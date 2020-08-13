Появился список получивших «сутки» 11 августа и только по Минску. В нем более 500 фамилий

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Верховный суд опубликовал список тех, кто получил «сутки» 11 августа и только в судах Минска. В нем более 500 фамилий . Из-за большой нагрузки он может открываться очень долго, поэтому приводим его и в новости.





«В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа», — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

В нем только те, кто получил «сутки». Некоторым давали 4 дня административного ареста, некоторым — по 25 «суток». Наиболее часто встречающийся срок — 15 «суток».

ФИО Дата рождения Административное взыскание Кашников Валерий Владимирович 04.01.1970 Арест 25 суток Ментуз Олег Валерьевич 27.10.1991 Арест 25 суток Лобода Павел Михайлович 07.08.1981 Арест 20 суток Ганин Дмитрий Владимирович 18.12.1990 Арест 25 суток Юфреев Василий Павлович 23.03.1947 Арест 25 суток Иванов Дмитрий Александрович 15.05.1997 Арест 20 суток Юферев Ярослав Дементьевич 27.12.2001 Арест 25 суток Якубовский Дмитрий Юрьевич 28.09.1985 Арест 25 суток Сибгатулин Роман Равильевич 18.07.1985 Арест 20 суток Козырь Сергей Александрович 20.12.1974 Арест 25 суток Мелешкевич Дмитрий Николаевич 15.02.1966 Арест 25 суток Лускин Александр Викторович 28.10.1993 Арест 25 суток Баханович Дмитрий Владимирович 04.01.1983 Арест 25 суток Старовойтов Андрей Александрович 17.10.1997 Арест 15 суток Щербаков Евгений Викторович 10.03.2000 Арест 15 суток Соколовский Илья Андреевич 29.08.1994 Арест 15 суток Анкип Станислав Викторович 18.08.1984 Арест 15 суток Мороз Евгений Юрьевич 01.01.1954 Арест 15 суток Любимов Евгений Александрович 13.10.1985 Арест 15 суток Фандо Виктор Иванович 19.06.1976 Арест 15 суток Манешин Александр Владимирович 20.06.1972 Арест 15 суток Сорока Дмитрий Викторович 09.06.1999 Арест 15 суток Рапович Никита Васильевич 25.02.2001 Арест 15 суток Дудко Василий Николаевич 02.11.1986 Арест 15 суток Грек Андрей Петрович 08.01.1983 Арест 15 суток Куган Александр Анатольевич 19.03.1975 Арест 12 суток Остапенко Владислав Олегович 20.08.2001 Арест 10 суток Вечерский Владислав Алексеевич 12.04.2002 Арест 10 суток Якимов Глеб Юрьевич 04.08.2000 Арест 10 суток Ходасевич Владислав Викторович 31.05.1996 Арест 15 суток Шакун Александр Валерьевич 03.04.1993 Арест 15 суток Чайко Артем Дмитриевич 06.07.1999 Арест 15 суток Меженин Дмитрий Александрович 19.02.1972 Арест 15 суток Мазура Александр Валентинович 24.09.1985 Арест 15 суток Горбунов Артем Олегович 07.11.1989 Арест 15 суток Тюкульмин Кирилл Дмитриевич 05.01.1993 Арест 15 суток Королев Вячеслав Михайлович 29.04.1990 Арест 15 суток Казак Сергей Иванович 11.10.1983 Арест 15 суток Раханский Алексей Игоревич 20.05.1988 Арест 15 суток Ильясевич Андрей Семенович 30.11.1976 Арест 15 суток Бегеза Дмитрий Николаевич 31.08.1995 Арест 15 суток Глушанков Александр Леонидович 01.12.1988 Арест 15 суток Сикирицкий Игорь Петрович 19.08.1964 Арест 12 суток Шалькевич Павел Генрихович 08.12.1976 Арест 12 суток Кальчук Виталий Валентинович 27.09.1984 Арест 12 суток Шакуро Денис Вячеславович 16.10.1990 Арест 12 суток Осипенко Евгений Витальевич 19.02.1978 Арест 13 суток Морзов Игорь Владимирович 15.01.1970 Арест 15 суток Шайковский Евгений Леонидович 09.07.1996 Арест 13 суток Федоров Александр Владимирович 16.11.1992 Арест 12 суток Мытник Андрей Сергеевич 22.06.1982 Арест 15 суток Терешко Александр Владимирович 23.02.1988 Арест 15 суток Ковалев Максим Валерьевич 11.11.1982 Арест 15 суток Мишин Алексей Сергеевич 07.08.1989 Арест 15 суток Машук Иван Дмитриевич 26.01.1975 Арест 15 суток Личко Дмитрий Александрович 09.10.2000 Арест 15 суток Улицкий Александр Владимирович 14.09.1990 Арест 15 суток Мороз Дмитрий Вячеславович 03.12.1982 Арест 15 суток Бабушкин Евгений Михайлович 06.11.1978 Арест 15 суток Нечай Алексей Анатольевич 08.10.1993 Арест 15 суток Шартух Алексей Васильевич 22.08.1985 Арест 15 суток Лавский Денис Викторович 13.09.1984 Арест 15 суток Мирошниченко Даниил Геннадьевич 07.07.1999 Арест 15 суток Скиданов Виктор Александрович 21.12.1999 Арест 15 суток Лях Юрий Владимирович 24.01.1965 Арест 15 суток Стельмах Павел Валентинович 20.03.1983 Арест 15 суток Филюта Александр Анатольевич 26.02.1986 Арест 10 суток Шешко Александр Светославович 16.03.1989 Арест 7 суток Белко Антон Васильевич 10.06.1993 Арест 15 суток Воробьев Александр Иванович 12.06.1960 Арест 15 суток Каменецкий Андрей Владимирович 09.05.1984 Арест 15 суток Волковец Евгений Викторович 18.04.1986 Арест 15 суток Дулин Денис Александрович 07.02.1979 Арест 15 суток Бирюк Олег Васильевич 05.09.1995 Арест 15 суток Черкас Владимир Иванович 16.10.1966 Арест 15 суток Христофоров Дмитрий Ильич 11.11.1986 Арест 15 суток Вясилькин Алексей Олегович 20.02.1983 Арест 15 суток Волуевич Александр Сергеевич 15.12.1995 Арест 15 суток Ашурак Кирилл Романович 29.06.1996 Арест 15 суток Данилович Андрей Николаевич 14.01.1981 Арест 15 суток Ганбаров Акиф Агададаш Оглы 13.10.1985 Арест 15 суток Алексеюк Дмитрий Евгеньевич 18.01.1981 Арест 15 суток Дубовик Сергей Анатольевич 23.12.1973 Арест 15 суток Дятлов Валентин Леонидович 18.05.1987 Арест 15 суток Крупский Игорь Викторович 16.10.1998 Арест 15 суток Пахарев Виктор Владимирович 09.02.1984 Арест 15 суток Савостяник Юрий Иванович 26.05.1981 Арест 15 суток Алхава Алексей Абдулкаримович 01.07.1993 Арест 15 суток Марголин Дмитрий Олегович 10.09.1987 Арест 10 суток Зайцев Евгений Леонидович 17.05.2001 Арест 15 суток Зайцев Леонид Иванович 11.01.1965 Арест 15 суток Езубчик Алексей Сергеевич 10.08.1995 Арест 15 суток Рыжевич Евгений Самуилович 03.04.1980 Арест 15 суток Зайцев Александр Дмитриевич 01.07.2001 Арест 15 суток Скавыш Вадим Олегович 28.09.1995 Арест 15 суток Шлык Александр Викторович 04.09.1999 Арест 15 суток Пирожник Дмитрий Александрович 06.08.1975 Арест 15 суток Собченко Игорь Александрович 23.02.1991 Арест 15 суток Махунов Антон Сергеевич 14.02.1996 Арест 15 суток Зорич Роман Александрович 16.03.1983 Арест 15 суток Казаков Олег Филиппович 13.09.1987 Арест 15 суток Лемачко Валерий Александрович 17.07.1986 Арест 15 суток Будай Сергей Николаевич 23.06.1977 Арест 15 суток Гриневич Вадим Владимирович 02.03.1987 Арест 15 суток Колпак Игорь Михайлович 25.10.1988 Арест 15 суток Новик Андрей Васильевич 16.07.1986 Арест 15 суток Капацкий Дмитрий Николаевич 18.06.1970 Арест 15 суток Колбасников Павел Евгеньевич 10.07.1992 Арест 15 суток Бобылев Павел Анатольевич 03.03.1977 Арест 15 суток Цыбулько Александр Сергеевич 25.01.1991 Арест 10 суток Шатов Никита Андреевич 18.06.1993 Арест 15 суток Подтероб Андрей Александрович 10.04.1997 Арест 15 суток Стреж Юрий Анатольевич 22.03.1999 Арест 15 суток Смычков Никита Дмитриевич 31.08.1992 Арест 10 суток Колпак Павел Михайлович 19.12.1984 Арест 10 суток Артемьев Павел Константинович 02.09.1981 Арест 15 суток Масальский Денис Владимирович 22.11.1983 Арест 15 суток Красовский Евгений Анатольевич 20.03.1990 Арест 15 суток Коляго Павел Викторович 02.01.1993 Арест 15 суток Прокопович Олег Брониславович 03.06.1968 Арест 10 суток Антонюк Дмитрий Николаевич 06.03.1982 Арест 15 суток Бокунович Евгений Леонидович 21.01.1992 Арест 15 суток Викторов Николай Владимирович 22.08.1988 Арест 15 суток Ермак Андрей Иванович 07.10.1971 Арест 15 суток Ковель Максим Александрович 31.071996 Арест 15 суток Мехович Виталий Петрович 01.06.1991 Арест 15 суток Козак Владимир Андреевич 19.10.1995 Арест 15 суток Путилов Станислав Васильевич 19.10.1995 Арест 15 суток Страшинский Андрей Валерьянович 24.02.1983 Арест 10 суток Свириденко Илья Юрьевич 31.08.1997 Арест 15 суток Терешко Андрей Владимирович 04.02.1988 Арест 15 суток Хотько Андрей Викторович 12.06.1981 Арест 15 суток Шкель Максим Фомич 02.02.1988 Арест 15 суток Вертинский Антон Андреевич 03.09.1988 Арест 15 суток Шотерник Алексей Владимирович 12.06.1988 Арест 15 суток Коляга Максим Валерьевич 01.12.1996 Арест 15 суток Чупринский Михаил Борисович 27.04.1985 Арест 15 суток Ворса Юрий Владимирович 20.02.1992 Арест 15 суток Бонохов Александр Анатольевич 05.03.1965 Арест 15 суток Приставко Иван Леонидович 11.06.1993 Арест 15 суток Рзагулуев Эльдар Магеррамович 01.06.1988 Арест 15 суток Басалай Евгений Юрьевич 06.02.1997 Арест 15 суток Мозоль Никита Алексеевич 15.01.1992 Арест 15 суток Галькевич Алексей Александрович 16.02.1977 Арест 15 суток Мельников Никита Валерьевич 01.10.1993 Арест 15 суток Шалонкин Дмитрий Алексеевич 27.01.1986 Арест 15 суток Головин Артём Владимирович 18.12.1997 Арест 15 суток Вашкевич Петр Петрович 26.09.1954 Арест 15 суток Мороз Виталий Владимирович 22.05.1990 Арест 15 суток Соболев Евгений Александрович 21.02.1993 Арест 15 суток Бельский Виталий Викторович 27.11.1985 Арест 7 суток Алешкевич Владимир Александрович 14.10.1976 Арест 7 суток Руденков Юрий Петрович 19.04.1972 Арест 15 суток Приварников Дмитрий Анатольевич 17.04.1981 Арест 15 суток Жуковский Сергей Леонидович 17.05.1991 Арест 15 суток Романенко Олег Юрьевич 26.04.1976 Арест 15 суток Борисёнок Павел Павлович 25.06.1983 Арест 15 суток Басалай Евгений Николаевич 01.11.1995 Арест 15 суток Костюнин Константин Александрович 24.08.1987 Арест 15 суток Стародубов Максим Игоревич 02.04.1994 Арест 15 суток Калацкий Максим Дмитриевич 17.08.1995 Арест 15 суток Бондаревич Максим Эдуардович 31.03.1980 Арест 15 суток Дребезов Дмитрий Игоревич 04.06.1999 Арест 15 суток Алешкевич Петр Григорьевич 19.08.1982 Арест 12 суток Трифонов Илья Владимирович 21.09.1986 Арест 15 суток Самусев Илья Александрович 16.07.1996 Арест 14 суток Бондаренко Андрей Николаевич 27.02.1980 Арест 15 суток Долгинин Энтони Олегович 10.07.2000 Арест 15 суток Шило Денис Александрович 28.10.1999 Арест 15 суток Мусиенко Василий Анатольевич 11.02.1988 Арест 12 суток Дидуэль Игорь Игоревич 03.07.1991 Арест 15 суток Сазонов Богдан Сергеевич 03.02.2001 Арест 15 суток Коляда Анатолий Владимирович 24.03.1963 Арест 15 суток Пузанов Кирилл Владимирович 30.12.1991 Арест 15 суток Туровец Егор Владимирович 26.03.1992 Арест 15 суток Миронович Никита Сергеевич 01.10.1999 Арест 12 суток Ходырев Вадим Александрович 20.04.1996 Арест 15 суток Лех Андрей Юрьевич 18.05.1999 Арест 15 суток Богданов Сергей Васильевич 19.09.1986 Арест 15 суток Метлицкий Антон Александрович 19.04.1984 Арест 15 суток Дежиц Максим Петрович 06.09.1971 Арест 15 суток Виноградов Евгений Викторович 15.12.1983 Арест 14 суток Гнот Евгений Григорьевич 13.11.1992 Арест 15 суток Демидович Максим Игоревич 27.12.1995 Арест 15 суток Касперович Виталий Евгеньевич 21.06.1969 Арест 12 суток Данилевич Владимир Владимирович 27.06.1984 Арест 13 суток Столяров Дмитрий Владимирович 30.07.1980 Арест 13 суток Козлов Вадим Владимирович 19.07.1984 Арест 10 суток Драко Евгений Сергеевич 07.07.1991 Арест 13 суток Козловский Никита Дмитриевич 23.03.2002 Арест 12 суток Вергейчик Петр Владимирович 20.12.1988 Арест 15 суток Андрусевич Иван Павлович 18.02.1994 Арест 15 суток Соболь Николай Валерьевич 26.02.1986 Арест 15 суток Даниленко Артем Александрович 01.07.1993 Арест 15 суток Спиридонов Александр Валерьевич 06.06.1970 Арест 15 суток Сенченя Анатолий Викторович 03.06.1999 Арест 15 суток Пронько Дмитрий Александрович 12.10.1982 Арест 15 суток Чередник Александр Владимирович 15.07.1992 Арест 15 суток Курзин Александр Владимирович 11.06.2002 Арест 15 суток Дурко Роман Николаевич 05.03.1994 Арест 15 суток Зверянский Антон Сергеевич 01.02.2000 Арест 15 суток Гуринович Матвей Алексеевич 22.10.2001 Арест 15 суток Калацкая Людмила Владимировна 04.11.1971 Арест 13 суток Артамонов Максим Анатольевич 14.12.1984 Арест 15 суток Колесников Глеб Михайлович 27.02.1998 Арест 13 суток Капский Александр Сергеевич 01.12.1981 Арест 15 суток Подолинский Леонид Валерьевич 30.08.1978 Арест 15 суток Канаш Алексей Владимирович 13.02.1995 Арест 15 суток Моисеев Дмитрий Константинович 25.10.1987 Арест 12 суток Иванчик Матвей Олегович 19.02.1986 Арест 15 суток Качан Александр Вячеславович 01.07.1994 Арест 15 суток Климович Владислав Сергеевич 06.10.2000 Арест 12 суток Полунченко Никита Андреевич 24.09.1998 Арест 12 суток Долгих Александр Владимирович 16.08.1964 Арест 10 суток Янковский Сергей Владимирович 18.11.1978 Арест 7 суток Витко Павел Владимирович 27.11.1979 Арест 12 суток Цебрук Николай Анатольевич 19.12.1986 Арест 7 суток Кезик Дмитрий Александрович 29.07.1985 Арест 12 суток Митин Андрей Вячеславович 24.11.1989 Арест 13 суток Запруцкий Александр Иванович 30.08.1985 Арест 12 суток Маталыга Артем Олегович 06.05.1988 Арест 13 суток Ксенжик Александр Николаевич 03.06.1976 Арест 12 суток Павлович Павел Геннадьевич 26.08.1997 Арест 15 суток Левша Артем Андреевич 30.08.1996 Арест 15 суток Марчик Павел Дмитриевич 25.09.1999 Арест 15 суток Фролов Максим Дмитриевич 24.11.2000 Арест 15 суток Разуев Алексей Сергеевич 13.09.1991 Арест 15 суток Ковалевич Роман Григорьевич 18.02.1988 Арест 15 суток Назулько Владислав Георгиевич 11.12.1995 Арест 15 суток Галушка Никита Владимирович 30.11.2000 Арест 15 суток Гринь Алексей Викторович 21.05.1991 Арест 15 суток Ковалевский Андрей Викторович 11.08.1999 Арест 15 суток Козловский Павел Егорович 07.11.2000 Арест 15 суток Хурсевич Роман Николаевич 10.07.1994 Арест 15 суток Конаков Сергей Олегович 18.11.1991 Арест 15 суток Гладченко Андрей Владимирович 31.01.1994 г Арест 15 суток Долгий Павел Игоревич 16.06.2000 Арест 13 суток Медведский Артем Александрович 23.05.1998 Арест 14 суток Жучкевич Илья Леонидович 29.06.1989 Арест 14 суток Дерновая Нелли Олеговна 13.07.1964 Арест 12 суток Ковалева Наталья Александровна 24.06.1989 Арест 14 суток Калинкина Юлия Валерьевна 25.05.1995 Арест 15 суток Якутович Елена Алексеевна 29.09.1989 Арест 15 суток Ковалевич Светлана Викторовна 27.02.1990 Арест 15 суток Емельянович Елизавета Андреевна 09.07.1992 Арест 10 суток Гриб Олеся Александровна 25.10.1980 Арест 14 суток Гаврилович Евгений Михайлович 16.10.1990 Арест 15 суток Хурсевич Руслан Юрьевич 15.08.1990 Арест 15 суток Михнюк Олег Петрович 22.05.1976 Арест 15 суток Возный Александр Андреевич 09.05.1985 Арест 15 суток Чуйко Андрей Владимирович 06.06.1990 Арест 15 суток Черняк Артем Сергеевич 17.04.1996 Арест 15 суток Задиран Александр Анатольевич 09.11.1996 Арест 15 суток Фигловский Никита Андреевич 16.09.1998 Арест 15 суток Каминский Константин Валерьевич 13.01.1999 Арест 15 суток Давыдчик Олег Валентинович 12.02.1993 Арест 15 суток Володькин Никита Денисович 01.03.1999 Арест 15 суток Ануфриев Дмитрий Леонидович 09.04.1977 Арест 15 суток Наумик Ярослав Михайлович 19.02.2000 Арест 15 суток Голомако Артур Константинович 20.05.1999 Арест 15 суток Ламеко Александр Геннадьевич 13.11.1987 Арест 15 суток Камоцкий Никита Сергеевич 05.04.1991 Арест 15 суток Вергейчик Владимир Петрович 02.02.1959 Арест 15 суток Касач Юрий Чеславович 17.06.1965 Арест 15 суток Авдошко Александр Иванович 22.12.1993 Арест 15 суток Кухарчик Сергей Иванович 25.02.1977 Арест 15 суток Александров Вячеслав Сергеевич 16.03.1993 Арест 15 суток Ковалевский Константин Александрович 31.08.1987 Арест 15 суток Мацулевич Александр Николаевич 07.03.1991 Арест 15 суток Король Евгений Александрович 22.12.1994 Арест 15 суток Кондратюк Григорий Павлович 14.03.1992 Арест 15 суток Спиридонов Ярослав Андреевич 18.07.1992 Арест 15 суток Карасев Илья Михайлович 21.11.1982 Арест 15 суток Малько Дмитрий Александрович 22.01.1992 Арест 15 суток Адамович Виктор Николаевич 06.07.1980 Арест 15 суток Чумаков Денис Александрович 20.02.1976 Арест 15 суток Ходин Вадим Николаевич 28.04.1982 Арест 15 суток Титовец Александр Викторович 10.05.1991 Арест 15 суток Дайлидович Дмитрий Александрович 14.12.1990 Арест 15 суток Перепецкий Павел Александрович 22.09.1995 Арест 15 суток Суббота Иван Олегович 08.05.1988 Арест 15 суток Ободовский Сергей Николаевич 17.02.1989 Арест 15 суток Зарембо Александр Иванович 27.11.1992 Арест 15 суток Коваль Максим Николаевич 10.11.1976 Арест 15 суток Потупчик Николай Николаевич 05.10.1983 Арест 15 суток Зинкевич Михаил Леонидович 14.02.1992 Арест 15 суток Коробкин Ростислав Анатольевич 13.04.1975 Арест 15 суток Стариков Сергей Геннадьевич 17.05.1981 Арест 15 суток Шкут Дмитрий Юрьевич 01.06.2001 Арест 15 суток Анишкевич Артем Николаевич 16.04.1996 Арест 15 суток Пстыга Антон Михайлович 18.04.1987 Арест 15 суток Стефанович Игорь Игоревич 31.12.1988 Арест 15 суток Белогривцев Алексей Викторович 22.12.1986 Арест 15 суток Коновалов Иван Владимирович 11.06.1980 Арест 10 суток Забелич Артём Сергеевич 05.12.1991 Арест 4 суток Рыбак Владислав Александрович 30.09.1998 Арест 7 суток Подолинский Леонид Валерьевич 30.08.1975 Арест 7 суток Тарасевич Андрей Игоревич 04.02.1989 Арест 15 суток Качан Игорь Игоревич 06.09.1993 Арест 15 суток Давидович Виталий Сергеевич 20.11.1992 Арест 10 суток Бобровская Яна Юрьевна 17.11.1992 Арест 4 суток Виноградова Анастасия Александровна 04.11.1999 Арест 7 суток Завадская Анна Михайловна 03.02.1996 Арест 7 суток Русакович Ирина Евгеньевна 24.05.1998 Арест 9 суток Даргевич Анастасия Олеговна 20.09.1999 Арест 7 суток Гончаренко Ольга Борисовна 23.08.1988 Арест 7 суток Бода Валерия Андреевна 20.04.1995 Арест 9 суток Веремеева Анастасия Леонидовна 28.10.2000 Арест 9 суток Бруй Мария Владимировна 16.02.1992 Арест 15 суток Помеленок Ирина Андреевна 24.10.1990 Арест 9 суток Куришко Ирина Владимировна 20.02.1986 Арест 15 суток Вчерашняя Александра Васильевна 10.12.1993 Арест 10 суток Вчерашняя Дарья Васильевна 01.04.1997 Арест 10 суток Бродская Надежда Анатольевна 30.05.1986 Арест 6 суток Ковалёва Наталья Александровна 24.06.1989 Арест 7 суток Дерновая Нелли Олеговна 13.07.1964 Арест 7 суток Витковская Надежда Александровна 08.04.1987 Арест 7 суток Литвина Ольга Александровна 16.12.1995 Арест 5 суток Сташенко Артём Валерьевич 22.09.1972 Арест 15 суток Меженина Ольга Александровна 13.07.1973 Арест 7 суток Сароко Антон Геннадьевич 05.03.1992 Арест 7 суток Касель Алина Сергеевна 29.11.1992 Арест 7 суток Камоцкая Анжела Дмитриевна 13.04.1993 Арест 7 суток Езерская Антонина Владимировна 11.05.1994 Арест 7 суток Танана Мария Ивановна 02.02.1995 Арест 8 суток Карасевич Михаил Михайлович 15.06.1983 Арест 10 суток Вчерашняя Инесса Сергеевна 09.12.1968 Арест 10 суток Завадский Алексей Андреевич 01.09.1987 Арест 10 суток Сугако Светлана Николаевна 21.05.1985 Арест 10 суток Филиппова Юлия Дмитриевна 10.08.1995 Арест 8 суток Гордевич Александр Валерьевич 27.07.1983 Арест 10 суток Тишкевич Дмитрий Сергеевич 21.01.1984 Арест 8 суток Пономаренко Виталий Романович 21.02.1976 Арест 10 суток Прокопьев Виталий Олегович 24.08.1979 Арест 10 суток Циуля Никита Михайлович 13.04.2001 Арест 10 суток Зарецкая Екатерина Олеговна 20.06.1995 Арест 7 суток Шевченко Павел Юрьевич 27.09.1989 Арест 8 суток Старевич Александр Леонидович 28.06.1982 Арест 5 суток Слука Дмитрий Сергеевич 11.04.1997 Арест 12 суток Пищик Владислав Игоревич 28.10.1996 Арест 5 суток Шведов Георгий Романович 27.06.1998 Арест 7 суток Капник Ксения Александровна 03.10.1992 Арест 6 суток Сулейман Эмиль Азимович 17.06.1998 Арест 7 суток Аксючин Мария Николаевна 17.12.1991 Арест 10 суток Трибуховский Руслан Евгеньевич 15.03.1988 Арест 8 суток Сытько Виталий Сергеевич 14.05.1986 Арест 6 суток Пупко Дмитрий Владимирович 02.06.1987 Арест 5 суток Глинский Александр Сергеевич 18.10.1996 Арест 8 суток Семенюк Кирилл Иванович 14.11.1975 Арест 7 суток Савельев Сергей Михайлович 28.05.1976 Арест 15 суток Романова Вероника Олеговна 15.09.1988 Арест 9 суток Горбачев Вячеслав Игоревич 25.02.1989 Арест 12 суток Дорожкин Михаил Васильевич 14.01.1981 Арест 7 суток Хатько Павел Евгеньевич 03.08.1994 Арест 15 суток Кривко Анастасия Руслановна 02.11.2001 Арест 7 суток Юнкевич Александр Васильевич 02.08.1988 Арест 14 суток Чеботарь Сергей Васильевич 30.11.1989 Арест 9 суток Черныш Егор Александрович 22.01.1997 Арест 10 суток Прокопьев Павел Олегович 18.08.1983 Арест 14 суток Амельков Евгений Евгеньевич 11.08.1987 Арест 15 суток Кобозев Денис Александрович 01.06.1990 Арест 11 суток Петров Егор Федорович 24.04.1987 Арест 7 суток Богданович Денис Дмитриевич 25.08.1987 Арест 8 суток Семченко Виталий Михайлович 27.08.1979 Арест 9 суток Мелещенко Александр Александрович 29.05.1979 Арест 14 суток Щегрецов Александр Фёдорович 03.11.1989 Арест 8 суток Румянцев Дмитрий Алексеевич 08.09.1985 Арест 5 суток Степанов Владислав Александрович 26.03.1997 Арест 8 суток Покляк Михаил Владимирович 12.11.1992 Арест 6 суток Свечников Александр Сергеевич 27.01.1993 Арест 5 суток Сурмач Владимир Дмитриевич 10.01.1996 Арест 5 суток Русецкая Стефания Игоревна 26.06.1997 Арест 5 суток Голиевская Юлия Олеговна 08.10.1991 Арест 4 суток Сенько Никита Васильевич 09.10.1997 Арест 4 суток Юрженко Петр Викторович 18.04.1997 Арест 10 суток Нефедова Людмила Евгеньевна 02.08.1952 Арест 8 суток Ковалевич Андрей Владимирович 12.09.1986 Арест 10 суток Новик Алексей Мечиславович 11.11.1983 Арест 15 суток Негрей Александр Владимирович 08.08.1977 Арест 15 суток Ардюк Олег Николаевич 08.11.1974 Арест 15 суток Жук Алексей Чеславович 05.07.1997 Арест 15 суток Евдокимов Сергей Анатольевич 06.03.1993 Арест 15 суток Суворов Михаил Александрович 07.08.1987 Арест 15 суток Булка Евгений Николаевич 04.04.1996 Арест 15 суток Довгуль Виктор Петрович 03.09.1982 Арест 15 суток Семенов Евгений Сергеевич 25.06.1995 Арест 15 суток Бусько Павел Сергеевич 29.08.1998 Арест 15 суток Перельман Николай Александрович 28.01.1988 Арест 15 суток Мирошников Леонид Владимирович 11.03.1984 Арест 15 суток Могилевич Александр Андреевич 12.07.2000 Арест 15 суток Дидюля Андрей Дмитриевич 08.06.1971 Арест 15 суток Махляр Денис Александрович 22.06.1983 Арест 15 суток Иванов Артем Игоревич 01.08.1995 Арест 15 суток Козлов Александр Александрович 17.11.1994 Арест 15 суток Басай Андрей Степанович 17.04.1976 Арест 15 суток Савастюк Сергей Иванович 03.11.1995 Арест 15 суток Купава Витовг Николаевич 27.08.1989 Арест 15 суток Селицкий Юрий Владимирович 05.01.1979 Арест 15 суток Васильев Кирилл Владимирович 28.07.2000 Арест 15 суток Дубовик Сергей Александрович 03.07.1979 Арест 15 суток Ефимчик Александр Георгиевич 01.10.1983 Арест 15 суток Проскурин Александр Сергеевич 23.05.1991 Арест 15 суток Иванов Павел Дмитриевич 07.11.1989 Арест 15 суток Савченко Виктор Викторович 04.03.1992 Арест 15 суток Радивил Дмитрий Валентинович 20.09.1985 Арест 12 суток Лахманенко Илья Геннадьевич 31.01.1988 Арест 15 суток Монич Сергей Анатольевич 03.04.1986 Арест 15 суток Мицкевич Александр Витальевич 23.02.1993 Арест 15 суток Коробейко Вадим Викторович 11.01.1999 Арест 15 суток Евтушенко Николай Александрович 21.12.1986 Арест 15 суток Мистейко Кирилл Владимирович 11.04.1986 Арест 25 суток Куличок Дмитрий Александрович 17.08.1999 Арест 15 суток Денискин Антон Русланович 14.04.1986 Арест 15 суток Щеколов Денис Сергеевич 10.02.1984 Арест 10 суток Заец Алексей Васильевич 20.04.1986 Арест 15 суток Максимов Максим Юрьевич 30.09.2001 Арест 15 суток Конкин Василий Леонидович 09.05.2000 Арест 15 суток Агалец Дмитрий Вадимович 15.11.2000 Арест 13 суток Ключников Андрей Михайлович 20.02.1983 Арест 13 суток Воробьев Алексей Русланович 22.11.1999 Арест 12 суток Бойко Сергей Игоревич 11.04.1984 Арест 14 суток Вакульчик Артем Дмитриевич 11.08.1987 Арест 15 суток Мартынов Дмитрий Артурович 11.03.1974 Арест 14 суток Исаченко Сергей Викторович 06.02.1998 Арест 15 суток Строков Евгений Владимирович 24.01.1995 Арест 15 суток Лагун Алексей Анатольевич 28.03.1987 Арест 12 суток Колесинкевич Сергей Анатольевич 07.02.1972 Арест 15 суток Мышковский Александр Александрович 10.04.1986 Арест 15 суток Чучвал Андрей Викторович 31.08.1985 Арест 15 суток Малишевский Петр Петрович 02.08.1984 Арест 13 суток Демьяненко Кирилл Сергеевич 12.10.1994 Арест 15 суток Улитенко Михаил Васильевич 08.06.1989 Арест 14 суток Тюрин Максим Михайлович 06.09.1988 Арест 15 суток Ольховик Денис Иванович 13.05.1987 Арест 25 суток Китель Дмитрий Евгеньевич 25.06.1987 Арест 25 суток Ольховик Роман Иванович 01.10.1990 Арест 25 суток Панкова Елена Дмитриевна 26.02.1995 Арест 5 суток Лепешкевич Анна Александровна 07.08.1997 Арест 6 суток Васильцов Игорь Николаевич 31.01.2002 Арест 13 суток Мозгов Николай Анатольевич 02.12.1992 Арест 14 суток Лукашевич Виталий Геннадьевич 09.10.1978 Арест 15 суток Григоревич Владислав Павлович 07.01.2002 Арест 14 суток Малахов Игорь Алексеевич 24.09.1985 Арест 14 суток Гурков Сергей Сергеевич 03.05.1991 Арест 14 суток Хаткевич Юрий Александрович 03.03.1985 Арест 15 суток Войтенко Дмитрий Андреевич 04.03.1995 Арест 13 суток Гринкевич Николай Сергеевич 04.06.1986 Арест 13 суток Иванец Алексей Юрьевич 30.10.1986 Арест 14 суток Бублик Александр Витальевич 15.09.1983 Арест 13 суток Мороз Владимир Викторович 21.07.1999 Арест 15 суток Никитин Владимир Владимирович 23.11.1977 Арест 15 суток Лобко Николай Ростиславов 12.12.1980 Арест 14 суток Бабовка Александр Сергеевич 23.09.1982 Арест 14 суток Слинько Кирилл Владимирович 07.02.1991 Арест 14 суток Жданович Андрей Юрьевич 26.12.1988 Арест 15 суток Киреев Алексей Алексеевич 03.02.1972 Арест 15 суток Кудин Андрей Владимирович 07.03.1989 Арест 14 суток Константинов Юрий Антонович 09.09.1994 Арест 14 суток Крупский Владимир Александрович 24.02.1957 Арест 13 суток Курейчик Владимир Владимирович 14.02.1973 Арест 13 суток Рогов Андрей Леонидович 29.04.1984 Арест 14 суток Талецкий Антон Иванович 30.04.1962 Арест 14 суток Малеев Андрей Александрович 06.01.1993 Арест 14 суток Буркальцев Дмитрий Степанович 24.08.1992 Арест 14 суток Дубинский Дмитрий Викторович 19.09.1985 Арест 15 суток Лапанкк Юрий Михайлович 16.12.1977 Арест 14 суток Рожбицкий Евгений Евгеньевич 19.11.1975 Арест 13 суток Лащинин Даниил Олегович 22.02.1996 Арест 13 суток Чеботарев Александр Андреевич 06.11.1992 Арест 14 суток Антоник Дмитрий Николаевич 07.11.1995 Арест 13 суток Кухто Валентин Юрьевич 16.11.1988 Арест 13 суток Собалев Алексей Васильевич 19.05.2000 Арест 13 суток Волчек Валерий Витальевич 22.01.2000 Арест 13 суток Рогатко Роман Вадимович 19.01.1999 Арест 13 суток Гоголин Алексей Романович 25.09.1986 Арест 15 суток Клинова Марта- Дария Артуровна 09.03.1994 Арест 15 суток Реут Дарина Витальевна 13.03.2001 Арест 15 суток Значенок Елисей Викторович 01.01.2002 Арест 13 суток Василевский Евгений Владимирович 03.04.1993 Арест 13 суток Петров Анатолий Николаевич 14.07.1951 Арест 13 суток Боровец Евгений Владимирович 28.06.1989 Арест 13 суток Руденя Павел Валентинович 22.01.1988 Арест 13 суток Жернак Юрий Викторович 04.04.1987 Арест 13 суток Сазанович Павел Маратович 18.03.1968 Арест 13 суток Чернышов Павел Леонидович 23.11.1998 Арест 15 суток Бакуменко Юрий Владимирович 01.04.1987 Арест 15 суток Миронов Алесей Сергеевич 08.10.1981 Арест 14 суток Марчик Евгений Валерьевич 28.08.1992 Арест 14 суток Маркович Александр Анатольевич 03.11.1987 Арест 15 суток Сазанович Алексей Павлович 31.08.1993 Арест 13 суток Сафонова Евгения Сергеевна 13.10.1992 Арест 13 суток Жидолович Геннадий Зенонович 15.09.1964 Арест 15 суток Дерновой Евгений Васильевич 28.01.1985 Арест 15 суток Смоляков Артур Русланович 05.06.1993 Арест 15 суток Кустовский Николай Леонидович 21.07.1974 Арест 15 суток Богданов Станислав Русланович 15.12.2000 Арест 13 суток Никитенко Иван Вадимович 27.02.2001 Арест 13 суток Новицкий Андрей Владимирович 10.01.1981 Арест 15 суток Кель Вадим Владимирович 03.06.1988 Арест 15 суток Козлов Сергей Владимирович 24.10.1993 Арест 15 суток Михайлов Александр Алексеевич 13.09.1997 Арест 13 суток Винкевич Евгений Владимирович 24.09.1990 Арест 15 суток Горбач Руслан Владимирович 30.12.1993 Арест 15 суток Клапков Кирилл Сергеевич 16.03.2000 Арест 15 суток Кравченя Илья Геннадьевич 08.02.2001 Арест 15 суток Михович Роман Николаевич 15.06.1995 Арест 13 суток Дулуб Артем Игоревич 03.11.1991 Арест 15 суток Штанюк Глеб Игоревич 07.06.1995 Арест 13 суток Буслейко Эрик Александрович 29.04.1998 Арест 13 суток Нагурный Артем Владимирович 15.09.1989 Арест 13 суток Гуринович Николай Николаевич 10.06.1985 Арест 13 суток Кравченко Антон Владимирович 14.02.2002 Арест 15 суток Кожедуб Василий Алексеевич 09.11.1994 Арест 15 суток Грек Петр Иванович 15.12.1975 Арест 12 суток Макеев Артем Алексеевич 04.08.1998 Арест 13 суток Зуев Евгений Александрович 21.10.1987 Арест 15 суток Ребковец Максим Александрович 11.02.1985 Арест 14 суток Земмель Александр Александрович 29.05.1992 Арест 15 суток Шилько Игорь Михайлович 27.08.1982 Арест 15 суток Боярчук Евгений Викторович 26.01.1997 Арест 14 суток Ясевич Артем Михайлович 12.05.1983 Арест 15 суток Коверчик Владислав Сергеевич 29.03.1999 Арест 13 суток Логан Роман Николаевич 01.04.1993 Арест 15 суток Солдаткин Вячеслав Анатольевич 03.08.1987 Арест 15 суток Мазур Владимир Георгиевич 06.07.1961 Арест 15 суток Пильчук Олег Николаевич 16.06.1988 Арест 15 суток Хотов Евгений Александрович 20.09.1994 Apecт 15 суток Башура Виталий Юрьевич 05.09.1988 Арест 15 суток Якович Александр Олегович 20.09.1998 Арест 15 суток Деружинский Евгений Александрович 05.08.1998 Арест 15 суток Долбыш Сергей Александрович 26.01.1989 Арест 15 суток Кукла Роман Дмитриевич 24.08.2000 Арест 15 суток Фандорко Алексей Евгеньевич 17.06.1995 Арест 15 суток Тарасевич Виталий Михайлович 20.08.1990 Арест 15 суток Андрушкевич Антон Андреевич 22.03.1989 Арест 15 суток Бабович Сергей Владимирович 01.04.1992 Арест 13 суток Крестелев Кирилл Владимирович 11.01.1977 Арест 13 суток Шашко Сергей Игоревич 14.12.1993 Арест 13 суток Богданович Юрий Константинович 10.11.1986 Арест 14 суток Панасюк Кристина Викторовна 20.01.1994 Арест 15 суток Абакумов Александр Михайлович 02.10.1982 Арест 15 суток Подольский Дмитрий Ярославович 07.12.1972 Арест 15 суток Конышев Кирилл Викторович 04.01.1990 Арест 15 суток Умец Александр Сергеевич 21.04.1997 Арест 15 суток Роненко Руслан Константинович 19.03.1977 Арест 15 суток Макеев Николай Юрьевич 21.05.1991 Арест 15 суток Дягель Игорь Георгиевич 15.09.1978 Арест 14 суток Новик Валерия Анатольевна 16.03.2000 Арест 15 суток Шалаев Александр Сергеевич 24.03.1988 Арест 13 суток Волкович Евгений Иванович 14.07.1976 Арест 13 суток Сидорович Евгений Александрович 04.11.1994 Арест 15 суток Вертинский Олег Николаевич 05.03.1988 Арест 15 суток Казимирчик Александр Игоревич 01.09.1988 Арест 15 суток Якубовский Вадим Сергеевич 17.01.1988 Арест 15 суток Загороднюк Сергей Алексеевич 10.04.1985 Арест 15 суток Игнатович Виталий Геннадьевич 22.05.1986 Арест 15 суток Хренков Андрей Алексеевич 12.08.1970 Арест 15 суток Гутич Леонид Леонидович 01.02.1994 Арест 15 суток Муравицкий Ян Павлович 05.09.1996 Арест 15 суток Гвоздев Борис Владимирович 24.05.1990 Арест 15 суток Петрович Дмитрий Николаевич 02.10.1984 Арест 15 суток Важневич Олег Людвигович 11.09.1965 Арест 15 суток Цапик Игорь Григорьевич 23.10.1962 Арест 15 суток Бреус Евгений Игоревич 20.10.1976 Арест 15 суток Поплевко Степан Анатольевич 23.12.1991 Арест 15 суток Гордиенко Александр Валерьевич 04.05.1998 Арест 15 суток Мулица Евгений Чеславович 27.02.1995 Арест 15 суток Капитулин Лев Григорьевич 17.12.1981 Арест 15 суток

Напомним, со дня выборов в Беларуси были задержаны более 6,7 тысяч человек. Некоторых уже стали отпускать, минувшей ночью из ЦИП на Окрестина отпустили более 100 человек , начинают выпускать людей из ИВС в Жодино. Судя по всему, освобождать стали тех, у кого истекли 72 часа с момента задержания — в этом случае, если не было суда, их должны отпустить.