роман Николаевич

10.07.1994

Арест 15 суток

Конаков

Сергей Олегович

18.11.1991

Арест 15 суток

Гладченко

Андрей Владимирович

31.01.1994 г

Арест 15 суток

Долгий

Павел Игоревич

16.06.2000

Арест 13 суток

Медведский

Артем Александрович

23.05.1998

Арест 14 суток

Жучкевич

Илья Леонидович

29.06.1989

Арест 14 суток

Дерновая

Нелли Олеговна

13.07.1964

Арест 12 суток

Ковалева

Наталья Александровна

24.06.1989

Арест 14 суток

Калинкина

Юлия Валерьевна

25.05.1995

Арест 15 суток

Якутович

Елена Алексеевна

29.09.1989

Арест 15 суток

Ковалевич

Светлана Викторовна

27.02.1990

Арест 15 суток

Емельянович

Елизавета Андреевна

09.07.1992

Арест 10 суток

Гриб

Олеся Александровна

25.10.1980

Арест 14 суток

Гаврилович

Евгений Михайлович

16.10.1990

Арест 15 суток

Хурсевич

Руслан Юрьевич

15.08.1990

Арест 15 суток

Михнюк

Олег Петрович

22.05.1976

Арест 15 суток

Возный

Александр Андреевич

09.05.1985

Арест 15 суток

Чуйко

Андрей Владимирович

06.06.1990

Арест 15 суток

Черняк

Артем Сергеевич

17.04.1996

Арест 15 суток

Задиран

Александр Анатольевич

09.11.1996

Арест 15 суток

Фигловский

Никита Андреевич

16.09.1998

Арест 15 суток

Каминский

Константин Валерьевич

13.01.1999

Арест 15 суток

Давыдчик

Олег Валентинович

12.02.1993

Арест 15 суток

Володькин

Никита Денисович

01.03.1999

Арест 15 суток

Ануфриев

Дмитрий Леонидович

09.04.1977

Арест 15 суток

Наумик

Ярослав Михайлович

19.02.2000

Арест 15 суток

Голомако

Артур Константинович

20.05.1999

Арест 15 суток

Ламеко

Александр Геннадьевич

13.11.1987

Арест 15 суток

Камоцкий

Никита Сергеевич

05.04.1991

Арест 15 суток

Вергейчик

Владимир Петрович

02.02.1959

Арест 15 суток

Касач

Юрий Чеславович

17.06.1965

Арест 15 суток

Авдошко

Александр Иванович

22.12.1993

Арест 15 суток

Кухарчик

Сергей Иванович

25.02.1977

Арест 15 суток

Александров

Вячеслав Сергеевич

16.03.1993

Арест 15 суток

Ковалевский

Константин Александрович

31.08.1987

Арест 15 суток

Мацулевич

Александр Николаевич

07.03.1991

Арест 15 суток

Король

Евгений Александрович

22.12.1994

Арест 15 суток

Кондратюк

Григорий Павлович

14.03.1992

Арест 15 суток

Спиридонов

Ярослав Андреевич

18.07.1992

Арест 15 суток

Карасев

Илья Михайлович

21.11.1982

Арест 15 суток

Малько

Дмитрий Александрович

22.01.1992

Арест 15 суток

Адамович

Виктор Николаевич

06.07.1980

Арест 15 суток

Чумаков

Денис Александрович

20.02.1976

Арест 15 суток

Ходин

Вадим Николаевич

28.04.1982

Арест 15 суток

Титовец

Александр Викторович

10.05.1991

Арест 15 суток

Дайлидович

Дмитрий Александрович

14.12.1990

Арест 15 суток

Перепецкий

Павел Александрович

22.09.1995

Арест 15 суток

Суббота

Иван Олегович

08.05.1988

Арест 15 суток

Ободовский

Сергей Николаевич

17.02.1989

Арест 15 суток

Зарембо

Александр Иванович

27.11.1992

Арест 15 суток

Коваль

Максим Николаевич

10.11.1976

Арест 15 суток

Потупчик

Николай Николаевич

05.10.1983

Арест 15 суток

Зинкевич

Михаил Леонидович

14.02.1992

Арест 15 суток

Коробкин

Ростислав Анатольевич

13.04.1975

Арест 15 суток

Стариков

Сергей Геннадьевич

17.05.1981

Арест 15 суток

Шкут

Дмитрий Юрьевич

01.06.2001

Арест 15 суток

Анишкевич

Артем Николаевич

16.04.1996

Арест 15 суток

Пстыга

Антон Михайлович

18.04.1987

Арест 15 суток

Стефанович

Игорь Игоревич

31.12.1988

Арест 15 суток

Белогривцев

Алексей Викторович

22.12.1986

Арест 15 суток

Коновалов

Иван Владимирович

11.06.1980

Арест 10 суток

Забелич

Артём Сергеевич

05.12.1991

Арест 4 суток

Рыбак

Владислав Александрович

30.09.1998

Арест 7 суток

Подолинский

Леонид Валерьевич

30.08.1975

Арест 7 суток

Тарасевич

Андрей Игоревич

04.02.1989

Арест 15 суток

Качан

Игорь Игоревич

06.09.1993

Арест 15 суток

Давидович

Виталий Сергеевич

20.11.1992

Арест 10 суток

Бобровская

Яна Юрьевна

17.11.1992

Арест 4 суток

Виноградова

Анастасия Александровна

04.11.1999

Арест 7 суток

Завадская

Анна Михайловна

03.02.1996

Арест 7 суток

Русакович

Ирина Евгеньевна

24.05.1998

Арест 9 суток

Даргевич

Анастасия Олеговна

20.09.1999

Арест 7 суток

Гончаренко

Ольга Борисовна

23.08.1988

Арест 7 суток

Бода

Валерия Андреевна

20.04.1995

Арест 9 суток

Веремеева

Анастасия Леонидовна

28.10.2000

Арест 9 суток

Бруй

Мария Владимировна

16.02.1992

Арест 15 суток

Помеленок

Ирина Андреевна

24.10.1990

Арест 9 суток

Куришко

Ирина Владимировна

20.02.1986

Арест 15 суток

Вчерашняя

Александра Васильевна

10.12.1993

Арест 10 суток

Вчерашняя

Дарья Васильевна

01.04.1997

Арест 10 суток

Бродская

Надежда Анатольевна

30.05.1986

Арест 6 суток

Ковалёва

Наталья Александровна

24.06.1989

Арест 7 суток

Дерновая

Нелли Олеговна

13.07.1964

Арест 7 суток

Витковская

Надежда Александровна

08.04.1987

Арест 7 суток

Литвина

Ольга Александровна

16.12.1995

Арест 5 суток

Сташенко

Артём Валерьевич

22.09.1972

Арест 15 суток

Меженина

Ольга Александровна

13.07.1973

Арест 7 суток

Сароко

Антон Геннадьевич

05.03.1992

Арест 7 суток

Касель

Алина Сергеевна

29.11.1992

Арест 7 суток

Камоцкая

Анжела Дмитриевна

13.04.1993

Арест 7 суток

Езерская

Антонина Владимировна

11.05.1994

Арест 7 суток

Танана

Мария Ивановна

02.02.1995

Арест 8 суток

Карасевич

Михаил Михайлович

15.06.1983

Арест 10 суток

Вчерашняя

Инесса Сергеевна

09.12.1968

Арест 10 суток

Завадский

Алексей Андреевич

01.09.1987

Арест 10 суток

Сугако

Светлана Николаевна

21.05.1985

Арест 10 суток

Филиппова

Юлия Дмитриевна

10.08.1995

Арест 8 суток

Гордевич

Александр Валерьевич

27.07.1983

Арест 10 суток

Тишкевич

Дмитрий Сергеевич

21.01.1984

Арест 8 суток

Пономаренко

Виталий Романович

21.02.1976

Арест 10 суток

Прокопьев

Виталий Олегович

24.08.1979

Арест 10 суток

Циуля

Никита Михайлович

13.04.2001

Арест 10 суток

Зарецкая

Екатерина Олеговна

20.06.1995

Арест 7 суток

Шевченко

Павел Юрьевич

27.09.1989

Арест 8 суток

Старевич

Александр Леонидович

28.06.1982

Арест 5 суток

Слука

Дмитрий Сергеевич

11.04.1997

Арест 12 суток

Пищик

Владислав Игоревич

28.10.1996

Арест 5 суток

Шведов

Георгий Романович

27.06.1998

Арест 7 суток

Капник

Ксения Александровна

03.10.1992

Арест 6 суток

Сулейман

Эмиль Азимович

17.06.1998

Арест 7 суток

Аксючин

Мария Николаевна

17.12.1991

Арест 10 суток

Трибуховский

Руслан Евгеньевич

15.03.1988

Арест 8 суток

Сытько

Виталий Сергеевич

14.05.1986

Арест 6 суток

Пупко

Дмитрий Владимирович

02.06.1987

Арест 5 суток

Глинский

Александр Сергеевич

18.10.1996

Арест 8 суток

Семенюк

Кирилл Иванович

14.11.1975

Арест 7 суток

Савельев

Сергей Михайлович

28.05.1976

Арест 15 суток

Романова

Вероника Олеговна

15.09.1988

Арест 9 суток

Горбачев

Вячеслав Игоревич

25.02.1989

Арест 12 суток

Дорожкин

Михаил Васильевич

14.01.1981

Арест 7 суток

Хатько

Павел Евгеньевич

03.08.1994

Арест 15 суток

Кривко

Анастасия Руслановна

02.11.2001

Арест 7 суток

Юнкевич

Александр Васильевич

02.08.1988

Арест 14 суток

Чеботарь

Сергей Васильевич

30.11.1989

Арест 9 суток

Черныш

Егор Александрович

22.01.1997

Арест 10 суток

Прокопьев

Павел Олегович

18.08.1983

Арест 14 суток

Амельков

Евгений Евгеньевич

11.08.1987

Арест 15 суток

Кобозев

Денис Александрович

01.06.1990

Арест 11 суток

Петров

Егор Федорович

24.04.1987

Арест 7 суток

Богданович

Денис Дмитриевич

25.08.1987

Арест 8 суток

Семченко

Виталий Михайлович

27.08.1979

Арест 9 суток

Мелещенко

Александр Александрович

29.05.1979

Арест 14 суток

Щегрецов

Александр Фёдорович

03.11.1989

Арест 8 суток

Румянцев

Дмитрий Алексеевич

08.09.1985

Арест 5 суток

Степанов

Владислав Александрович

26.03.1997

Арест 8 суток

Покляк

Михаил Владимирович

12.11.1992

Арест 6 суток

Свечников

Александр Сергеевич

27.01.1993

Арест 5 суток

Сурмач

Владимир Дмитриевич

10.01.1996

Арест 5 суток

Русецкая

Стефания Игоревна

26.06.1997

Арест 5 суток

Голиевская

Юлия Олеговна

08.10.1991

Арест 4 суток

Сенько

Никита Васильевич

09.10.1997

Арест 4 суток

Юрженко

Петр Викторович

18.04.1997

Арест 10 суток

Нефедова

Людмила Евгеньевна

02.08.1952

Арест 8 суток

Ковалевич

Андрей Владимирович

12.09.1986

Арест 10 суток

Новик

Алексей Мечиславович

11.11.1983

Арест 15 суток

Негрей

Александр Владимирович

08.08.1977

Арест 15 суток

Ардюк

Олег Николаевич

08.11.1974

Арест 15 суток

Жук

Алексей Чеславович

05.07.1997

Арест 15 суток

Евдокимов

Сергей Анатольевич

06.03.1993

Арест 15 суток

Суворов

Михаил Александрович

07.08.1987

Арест 15 суток

Булка

Евгений Николаевич

04.04.1996

Арест 15 суток

Довгуль

Виктор Петрович

03.09.1982

Арест 15 суток

Семенов

Евгений Сергеевич

25.06.1995

Арест 15 суток

Бусько

Павел Сергеевич

29.08.1998

Арест 15 суток

Перельман

Николай Александрович

28.01.1988

Арест 15 суток

Мирошников

Леонид Владимирович

11.03.1984

Арест 15 суток

Могилевич

Александр Андреевич

12.07.2000

Арест 15 суток

Дидюля

Андрей Дмитриевич

08.06.1971

Арест 15 суток

Махляр

Денис Александрович

22.06.1983

Арест 15 суток

Иванов

Артем Игоревич

01.08.1995

Арест 15 суток

Козлов

Александр Александрович

17.11.1994

Арест 15 суток

Басай

Андрей Степанович

17.04.1976

Арест 15 суток

Савастюк

Сергей Иванович

03.11.1995

Арест 15 суток

Купава

Витовг Николаевич

27.08.1989

Арест 15 суток

Селицкий

Юрий Владимирович

05.01.1979

Арест 15 суток

Васильев

Кирилл Владимирович

28.07.2000

Арест 15 суток

Дубовик

Сергей Александрович

03.07.1979

Арест 15 суток

Ефимчик

Александр Георгиевич

01.10.1983

Арест 15 суток

Проскурин

Александр Сергеевич

23.05.1991

Арест 15 суток

Иванов

Павел Дмитриевич

07.11.1989

Арест 15 суток

Савченко

Виктор Викторович

04.03.1992

Арест 15 суток

Радивил

Дмитрий Валентинович

20.09.1985

Арест 12 суток

Лахманенко

Илья Геннадьевич

31.01.1988

Арест 15 суток

Монич

Сергей Анатольевич

03.04.1986

Арест 15 суток

Мицкевич

Александр Витальевич

23.02.1993

Арест 15 суток

Коробейко

Вадим Викторович

11.01.1999

Арест 15 суток

Евтушенко

Николай Александрович

21.12.1986

Арест 15 суток

Мистейко

Кирилл Владимирович

11.04.1986

Арест 25 суток

Куличок

Дмитрий Александрович

17.08.1999

Арест 15 суток

Денискин

Антон Русланович

14.04.1986

Арест 15 суток

Щеколов

Денис Сергеевич

10.02.1984

Арест 10 суток

Заец

Алексей Васильевич

20.04.1986

Арест 15 суток

Максимов

Максим Юрьевич

30.09.2001

Арест 15 суток

Конкин

Василий Леонидович

09.05.2000

Арест 15 суток

Агалец

Дмитрий Вадимович

15.11.2000

Арест 13 суток

Ключников

Андрей Михайлович

20.02.1983

Арест 13 суток

Воробьев

Алексей Русланович

22.11.1999

Арест 12 суток

Бойко

Сергей Игоревич

11.04.1984

Арест 14 суток

Вакульчик

Артем Дмитриевич

11.08.1987

Арест 15 суток

Мартынов

Дмитрий Артурович

11.03.1974

Арест 14 суток

Исаченко

Сергей Викторович

06.02.1998

Арест 15 суток

Строков

Евгений Владимирович

24.01.1995

Арест 15 суток

Лагун

Алексей Анатольевич

28.03.1987

Арест 12 суток

Колесинкевич

Сергей Анатольевич

07.02.1972

Арест 15 суток

Мышковский

Александр Александрович

10.04.1986

Арест 15 суток

Чучвал

Андрей Викторович

31.08.1985

Арест 15 суток

Малишевский

Петр Петрович

02.08.1984

Арест 13 суток

Демьяненко

Кирилл Сергеевич

12.10.1994

Арест 15 суток

Улитенко

Михаил Васильевич

08.06.1989

Арест 14 суток

Тюрин

Максим Михайлович

06.09.1988

Арест 15 суток

Ольховик

Денис Иванович

13.05.1987

Арест 25 суток

Китель

Дмитрий Евгеньевич

25.06.1987

Арест 25 суток

Ольховик

Роман Иванович

01.10.1990

Арест 25 суток

Панкова

Елена Дмитриевна

26.02.1995

Арест 5 суток

Лепешкевич

Анна Александровна

07.08.1997

Арест 6 суток

Васильцов

Игорь Николаевич

31.01.2002

Арест 13 суток

Мозгов

Николай Анатольевич

02.12.1992

Арест 14 суток

Лукашевич

Виталий Геннадьевич

09.10.1978

Арест 15 суток

Григоревич

Владислав Павлович

07.01.2002

Арест 14 суток

Малахов

Игорь Алексеевич

24.09.1985

Арест 14 суток

Гурков

Сергей Сергеевич

03.05.1991

Арест 14 суток

Хаткевич

Юрий Александрович

03.03.1985

Арест  15 суток

Войтенко

Дмитрий Андреевич

04.03.1995

Арест 13 суток

Гринкевич

Николай Сергеевич

04.06.1986

Арест 13 суток

Иванец

Алексей Юрьевич

30.10.1986

Арест 14 суток

Бублик

Александр Витальевич

15.09.1983

Арест 13 суток

Мороз

Владимир Викторович

21.07.1999

Арест 15 суток

Никитин

Владимир Владимирович

23.11.1977

Арест 15 суток

Лобко

Николай Ростиславов

12.12.1980

Арест 14 суток

Бабовка

Александр Сергеевич

23.09.1982

Арест 14 суток

Слинько

Кирилл Владимирович

07.02.1991

Арест 14 суток

Жданович

Андрей Юрьевич

26.12.1988

Арест 15 суток

Киреев

Алексей Алексеевич

03.02.1972

Арест 15 суток

Кудин

Андрей Владимирович

07.03.1989

Арест 14 суток

Константинов

Юрий Антонович

09.09.1994

Арест 14 суток

Крупский

Владимир Александрович

24.02.1957

Арест 13 суток

Курейчик

Владимир Владимирович

14.02.1973

Арест 13 суток

Рогов

Андрей Леонидович

29.04.1984

Арест 14 суток

Талецкий

Антон Иванович

30.04.1962

Арест 14 суток

Малеев

Андрей Александрович

06.01.1993

Арест 14 суток

Буркальцев

Дмитрий Степанович

24.08.1992

Арест 14 суток

Дубинский

Дмитрий Викторович

19.09.1985

Арест  15 суток

Лапанкк

Юрий Михайлович

16.12.1977

Арест 14 суток

Рожбицкий

Евгений Евгеньевич

19.11.1975

Арест 13 суток

Лащинин

Даниил Олегович

22.02.1996

Арест 13 суток

Чеботарев

Александр Андреевич

06.11.1992

Арест 14 суток

Антоник

Дмитрий Николаевич

07.11.1995

Арест 13 суток

Кухто

Валентин Юрьевич

16.11.1988

Арест 13 суток

Собалев

Алексей Васильевич

19.05.2000

Арест 13 суток

Волчек

Валерий Витальевич

22.01.2000

Арест 13 суток

Рогатко

Роман Вадимович

19.01.1999

Арест 13 суток

Гоголин

Алексей Романович

25.09.1986

Арест 15 суток

Клинова

Марта- Дария Артуровна

09.03.1994

Арест 15 суток

Реут

Дарина Витальевна

13.03.2001

Арест 15 суток

Значенок

Елисей Викторович

01.01.2002

Арест 13 суток

Василевский

Евгений Владимирович

03.04.1993

Арест 13 суток

Петров

Анатолий Николаевич

14.07.1951

Арест 13 суток

Боровец

Евгений Владимирович

28.06.1989

Арест 13 суток

Руденя

Павел Валентинович

22.01.1988

Арест 13 суток

Жернак

Юрий Викторович

04.04.1987

Арест 13 суток

Сазанович

Павел Маратович

18.03.1968

Арест 13 суток

Чернышов

Павел Леонидович

23.11.1998

Арест 15 суток

Бакуменко

Юрий Владимирович

01.04.1987

Арест 15 суток

Миронов

Алесей Сергеевич

08.10.1981

Арест 14 суток

Марчик

Евгений Валерьевич

28.08.1992

Арест 14 суток

Маркович

Александр Анатольевич

03.11.1987

Арест 15 суток

Сазанович

Алексей Павлович

31.08.1993

Арест 13 суток

Сафонова

Евгения Сергеевна

13.10.1992

Арест 13 суток

Жидолович

Геннадий Зенонович

15.09.1964

Арест 15 суток

Дерновой

Евгений Васильевич

28.01.1985

Арест 15 суток

Смоляков

Артур Русланович

05.06.1993

Арест 15 суток

Кустовский

Николай Леонидович

21.07.1974

Арест 15 суток

Богданов

Станислав Русланович

15.12.2000

Арест 13 суток

Никитенко

Иван Вадимович

27.02.2001

Арест 13 суток

Новицкий

Андрей Владимирович

10.01.1981

Арест 15 суток

Кель

Вадим Владимирович

03.06.1988

Арест 15 суток

Козлов

Сергей Владимирович

24.10.1993

Арест 15 суток

Михайлов

Александр Алексеевич

13.09.1997

Арест 13 суток

Винкевич

Евгений Владимирович

24.09.1990

Арест 15 суток

Горбач

Руслан Владимирович

30.12.1993

Арест 15 суток

Клапков

Кирилл Сергеевич

16.03.2000

Арест 15 суток

Кравченя

Илья Геннадьевич

08.02.2001

Арест 15 суток

Михович

Роман Николаевич

15.06.1995

Арест 13 суток

Дулуб

Артем Игоревич

03.11.1991

Арест 15 суток

Штанюк

Глеб Игоревич

07.06.1995

Арест 13 суток

Буслейко

Эрик Александрович

29.04.1998

Арест 13 суток

Нагурный

Артем Владимирович

15.09.1989

Арест 13 суток

Гуринович

Николай Николаевич

10.06.1985

Арест 13 суток

Кравченко

Антон Владимирович

14.02.2002

Арест 15 суток

Кожедуб

Василий Алексеевич

09.11.1994

Арест 15 суток

Грек

Петр Иванович

15.12.1975

Арест 12 суток

Макеев

Артем Алексеевич

04.08.1998

Арест 13 суток

Зуев

Евгений Александрович

21.10.1987

Арест 15 суток

Ребковец

Максим Александрович

11.02.1985

Арест 14 суток

Земмель

Александр Александрович

29.05.1992

Арест 15 суток

Шилько

Игорь Михайлович

27.08.1982

Арест 15 суток

Боярчук

Евгений Викторович

26.01.1997

Арест 14 суток

Ясевич

Артем Михайлович

12.05.1983

Арест 15 суток

Коверчик

Владислав Сергеевич

29.03.1999

Арест 13 суток

Логан

Роман Николаевич

01.04.1993

Арест 15 суток

Солдаткин

Вячеслав Анатольевич

03.08.1987

Арест 15 суток

Мазур

Владимир Георгиевич

06.07.1961

Арест 15 суток

Пильчук

Олег Николаевич

16.06.1988

Арест 15 суток

Хотов

Евгений Александрович

20.09.1994

Apecт 15 суток

Башура

Виталий Юрьевич

05.09.1988

Арест 15 суток

Якович

Александр Олегович

20.09.1998

Арест 15 суток

Деружинский

Евгений Александрович

05.08.1998

Арест 15 суток

Долбыш

Сергей Александрович

26.01.1989

Арест 15 суток

Кукла

Роман Дмитриевич

24.08.2000

Арест 15 суток

Фандорко

Алексей Евгеньевич

17.06.1995

Арест 15 суток

Тарасевич

Виталий Михайлович

20.08.1990

Арест 15 суток

Андрушкевич

Антон Андреевич

22.03.1989

Арест 15 суток

Бабович

Сергей Владимирович

01.04.1992

Арест 13 суток

Крестелев

Кирилл Владимирович

11.01.1977

Арест 13 суток

Шашко

Сергей Игоревич

14.12.1993

Арест 13 суток

Богданович

Юрий Константинович

10.11.1986

Арест 14 суток

Панасюк

Кристина Викторовна

20.01.1994

Арест 15 суток

Абакумов

Александр Михайлович

02.10.1982

Арест 15 суток

Подольский

Дмитрий Ярославович

07.12.1972

Арест 15 суток

Конышев

Кирилл Викторович

04.01.1990

Арест 15 суток

Умец

Александр Сергеевич

21.04.1997

Арест 15 суток

Роненко

Руслан Константинович

19.03.1977

Арест 15 суток

Макеев

Николай Юрьевич

21.05.1991

Арест 15 суток

Дягель

Игорь Георгиевич

15.09.1978

Арест 14 суток

Новик

Валерия Анатольевна

16.03.2000

Арест 15 суток

Шалаев

Александр Сергеевич

24.03.1988

Арест 13 суток

Волкович

Евгений Иванович

14.07.1976

Арест 13 суток

Сидорович

Евгений Александрович

04.11.1994

Арест 15 суток

Вертинский

Олег Николаевич

05.03.1988

Арест 15 суток

Казимирчик

Александр Игоревич

01.09.1988

Арест 15 суток

Якубовский

Вадим Сергеевич

17.01.1988

Арест 15 суток

Загороднюк

Сергей Алексеевич

10.04.1985

Арест 15 суток

Игнатович

Виталий Геннадьевич

22.05.1986

Арест 15 суток

Хренков

Андрей Алексеевич

12.08.1970

Арест 15 суток

Гутич

Леонид Леонидович

01.02.1994

Арест 15 суток

Муравицкий

Ян Павлович

05.09.1996

Арест 15 суток

Гвоздев

Борис Владимирович

24.05.1990

Арест 15 суток

Петрович

Дмитрий Николаевич

02.10.1984

Арест 15 суток

Важневич

Олег Людвигович

11.09.1965

Арест 15 суток

Цапик

Игорь Григорьевич

23.10.1962

Арест 15 суток

Бреус

Евгений Игоревич

20.10.1976

Арест 15 суток

Поплевко

Степан Анатольевич

23.12.1991

Арест 15 суток

Гордиенко

Александр Валерьевич

04.05.1998

Арест 15 суток

Мулица

Евгений Чеславович

27.02.1995

Арест 15 суток

Капитулин

Лев Григорьевич

17.12.1981

Арест 15 суток

Напомним, со дня выборов в Беларуси были задержаны более 6,7 тысяч человек. Некоторых уже стали отпускать, минувшей ночью из ЦИП на Окрестина отпустили более 100 человек, начинают выпускать людей из ИВС в Жодино. Судя по всему, освобождать стали тех, у кого истекли 72 часа с момента задержания — в этом случае, если не было суда, их должны отпустить.

 
Теги: Минск
 
 
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В нем только те, кто получил «сутки». Некоторым давали 4 дня административного ареста, некоторым - по 25 «суток». Наиболее часто встречающийся срок - 15 «суток».
 
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