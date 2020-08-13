Появился список получивших «сутки» 11 августа и только по Минску. В нем более 500 фамилий

|
ФИО
|
Дата рождения
|
Административное взыскание
|
Кашников
Валерий Владимирович
|
04.01.1970
|
Арест 25 суток
|
Ментуз
Олег Валерьевич
|
27.10.1991
|
Арест 25 суток
|
Лобода
Павел Михайлович
|
07.08.1981
|
Арест 20 суток
|
Ганин
Дмитрий Владимирович
|
18.12.1990
|
Арест 25 суток
|
Юфреев
Василий Павлович
|
23.03.1947
|
Арест 25 суток
|
Иванов
Дмитрий Александрович
|
15.05.1997
|
Арест 20 суток
|
Юферев
Ярослав Дементьевич
|
27.12.2001
|
Арест 25 суток
|
Якубовский
Дмитрий Юрьевич
|
28.09.1985
|
Арест 25 суток
|
Сибгатулин
Роман Равильевич
|
18.07.1985
|
Арест 20 суток
|
Козырь
Сергей Александрович
|
20.12.1974
|
Арест 25 суток
|
Мелешкевич
Дмитрий Николаевич
|
15.02.1966
|
Арест 25 суток
|
Лускин
Александр Викторович
|
28.10.1993
|
Арест 25 суток
|
Баханович
Дмитрий Владимирович
|
04.01.1983
|
Арест 25 суток
|
Старовойтов
Андрей Александрович
|
17.10.1997
|
Арест 15 суток
|
Щербаков
Евгений Викторович
|
10.03.2000
|
Арест 15 суток
|
Соколовский
Илья Андреевич
|
29.08.1994
|
Арест 15 суток
|
Анкип
Станислав Викторович
|
18.08.1984
|
Арест 15 суток
|
Мороз
Евгений Юрьевич
|
01.01.1954
|
Арест 15 суток
|
Любимов
Евгений Александрович
|
13.10.1985
|
Арест 15 суток
|
Фандо
Виктор Иванович
|
19.06.1976
|
Арест 15 суток
|
Манешин
Александр Владимирович
|
20.06.1972
|
Арест 15 суток
|
Сорока
Дмитрий Викторович
|
09.06.1999
|
Арест 15 суток
|
Рапович
Никита Васильевич
|
25.02.2001
|
Арест 15 суток
|
Дудко
Василий Николаевич
|
02.11.1986
|
Арест 15 суток
|
Грек
Андрей Петрович
|
08.01.1983
|
Арест 15 суток
|
Куган
Александр Анатольевич
|
19.03.1975
|
Арест 12 суток
|
Остапенко
Владислав Олегович
|
20.08.2001
|
Арест 10 суток
|
Вечерский
Владислав Алексеевич
|
12.04.2002
|
Арест 10 суток
|
Якимов
Глеб Юрьевич
|
04.08.2000
|
Арест 10 суток
|
Ходасевич
Владислав Викторович
|
31.05.1996
|
Арест 15 суток
|
Шакун
Александр Валерьевич
|
03.04.1993
|
Арест 15 суток
|
Чайко
Артем Дмитриевич
|
06.07.1999
|
Арест 15 суток
|
Меженин
Дмитрий Александрович
|
19.02.1972
|
Арест 15 суток
|
Мазура
Александр Валентинович
|
24.09.1985
|
Арест 15 суток
|
Горбунов
Артем Олегович
|
07.11.1989
|
Арест 15 суток
|
Тюкульмин
Кирилл Дмитриевич
|
05.01.1993
|
Арест 15 суток
|
Королев
Вячеслав Михайлович
|
29.04.1990
|
Арест 15 суток
|
Казак
Сергей Иванович
|
11.10.1983
|
Арест 15 суток
|
Раханский
Алексей Игоревич
|
20.05.1988
|
Арест 15 суток
|
Ильясевич
Андрей Семенович
|
30.11.1976
|
Арест 15 суток
|
Бегеза
Дмитрий Николаевич
|
31.08.1995
|
Арест 15 суток
|
Глушанков Александр Леонидович
|
01.12.1988
|
Арест 15 суток
|
Сикирицкий
Игорь Петрович
|
19.08.1964
|
Арест 12 суток
|
Шалькевич
Павел Генрихович
|
08.12.1976
|
Арест 12 суток
|
Кальчук Виталий Валентинович
|
27.09.1984
|
Арест 12 суток
|
Шакуро
Денис Вячеславович
|
16.10.1990
|
Арест 12 суток
|
Осипенко
Евгений Витальевич
|
19.02.1978
|
Арест 13 суток
|
Морзов
Игорь Владимирович
|
15.01.1970
|
Арест 15 суток
|
Шайковский
Евгений Леонидович
|
09.07.1996
|
Арест 13 суток
|
Федоров
Александр Владимирович
|
16.11.1992
|
Арест 12 суток
|
Мытник
Андрей Сергеевич
|
22.06.1982
|
Арест 15 суток
|
Терешко
Александр Владимирович
|
23.02.1988
|
Арест 15 суток
|
Ковалев
Максим Валерьевич
|
11.11.1982
|
Арест 15 суток
|
Мишин
Алексей Сергеевич
|
07.08.1989
|
Арест 15 суток
|
Машук
Иван Дмитриевич
|
26.01.1975
|
Арест 15 суток
|
Личко
Дмитрий Александрович
|
09.10.2000
|
Арест 15 суток
|
Улицкий
Александр Владимирович
|
14.09.1990
|
Арест 15 суток
|
Мороз
Дмитрий Вячеславович
|
03.12.1982
|
Арест 15 суток
|
Бабушкин
Евгений Михайлович
|
06.11.1978
|
Арест 15 суток
|
Нечай
Алексей Анатольевич
|
08.10.1993
|
Арест 15 суток
|
Шартух
Алексей Васильевич
|
22.08.1985
|
Арест 15 суток
|
Лавский
Денис Викторович
|
13.09.1984
|
Арест 15 суток
|
Мирошниченко
Даниил Геннадьевич
|
07.07.1999
|
Арест 15 суток
|
Скиданов
Виктор Александрович
|
21.12.1999
|
Арест 15 суток
|
Лях
Юрий Владимирович
|
24.01.1965
|
Арест 15 суток
|
Стельмах
Павел Валентинович
|
20.03.1983
|
Арест 15 суток
|
Филюта
Александр Анатольевич
|
26.02.1986
|
Арест 10 суток
|
Шешко Александр Светославович
|
16.03.1989
|
Арест 7 суток
|
Белко
Антон Васильевич
|
10.06.1993
|
Арест 15 суток
|
Воробьев
Александр Иванович
|
12.06.1960
|
Арест 15 суток
|
Каменецкий
Андрей Владимирович
|
09.05.1984
|
Арест 15 суток
|
Волковец
Евгений Викторович
|
18.04.1986
|
Арест 15 суток
|
Дулин
Денис Александрович
|
07.02.1979
|
Арест 15 суток
|
Бирюк
Олег Васильевич
|
05.09.1995
|
Арест 15 суток
|
Черкас
Владимир Иванович
|
16.10.1966
|
Арест 15 суток
|
Христофоров
Дмитрий Ильич
|
11.11.1986
|
Арест 15 суток
|
Вясилькин
Алексей Олегович
|
20.02.1983
|
Арест 15 суток
|
Волуевич
Александр Сергеевич
|
15.12.1995
|
Арест 15 суток
|
Ашурак
Кирилл Романович
|
29.06.1996
|
Арест 15 суток
|
Данилович
Андрей Николаевич
|
14.01.1981
|
Арест 15 суток
|
Ганбаров
Акиф Агададаш Оглы
|
13.10.1985
|
Арест 15 суток
|
Алексеюк
Дмитрий Евгеньевич
|
18.01.1981
|
Арест 15 суток
|
Дубовик
Сергей Анатольевич
|
23.12.1973
|
Арест 15 суток
|
Дятлов
Валентин Леонидович
|
18.05.1987
|
Арест 15 суток
|
Крупский
Игорь Викторович
|
16.10.1998
|
Арест 15 суток
|
Пахарев
Виктор Владимирович
|
09.02.1984
|
Арест 15 суток
|
Савостяник
Юрий Иванович
|
26.05.1981
|
Арест 15 суток
|
Алхава
Алексей Абдулкаримович
|
01.07.1993
|
Арест 15 суток
|
Марголин
Дмитрий Олегович
|
10.09.1987
|
Арест 10 суток
|
Зайцев
Евгений Леонидович
|
17.05.2001
|
Арест 15 суток
|
Зайцев
Леонид Иванович
|
11.01.1965
|
Арест 15 суток
|
Езубчик
Алексей Сергеевич
|
10.08.1995
|
Арест 15 суток
|
Рыжевич
Евгений Самуилович
|
03.04.1980
|
Арест 15 суток
|
Зайцев
Александр Дмитриевич
|
01.07.2001
|
Арест 15 суток
|
Скавыш
Вадим Олегович
|
28.09.1995
|
Арест 15 суток
|
Шлык
Александр Викторович
|
04.09.1999
|
Арест 15 суток
|
Пирожник
Дмитрий Александрович
|
06.08.1975
|
Арест 15 суток
|
Собченко
Игорь Александрович
|
23.02.1991
|
Арест 15 суток
|
Махунов
Антон Сергеевич
|
14.02.1996
|
Арест 15 суток
|
Зорич
Роман Александрович
|
16.03.1983
|
Арест 15 суток
|
Казаков
Олег Филиппович
|
13.09.1987
|
Арест 15 суток
|
Лемачко
Валерий Александрович
|
17.07.1986
|
Арест 15 суток
|
Будай
Сергей Николаевич
|
23.06.1977
|
Арест 15 суток
|
Гриневич
Вадим Владимирович
|
02.03.1987
|
Арест 15 суток
|
Колпак
Игорь Михайлович
|
25.10.1988
|
Арест 15 суток
|
Новик
Андрей Васильевич
|
16.07.1986
|
Арест 15 суток
|
Капацкий
Дмитрий Николаевич
|
18.06.1970
|
Арест 15 суток
|
Колбасников
Павел Евгеньевич
|
10.07.1992
|
Арест 15 суток
|
Бобылев
Павел Анатольевич
|
03.03.1977
|
Арест 15 суток
|
Цыбулько
Александр Сергеевич
|
25.01.1991
|
Арест 10 суток
|
Шатов
Никита Андреевич
|
18.06.1993
|
Арест 15 суток
|
Подтероб
Андрей Александрович
|
10.04.1997
|
Арест 15 суток
|
Стреж
Юрий Анатольевич
|
22.03.1999
|
Арест 15 суток
|
Смычков
Никита Дмитриевич
|
31.08.1992
|
Арест 10 суток
|
Колпак
Павел Михайлович
|
19.12.1984
|
Арест 10 суток
|
Артемьев
Павел Константинович
|
02.09.1981
|
Арест 15 суток
|
Масальский
Денис Владимирович
|
22.11.1983
|
Арест 15 суток
|
Красовский Евгений Анатольевич
|
20.03.1990
|
Арест 15 суток
|
Коляго
Павел Викторович
|
02.01.1993
|
Арест 15 суток
|
Прокопович
Олег Брониславович
|
03.06.1968
|
Арест 10 суток
|
Антонюк
Дмитрий Николаевич
|
06.03.1982
|
Арест 15 суток
|
Бокунович
Евгений Леонидович
|
21.01.1992
|
Арест 15 суток
|
Викторов
Николай Владимирович
|
22.08.1988
|
Арест 15 суток
|
Ермак
Андрей Иванович
|
07.10.1971
|
Арест 15 суток
|
Ковель
Максим Александрович
|
31.071996
|
Арест 15 суток
|
Мехович
Виталий Петрович
|
01.06.1991
|
Арест 15 суток
|
Козак
Владимир Андреевич
|
19.10.1995
|
Арест 15 суток
|
Путилов
Станислав Васильевич
|
19.10.1995
|
Арест 15 суток
|
Страшинский
Андрей Валерьянович
|
24.02.1983
|
Арест 10 суток
|
Свириденко
Илья Юрьевич
|
31.08.1997
|
Арест 15 суток
|
Терешко
Андрей Владимирович
|
04.02.1988
|
Арест 15 суток
|
Хотько
Андрей Викторович
|
12.06.1981
|
Арест 15 суток
|
Шкель
Максим Фомич
|
02.02.1988
|
Арест 15 суток
|
Вертинский
Антон Андреевич
|
03.09.1988
|
Арест 15 суток
|
Шотерник
Алексей Владимирович
|
12.06.1988
|
Арест 15 суток
|
Коляга
Максим Валерьевич
|
01.12.1996
|
Арест 15 суток
|
Чупринский
Михаил Борисович
|
27.04.1985
|
Арест 15 суток
|
Ворса
Юрий Владимирович
|
20.02.1992
|
Арест 15 суток
|
Бонохов
Александр Анатольевич
|
05.03.1965
|
Арест 15 суток
|
Приставко
Иван Леонидович
|
11.06.1993
|
Арест 15 суток
|
Рзагулуев
Эльдар Магеррамович
|
01.06.1988
|
Арест 15 суток
|
Басалай
Евгений Юрьевич
|
06.02.1997
|
Арест 15 суток
|
Мозоль
Никита Алексеевич
|
15.01.1992
|
Арест 15 суток
|
Галькевич
Алексей Александрович
|
16.02.1977
|
Арест 15 суток
|
Мельников
Никита Валерьевич
|
01.10.1993
|
Арест 15 суток
|
Шалонкин
Дмитрий Алексеевич
|
27.01.1986
|
Арест 15 суток
|
Головин
Артём Владимирович
|
18.12.1997
|
Арест 15 суток
|
Вашкевич
Петр Петрович
|
26.09.1954
|
Арест 15 суток
|
Мороз
Виталий Владимирович
|
22.05.1990
|
Арест 15 суток
|
Соболев
Евгений Александрович
|
21.02.1993
|
Арест 15 суток
|
Бельский
Виталий Викторович
|
27.11.1985
|
Арест 7 суток
|
Алешкевич
Владимир Александрович
|
14.10.1976
|
Арест 7 суток
|
Руденков
Юрий Петрович
|
19.04.1972
|
Арест 15 суток
|
Приварников
Дмитрий Анатольевич
|
17.04.1981
|
Арест 15 суток
|
Жуковский
Сергей Леонидович
|
17.05.1991
|
Арест 15 суток
|
Романенко
Олег Юрьевич
|
26.04.1976
|
Арест 15 суток
|
Борисёнок
Павел Павлович
|
25.06.1983
|
Арест 15 суток
|
Басалай
Евгений Николаевич
|
01.11.1995
|
Арест 15 суток
|
Костюнин
Константин Александрович
|
24.08.1987
|
Арест 15 суток
|
Стародубов
Максим Игоревич
|
02.04.1994
|
Арест 15 суток
|
Калацкий
Максим Дмитриевич
|
17.08.1995
|
Арест 15 суток
|
Бондаревич
Максим Эдуардович
|
31.03.1980
|
Арест 15 суток
|
Дребезов
Дмитрий Игоревич
|
04.06.1999
|
Арест 15 суток
|
Алешкевич
Петр Григорьевич
|
19.08.1982
|
Арест 12 суток
|
Трифонов
Илья Владимирович
|
21.09.1986
|
Арест 15 суток
|
Самусев
Илья Александрович
|
16.07.1996
|
Арест 14 суток
|
Бондаренко
Андрей Николаевич
|
27.02.1980
|
Арест 15 суток
|
Долгинин
Энтони Олегович
|
10.07.2000
|
Арест 15 суток
|
Шило
Денис Александрович
|
28.10.1999
|
Арест 15 суток
|
Мусиенко
Василий Анатольевич
|
11.02.1988
|
Арест 12 суток
|
Дидуэль
Игорь Игоревич
|
03.07.1991
|
Арест 15 суток
|
Сазонов
Богдан Сергеевич
|
03.02.2001
|
Арест 15 суток
|
Коляда
Анатолий Владимирович
|
24.03.1963
|
Арест 15 суток
|
Пузанов
Кирилл Владимирович
|
30.12.1991
|
Арест 15 суток
|
Туровец
Егор Владимирович
|
26.03.1992
|
Арест 15 суток
|
Миронович
Никита Сергеевич
|
01.10.1999
|
Арест 12 суток
|
Ходырев
Вадим Александрович
|
20.04.1996
|
Арест 15 суток
|
Лех
Андрей Юрьевич
|
18.05.1999
|
Арест 15 суток
|
Богданов
Сергей Васильевич
|
19.09.1986
|
Арест 15 суток
|
Метлицкий
Антон Александрович
|
19.04.1984
|
Арест 15 суток
|
Дежиц
Максим Петрович
|
06.09.1971
|
Арест 15 суток
|
Виноградов
Евгений Викторович
|
15.12.1983
|
Арест 14 суток
|
Гнот
Евгений Григорьевич
|
13.11.1992
|
Арест 15 суток
|
Демидович
Максим Игоревич
|
27.12.1995
|
Арест 15 суток
|
Касперович
Виталий Евгеньевич
|
21.06.1969
|
Арест 12 суток
|
Данилевич
Владимир Владимирович
|
27.06.1984
|
Арест 13 суток
|
Столяров
Дмитрий Владимирович
|
30.07.1980
|
Арест 13 суток
|
Козлов
Вадим Владимирович
|
19.07.1984
|
Арест 10 суток
|
Драко
Евгений Сергеевич
|
07.07.1991
|
Арест 13 суток
|
Козловский
Никита Дмитриевич
|
23.03.2002
|
Арест 12 суток
|
Вергейчик
Петр Владимирович
|
20.12.1988
|
Арест 15 суток
|
Андрусевич
Иван Павлович
|
18.02.1994
|
Арест 15 суток
|
Соболь
Николай Валерьевич
|
26.02.1986
|
Арест 15 суток
|
Даниленко
Артем Александрович
|
01.07.1993
|
Арест 15 суток
|
Спиридонов
Александр Валерьевич
|
06.06.1970
|
Арест 15 суток
|
Сенченя
Анатолий Викторович
|
03.06.1999
|
Арест 15 суток
|
Пронько
Дмитрий Александрович
|
12.10.1982
|
Арест 15 суток
|
Чередник
Александр Владимирович
|
15.07.1992
|
Арест 15 суток
|
Курзин
Александр Владимирович
|
11.06.2002
|
Арест 15 суток
|
Дурко
Роман Николаевич
|
05.03.1994
|
Арест 15 суток
|
Зверянский
Антон Сергеевич
|
01.02.2000
|
Арест 15 суток
|
Гуринович
Матвей Алексеевич
|
22.10.2001
|
Арест 15 суток
|
Калацкая
Людмила Владимировна
|
04.11.1971
|
Арест 13 суток
|
Артамонов
Максим Анатольевич
|
14.12.1984
|
Арест 15 суток
|
Колесников
Глеб Михайлович
|
27.02.1998
|
Арест 13 суток
|
Капский
Александр Сергеевич
|
01.12.1981
|
Арест 15 суток
|
Подолинский
Леонид Валерьевич
|
30.08.1978
|
Арест 15 суток
|
Канаш
Алексей Владимирович
|
13.02.1995
|
Арест 15 суток
|
Моисеев
Дмитрий Константинович
|
25.10.1987
|
Арест 12 суток
|
Иванчик
Матвей Олегович
|
19.02.1986
|
Арест 15 суток
|
Качан
Александр Вячеславович
|
01.07.1994
|
Арест 15 суток
|
Климович
Владислав Сергеевич
|
06.10.2000
|
Арест 12 суток
|
Полунченко
Никита Андреевич
|
24.09.1998
|
Арест 12 суток
|
Долгих
Александр Владимирович
|
16.08.1964
|
Арест 10 суток
|
Янковский
Сергей Владимирович
|
18.11.1978
|
Арест 7 суток
|
Витко
Павел Владимирович
|
27.11.1979
|
Арест 12 суток
|
Цебрук
Николай Анатольевич
|
19.12.1986
|
Арест 7 суток
|
Кезик
Дмитрий Александрович
|
29.07.1985
|
Арест 12 суток
|
Митин
Андрей Вячеславович
|
24.11.1989
|
Арест 13 суток
|
Запруцкий
Александр Иванович
|
30.08.1985
|
Арест 12 суток
|
Маталыга
Артем Олегович
|
06.05.1988
|
Арест 13 суток
|
Ксенжик
Александр Николаевич
|
03.06.1976
|
Арест 12 суток
|
Павлович
Павел Геннадьевич
|
26.08.1997
|
Арест 15 суток
|
Левша
Артем Андреевич
|
30.08.1996
|
Арест 15 суток
|
Марчик
Павел Дмитриевич
|
25.09.1999
|
Арест 15 суток
|
Фролов
Максим Дмитриевич
|
24.11.2000
|
Арест 15 суток
|
Разуев
Алексей Сергеевич
|
13.09.1991
|
Арест 15 суток
|
Ковалевич
Роман Григорьевич
|
18.02.1988
|
Арест 15 суток
|
Назулько
Владислав Георгиевич
|
11.12.1995
|
Арест 15 суток
|
Галушка
Никита Владимирович
|
30.11.2000
|
Арест 15 суток
|
Гринь
Алексей Викторович
|
21.05.1991
|
Арест 15 суток
|
Ковалевский
Андрей Викторович
|
11.08.1999
|
Арест 15 суток
|
Козловский
Павел Егорович
|
07.11.2000
|
Арест 15 суток
|
Хурсевич
Роман Николаевич
|
10.07.1994
|
Арест 15 суток
|
Конаков
Сергей Олегович
|
18.11.1991
|
Арест 15 суток
|
Гладченко
Андрей Владимирович
|
31.01.1994 г
|
Арест 15 суток
|
Долгий
Павел Игоревич
|
16.06.2000
|
Арест 13 суток
|
Медведский
Артем Александрович
|
23.05.1998
|
Арест 14 суток
|
Жучкевич
Илья Леонидович
|
29.06.1989
|
Арест 14 суток
|
Дерновая
Нелли Олеговна
|
13.07.1964
|
Арест 12 суток
|
Ковалева
Наталья Александровна
|
24.06.1989
|
Арест 14 суток
|
Калинкина
Юлия Валерьевна
|
25.05.1995
|
Арест 15 суток
|
Якутович
Елена Алексеевна
|
29.09.1989
|
Арест 15 суток
|
Ковалевич
Светлана Викторовна
|
27.02.1990
|
Арест 15 суток
|
Емельянович
Елизавета Андреевна
|
09.07.1992
|
Арест 10 суток
|
Гриб
Олеся Александровна
|
25.10.1980
|
Арест 14 суток
|
Гаврилович
Евгений Михайлович
|
16.10.1990
|
Арест 15 суток
|
Хурсевич
Руслан Юрьевич
|
15.08.1990
|
Арест 15 суток
|
Михнюк
Олег Петрович
|
22.05.1976
|
Арест 15 суток
|
Возный
Александр Андреевич
|
09.05.1985
|
Арест 15 суток
|
Чуйко
Андрей Владимирович
|
06.06.1990
|
Арест 15 суток
|
Черняк
Артем Сергеевич
|
17.04.1996
|
Арест 15 суток
|
Задиран
Александр Анатольевич
|
09.11.1996
|
Арест 15 суток
|
Фигловский
Никита Андреевич
|
16.09.1998
|
Арест 15 суток
|
Каминский
Константин Валерьевич
|
13.01.1999
|
Арест 15 суток
|
Давыдчик
Олег Валентинович
|
12.02.1993
|
Арест 15 суток
|
Володькин
Никита Денисович
|
01.03.1999
|
Арест 15 суток
|
Ануфриев
Дмитрий Леонидович
|
09.04.1977
|
Арест 15 суток
|
Наумик
Ярослав Михайлович
|
19.02.2000
|
Арест 15 суток
|
Голомако
Артур Константинович
|
20.05.1999
|
Арест 15 суток
|
Ламеко
Александр Геннадьевич
|
13.11.1987
|
Арест 15 суток
|
Камоцкий
Никита Сергеевич
|
05.04.1991
|
Арест 15 суток
|
Вергейчик
Владимир Петрович
|
02.02.1959
|
Арест 15 суток
|
Касач
Юрий Чеславович
|
17.06.1965
|
Арест 15 суток
|
Авдошко
Александр Иванович
|
22.12.1993
|
Арест 15 суток
|
Кухарчик
Сергей Иванович
|
25.02.1977
|
Арест 15 суток
|
Александров
Вячеслав Сергеевич
|
16.03.1993
|
Арест 15 суток
|
Ковалевский
Константин Александрович
|
31.08.1987
|
Арест 15 суток
|
Мацулевич
Александр Николаевич
|
07.03.1991
|
Арест 15 суток
|
Король
Евгений Александрович
|
22.12.1994
|
Арест 15 суток
|
Кондратюк
Григорий Павлович
|
14.03.1992
|
Арест 15 суток
|
Спиридонов
Ярослав Андреевич
|
18.07.1992
|
Арест 15 суток
|
Карасев
Илья Михайлович
|
21.11.1982
|
Арест 15 суток
|
Малько
Дмитрий Александрович
|
22.01.1992
|
Арест 15 суток
|
Адамович
Виктор Николаевич
|
06.07.1980
|
Арест 15 суток
|
Чумаков
Денис Александрович
|
20.02.1976
|
Арест 15 суток
|
Ходин
Вадим Николаевич
|
28.04.1982
|
Арест 15 суток
|
Титовец
Александр Викторович
|
10.05.1991
|
Арест 15 суток
|
Дайлидович
Дмитрий Александрович
|
14.12.1990
|
Арест 15 суток
|
Перепецкий
Павел Александрович
|
22.09.1995
|
Арест 15 суток
|
Суббота
Иван Олегович
|
08.05.1988
|
Арест 15 суток
|
Ободовский
Сергей Николаевич
|
17.02.1989
|
Арест 15 суток
|
Зарембо
Александр Иванович
|
27.11.1992
|
Арест 15 суток
|
Коваль
Максим Николаевич
|
10.11.1976
|
Арест 15 суток
|
Потупчик
Николай Николаевич
|
05.10.1983
|
Арест 15 суток
|
Зинкевич
Михаил Леонидович
|
14.02.1992
|
Арест 15 суток
|
Коробкин
Ростислав Анатольевич
|
13.04.1975
|
Арест 15 суток
|
Стариков
Сергей Геннадьевич
|
17.05.1981
|
Арест 15 суток
|
Шкут
Дмитрий Юрьевич
|
01.06.2001
|
Арест 15 суток
|
Анишкевич
Артем Николаевич
|
16.04.1996
|
Арест 15 суток
|
Пстыга
Антон Михайлович
|
18.04.1987
|
Арест 15 суток
|
Стефанович
Игорь Игоревич
|
31.12.1988
|
Арест 15 суток
|
Белогривцев
Алексей Викторович
|
22.12.1986
|
Арест 15 суток
|
Коновалов
Иван Владимирович
|
11.06.1980
|
Арест 10 суток
|
Забелич
Артём Сергеевич
|
05.12.1991
|
Арест 4 суток
|
Рыбак
Владислав Александрович
|
30.09.1998
|
Арест 7 суток
|
Подолинский
Леонид Валерьевич
|
30.08.1975
|
Арест 7 суток
|
Тарасевич
Андрей Игоревич
|
04.02.1989
|
Арест 15 суток
|
Качан
Игорь Игоревич
|
06.09.1993
|
Арест 15 суток
|
Давидович
Виталий Сергеевич
|
20.11.1992
|
Арест 10 суток
|
Бобровская
Яна Юрьевна
|
17.11.1992
|
Арест 4 суток
|
Виноградова
Анастасия Александровна
|
04.11.1999
|
Арест 7 суток
|
Завадская
Анна Михайловна
|
03.02.1996
|
Арест 7 суток
|
Русакович
Ирина Евгеньевна
|
24.05.1998
|
Арест 9 суток
|
Даргевич
Анастасия Олеговна
|
20.09.1999
|
Арест 7 суток
|
Гончаренко
Ольга Борисовна
|
23.08.1988
|
Арест 7 суток
|
Бода
Валерия Андреевна
|
20.04.1995
|
Арест 9 суток
|
Веремеева
Анастасия Леонидовна
|
28.10.2000
|
Арест 9 суток
|
Бруй
Мария Владимировна
|
16.02.1992
|
Арест 15 суток
|
Помеленок
Ирина Андреевна
|
24.10.1990
|
Арест 9 суток
|
Куришко
Ирина Владимировна
|
20.02.1986
|
Арест 15 суток
|
Вчерашняя
Александра Васильевна
|
10.12.1993
|
Арест 10 суток
|
Вчерашняя
Дарья Васильевна
|
01.04.1997
|
Арест 10 суток
|
Бродская
Надежда Анатольевна
|
30.05.1986
|
Арест 6 суток
|
Ковалёва
Наталья Александровна
|
24.06.1989
|
Арест 7 суток
|
Дерновая
Нелли Олеговна
|
13.07.1964
|
Арест 7 суток
|
Витковская
Надежда Александровна
|
08.04.1987
|
Арест 7 суток
|
Литвина
Ольга Александровна
|
16.12.1995
|
Арест 5 суток
|
Сташенко
Артём Валерьевич
|
22.09.1972
|
Арест 15 суток
|
Меженина
Ольга Александровна
|
13.07.1973
|
Арест 7 суток
|
Сароко
Антон Геннадьевич
|
05.03.1992
|
Арест 7 суток
|
Касель
Алина Сергеевна
|
29.11.1992
|
Арест 7 суток
|
Камоцкая
Анжела Дмитриевна
|
13.04.1993
|
Арест 7 суток
|
Езерская
Антонина Владимировна
|
11.05.1994
|
Арест 7 суток
|
Танана
Мария Ивановна
|
02.02.1995
|
Арест 8 суток
|
Карасевич
Михаил Михайлович
|
15.06.1983
|
Арест 10 суток
|
Вчерашняя
Инесса Сергеевна
|
09.12.1968
|
Арест 10 суток
|
Завадский
Алексей Андреевич
|
01.09.1987
|
Арест 10 суток
|
Сугако
Светлана Николаевна
|
21.05.1985
|
Арест 10 суток
|
Филиппова
Юлия Дмитриевна
|
10.08.1995
|
Арест 8 суток
|
Гордевич
Александр Валерьевич
|
27.07.1983
|
Арест 10 суток
|
Тишкевич
Дмитрий Сергеевич
|
21.01.1984
|
Арест 8 суток
|
Пономаренко
Виталий Романович
|
21.02.1976
|
Арест 10 суток
|
Прокопьев
Виталий Олегович
|
24.08.1979
|
Арест 10 суток
|
Циуля
Никита Михайлович
|
13.04.2001
|
Арест 10 суток
|
Зарецкая
Екатерина Олеговна
|
20.06.1995
|
Арест 7 суток
|
Шевченко
Павел Юрьевич
|
27.09.1989
|
Арест 8 суток
|
Старевич
Александр Леонидович
|
28.06.1982
|
Арест 5 суток
|
Слука
Дмитрий Сергеевич
|
11.04.1997
|
Арест 12 суток
|
Пищик
Владислав Игоревич
|
28.10.1996
|
Арест 5 суток
|
Шведов
Георгий Романович
|
27.06.1998
|
Арест 7 суток
|
Капник
Ксения Александровна
|
03.10.1992
|
Арест 6 суток
|
Сулейман
Эмиль Азимович
|
17.06.1998
|
Арест 7 суток
|
Аксючин
Мария Николаевна
|
17.12.1991
|
Арест 10 суток
|
Трибуховский
Руслан Евгеньевич
|
15.03.1988
|
Арест 8 суток
|
Сытько
Виталий Сергеевич
|
14.05.1986
|
Арест 6 суток
|
Пупко
Дмитрий Владимирович
|
02.06.1987
|
Арест 5 суток
|
Глинский
Александр Сергеевич
|
18.10.1996
|
Арест 8 суток
|
Семенюк
Кирилл Иванович
|
14.11.1975
|
Арест 7 суток
|
Савельев
Сергей Михайлович
|
28.05.1976
|
Арест 15 суток
|
Романова
Вероника Олеговна
|
15.09.1988
|
Арест 9 суток
|
Горбачев
Вячеслав Игоревич
|
25.02.1989
|
Арест 12 суток
|
Дорожкин
Михаил Васильевич
|
14.01.1981
|
Арест 7 суток
|
Хатько
Павел Евгеньевич
|
03.08.1994
|
Арест 15 суток
|
Кривко
Анастасия Руслановна
|
02.11.2001
|
Арест 7 суток
|
Юнкевич
Александр Васильевич
|
02.08.1988
|
Арест 14 суток
|
Чеботарь
Сергей Васильевич
|
30.11.1989
|
Арест 9 суток
|
Черныш
Егор Александрович
|
22.01.1997
|
Арест 10 суток
|
Прокопьев
Павел Олегович
|
18.08.1983
|
Арест 14 суток
|
Амельков
Евгений Евгеньевич
|
11.08.1987
|
Арест 15 суток
|
Кобозев
Денис Александрович
|
01.06.1990
|
Арест 11 суток
|
Петров
Егор Федорович
|
24.04.1987
|
Арест 7 суток
|
Богданович
Денис Дмитриевич
|
25.08.1987
|
Арест 8 суток
|
Семченко
Виталий Михайлович
|
27.08.1979
|
Арест 9 суток
|
Мелещенко
Александр Александрович
|
29.05.1979
|
Арест 14 суток
|
Щегрецов
Александр Фёдорович
|
03.11.1989
|
Арест 8 суток
|
Румянцев
Дмитрий Алексеевич
|
08.09.1985
|
Арест 5 суток
|
Степанов
Владислав Александрович
|
26.03.1997
|
Арест 8 суток
|
Покляк
Михаил Владимирович
|
12.11.1992
|
Арест 6 суток
|
Свечников
Александр Сергеевич
|
27.01.1993
|
Арест 5 суток
|
Сурмач
Владимир Дмитриевич
|
10.01.1996
|
Арест 5 суток
|
Русецкая
Стефания Игоревна
|
26.06.1997
|
Арест 5 суток
|
Голиевская
Юлия Олеговна
|
08.10.1991
|
Арест 4 суток
|
Сенько
Никита Васильевич
|
09.10.1997
|
Арест 4 суток
|
Юрженко
Петр Викторович
|
18.04.1997
|
Арест 10 суток
|
Нефедова
Людмила Евгеньевна
|
02.08.1952
|
Арест 8 суток
|
Ковалевич
Андрей Владимирович
|
12.09.1986
|
Арест 10 суток
|
Новик
Алексей Мечиславович
|
11.11.1983
|
Арест 15 суток
|
Негрей
Александр Владимирович
|
08.08.1977
|
Арест 15 суток
|
Ардюк
Олег Николаевич
|
08.11.1974
|
Арест 15 суток
|
Жук
Алексей Чеславович
|
05.07.1997
|
Арест 15 суток
|
Евдокимов
Сергей Анатольевич
|
06.03.1993
|
Арест 15 суток
|
Суворов
Михаил Александрович
|
07.08.1987
|
Арест 15 суток
|
Булка
Евгений Николаевич
|
04.04.1996
|
Арест 15 суток
|
Довгуль
Виктор Петрович
|
03.09.1982
|
Арест 15 суток
|
Семенов
Евгений Сергеевич
|
25.06.1995
|
Арест 15 суток
|
Бусько
Павел Сергеевич
|
29.08.1998
|
Арест 15 суток
|
Перельман
Николай Александрович
|
28.01.1988
|
Арест 15 суток
|
Мирошников
Леонид Владимирович
|
11.03.1984
|
Арест 15 суток
|
Могилевич
Александр Андреевич
|
12.07.2000
|
Арест 15 суток
|
Дидюля
Андрей Дмитриевич
|
08.06.1971
|
Арест 15 суток
|
Махляр
Денис Александрович
|
22.06.1983
|
Арест 15 суток
|
Иванов
Артем Игоревич
|
01.08.1995
|
Арест 15 суток
|
Козлов
Александр Александрович
|
17.11.1994
|
Арест 15 суток
|
Басай
Андрей Степанович
|
17.04.1976
|
Арест 15 суток
|
Савастюк
Сергей Иванович
|
03.11.1995
|
Арест 15 суток
|
Купава
Витовг Николаевич
|
27.08.1989
|
Арест 15 суток
|
Селицкий
Юрий Владимирович
|
05.01.1979
|
Арест 15 суток
|
Васильев
Кирилл Владимирович
|
28.07.2000
|
Арест 15 суток
|
Дубовик
Сергей Александрович
|
03.07.1979
|
Арест 15 суток
|
Ефимчик
Александр Георгиевич
|
01.10.1983
|
Арест 15 суток
|
Проскурин
Александр Сергеевич
|
23.05.1991
|
Арест 15 суток
|
Иванов
Павел Дмитриевич
|
07.11.1989
|
Арест 15 суток
|
Савченко
Виктор Викторович
|
04.03.1992
|
Арест 15 суток
|
Радивил
Дмитрий Валентинович
|
20.09.1985
|
Арест 12 суток
|
Лахманенко
Илья Геннадьевич
|
31.01.1988
|
Арест 15 суток
|
Монич
Сергей Анатольевич
|
03.04.1986
|
Арест 15 суток
|
Мицкевич
Александр Витальевич
|
23.02.1993
|
Арест 15 суток
|
Коробейко
Вадим Викторович
|
11.01.1999
|
Арест 15 суток
|
Евтушенко
Николай Александрович
|
21.12.1986
|
Арест 15 суток
|
Мистейко
Кирилл Владимирович
|
11.04.1986
|
Арест 25 суток
|
Куличок
Дмитрий Александрович
|
17.08.1999
|
Арест 15 суток
|
Денискин
Антон Русланович
|
14.04.1986
|
Арест 15 суток
|
Щеколов
Денис Сергеевич
|
10.02.1984
|
Арест 10 суток
|
Заец
Алексей Васильевич
|
20.04.1986
|
Арест 15 суток
|
Максимов
Максим Юрьевич
|
30.09.2001
|
Арест 15 суток
|
Конкин
Василий Леонидович
|
09.05.2000
|
Арест 15 суток
|
Агалец
Дмитрий Вадимович
|
15.11.2000
|
Арест 13 суток
|
Ключников
Андрей Михайлович
|
20.02.1983
|
Арест 13 суток
|
Воробьев
Алексей Русланович
|
22.11.1999
|
Арест 12 суток
|
Бойко
Сергей Игоревич
|
11.04.1984
|
Арест 14 суток
|
Вакульчик
Артем Дмитриевич
|
11.08.1987
|
Арест 15 суток
|
Мартынов
Дмитрий Артурович
|
11.03.1974
|
Арест 14 суток
|
Исаченко
Сергей Викторович
|
06.02.1998
|
Арест 15 суток
|
Строков
Евгений Владимирович
|
24.01.1995
|
Арест 15 суток
|
Лагун
Алексей Анатольевич
|
28.03.1987
|
Арест 12 суток
|
Колесинкевич
Сергей Анатольевич
|
07.02.1972
|
Арест 15 суток
|
Мышковский
Александр Александрович
|
10.04.1986
|
Арест 15 суток
|
Чучвал
Андрей Викторович
|
31.08.1985
|
Арест 15 суток
|
Малишевский
Петр Петрович
|
02.08.1984
|
Арест 13 суток
|
Демьяненко
Кирилл Сергеевич
|
12.10.1994
|
Арест 15 суток
|
Улитенко
Михаил Васильевич
|
08.06.1989
|
Арест 14 суток
|
Тюрин
Максим Михайлович
|
06.09.1988
|
Арест 15 суток
|
Ольховик
Денис Иванович
|
13.05.1987
|
Арест 25 суток
|
Китель
Дмитрий Евгеньевич
|
25.06.1987
|
Арест 25 суток
|
Ольховик
Роман Иванович
|
01.10.1990
|
Арест 25 суток
|
Панкова
Елена Дмитриевна
|
26.02.1995
|
Арест 5 суток
|
Лепешкевич
Анна Александровна
|
07.08.1997
|
Арест 6 суток
|
Васильцов
Игорь Николаевич
|
31.01.2002
|
Арест 13 суток
|
Мозгов
Николай Анатольевич
|
02.12.1992
|
Арест 14 суток
|
Лукашевич
Виталий Геннадьевич
|
09.10.1978
|
Арест 15 суток
|
Григоревич
Владислав Павлович
|
07.01.2002
|
Арест 14 суток
|
Малахов
Игорь Алексеевич
|
24.09.1985
|
Арест 14 суток
|
Гурков
Сергей Сергеевич
|
03.05.1991
|
Арест 14 суток
|
Хаткевич
Юрий Александрович
|
03.03.1985
|
Арест 15 суток
|
Войтенко
Дмитрий Андреевич
|
04.03.1995
|
Арест 13 суток
|
Гринкевич
Николай Сергеевич
|
04.06.1986
|
Арест 13 суток
|
Иванец
Алексей Юрьевич
|
30.10.1986
|
Арест 14 суток
|
Бублик
Александр Витальевич
|
15.09.1983
|
Арест 13 суток
|
Мороз
Владимир Викторович
|
21.07.1999
|
Арест 15 суток
|
Никитин
Владимир Владимирович
|
23.11.1977
|
Арест 15 суток
|
Лобко
Николай Ростиславов
|
12.12.1980
|
Арест 14 суток
|
Бабовка
Александр Сергеевич
|
23.09.1982
|
Арест 14 суток
|
Слинько
Кирилл Владимирович
|
07.02.1991
|
Арест 14 суток
|
Жданович
Андрей Юрьевич
|
26.12.1988
|
Арест 15 суток
|
Киреев
Алексей Алексеевич
|
03.02.1972
|
Арест 15 суток
|
Кудин
Андрей Владимирович
|
07.03.1989
|
Арест 14 суток
|
Константинов
Юрий Антонович
|
09.09.1994
|
Арест 14 суток
|
Крупский
Владимир Александрович
|
24.02.1957
|
Арест 13 суток
|
Курейчик
Владимир Владимирович
|
14.02.1973
|
Арест 13 суток
|
Рогов
Андрей Леонидович
|
29.04.1984
|
Арест 14 суток
|
Талецкий
Антон Иванович
|
30.04.1962
|
Арест 14 суток
|
Малеев
Андрей Александрович
|
06.01.1993
|
Арест 14 суток
|
Буркальцев
Дмитрий Степанович
|
24.08.1992
|
Арест 14 суток
|
Дубинский
Дмитрий Викторович
|
19.09.1985
|
Арест 15 суток
|
Лапанкк
Юрий Михайлович
|
16.12.1977
|
Арест 14 суток
|
Рожбицкий
Евгений Евгеньевич
|
19.11.1975
|
Арест 13 суток
|
Лащинин
Даниил Олегович
|
22.02.1996
|
Арест 13 суток
|
Чеботарев
Александр Андреевич
|
06.11.1992
|
Арест 14 суток
|
Антоник
Дмитрий Николаевич
|
07.11.1995
|
Арест 13 суток
|
Кухто
Валентин Юрьевич
|
16.11.1988
|
Арест 13 суток
|
Собалев
Алексей Васильевич
|
19.05.2000
|
Арест 13 суток
|
Волчек
Валерий Витальевич
|
22.01.2000
|
Арест 13 суток
|
Рогатко
Роман Вадимович
|
19.01.1999
|
Арест 13 суток
|
Гоголин
Алексей Романович
|
25.09.1986
|
Арест 15 суток
|
Клинова
Марта- Дария Артуровна
|
09.03.1994
|
Арест 15 суток
|
Реут
Дарина Витальевна
|
13.03.2001
|
Арест 15 суток
|
Значенок
Елисей Викторович
|
01.01.2002
|
Арест 13 суток
|
Василевский
Евгений Владимирович
|
03.04.1993
|
Арест 13 суток
|
Петров
Анатолий Николаевич
|
14.07.1951
|
Арест 13 суток
|
Боровец
Евгений Владимирович
|
28.06.1989
|
Арест 13 суток
|
Руденя
Павел Валентинович
|
22.01.1988
|
Арест 13 суток
|
Жернак
Юрий Викторович
|
04.04.1987
|
Арест 13 суток
|
Сазанович
Павел Маратович
|
18.03.1968
|
Арест 13 суток
|
Чернышов
Павел Леонидович
|
23.11.1998
|
Арест 15 суток
|
Бакуменко
Юрий Владимирович
|
01.04.1987
|
Арест 15 суток
|
Миронов
Алесей Сергеевич
|
08.10.1981
|
Арест 14 суток
|
Марчик
Евгений Валерьевич
|
28.08.1992
|
Арест 14 суток
|
Маркович
Александр Анатольевич
|
03.11.1987
|
Арест 15 суток
|
Сазанович
Алексей Павлович
|
31.08.1993
|
Арест 13 суток
|
Сафонова
Евгения Сергеевна
|
13.10.1992
|
Арест 13 суток
|
Жидолович
Геннадий Зенонович
|
15.09.1964
|
Арест 15 суток
|
Дерновой
Евгений Васильевич
|
28.01.1985
|
Арест 15 суток
|
Смоляков
Артур Русланович
|
05.06.1993
|
Арест 15 суток
|
Кустовский
Николай Леонидович
|
21.07.1974
|
Арест 15 суток
|
Богданов
Станислав Русланович
|
15.12.2000
|
Арест 13 суток
|
Никитенко
Иван Вадимович
|
27.02.2001
|
Арест 13 суток
|
Новицкий
Андрей Владимирович
|
10.01.1981
|
Арест 15 суток
|
Кель
Вадим Владимирович
|
03.06.1988
|
Арест 15 суток
|
Козлов
Сергей Владимирович
|
24.10.1993
|
Арест 15 суток
|
Михайлов
Александр Алексеевич
|
13.09.1997
|
Арест 13 суток
|
Винкевич
Евгений Владимирович
|
24.09.1990
|
Арест 15 суток
|
Горбач
Руслан Владимирович
|
30.12.1993
|
Арест 15 суток
|
Клапков
Кирилл Сергеевич
|
16.03.2000
|
Арест 15 суток
|
Кравченя
Илья Геннадьевич
|
08.02.2001
|
Арест 15 суток
|
Михович
Роман Николаевич
|
15.06.1995
|
Арест 13 суток
|
Дулуб
Артем Игоревич
|
03.11.1991
|
Арест 15 суток
|
Штанюк
Глеб Игоревич
|
07.06.1995
|
Арест 13 суток
|
Буслейко
Эрик Александрович
|
29.04.1998
|
Арест 13 суток
|
Нагурный
Артем Владимирович
|
15.09.1989
|
Арест 13 суток
|
Гуринович
Николай Николаевич
|
10.06.1985
|
Арест 13 суток
|
Кравченко
Антон Владимирович
|
14.02.2002
|
Арест 15 суток
|
Кожедуб
Василий Алексеевич
|
09.11.1994
|
Арест 15 суток
|
Грек
Петр Иванович
|
15.12.1975
|
Арест 12 суток
|
Макеев
Артем Алексеевич
|
04.08.1998
|
Арест 13 суток
|
Зуев
Евгений Александрович
|
21.10.1987
|
Арест 15 суток
|
Ребковец
Максим Александрович
|
11.02.1985
|
Арест 14 суток
|
Земмель
Александр Александрович
|
29.05.1992
|
Арест 15 суток
|
Шилько
Игорь Михайлович
|
27.08.1982
|
Арест 15 суток
|
Боярчук
Евгений Викторович
|
26.01.1997
|
Арест 14 суток
|
Ясевич
Артем Михайлович
|
12.05.1983
|
Арест 15 суток
|
Коверчик
Владислав Сергеевич
|
29.03.1999
|
Арест 13 суток
|
Логан
Роман Николаевич
|
01.04.1993
|
Арест 15 суток
|
Солдаткин
Вячеслав Анатольевич
|
03.08.1987
|
Арест 15 суток
|
Мазур
Владимир Георгиевич
|
06.07.1961
|
Арест 15 суток
|
Пильчук
Олег Николаевич
|
16.06.1988
|
Арест 15 суток
|
Хотов
Евгений Александрович
|
20.09.1994
|
Apecт 15 суток
|
Башура
Виталий Юрьевич
|
05.09.1988
|
Арест 15 суток
|
Якович
Александр Олегович
|
20.09.1998
|
Арест 15 суток
|
Деружинский
Евгений Александрович
|
05.08.1998
|
Арест 15 суток
|
Долбыш
Сергей Александрович
|
26.01.1989
|
Арест 15 суток
|
Кукла
Роман Дмитриевич
|
24.08.2000
|
Арест 15 суток
|
Фандорко
Алексей Евгеньевич
|
17.06.1995
|
Арест 15 суток
|
Тарасевич
Виталий Михайлович
|
20.08.1990
|
Арест 15 суток
|
Андрушкевич
Антон Андреевич
|
22.03.1989
|
Арест 15 суток
|
Бабович
Сергей Владимирович
|
01.04.1992
|
Арест 13 суток
|
Крестелев
Кирилл Владимирович
|
11.01.1977
|
Арест 13 суток
|
Шашко
Сергей Игоревич
|
14.12.1993
|
Арест 13 суток
|
Богданович
Юрий Константинович
|
10.11.1986
|
Арест 14 суток
|
Панасюк
Кристина Викторовна
|
20.01.1994
|
Арест 15 суток
|
Абакумов
Александр Михайлович
|
02.10.1982
|
Арест 15 суток
|
Подольский
Дмитрий Ярославович
|
07.12.1972
|
Арест 15 суток
|
Конышев
Кирилл Викторович
|
04.01.1990
|
Арест 15 суток
|
Умец
Александр Сергеевич
|
21.04.1997
|
Арест 15 суток
|
Роненко
Руслан Константинович
|
19.03.1977
|
Арест 15 суток
|
Макеев
Николай Юрьевич
|
21.05.1991
|
Арест 15 суток
|
Дягель
Игорь Георгиевич
|
15.09.1978
|
Арест 14 суток
|
Новик
Валерия Анатольевна
|
16.03.2000
|
Арест 15 суток
|
Шалаев
Александр Сергеевич
|
24.03.1988
|
Арест 13 суток
|
Волкович
Евгений Иванович
|
14.07.1976
|
Арест 13 суток
|
Сидорович
Евгений Александрович
|
04.11.1994
|
Арест 15 суток
|
Вертинский
Олег Николаевич
|
05.03.1988
|
Арест 15 суток
|
Казимирчик
Александр Игоревич
|
01.09.1988
|
Арест 15 суток
|
Якубовский
Вадим Сергеевич
|
17.01.1988
|
Арест 15 суток
|
Загороднюк
Сергей Алексеевич
|
10.04.1985
|
Арест 15 суток
|
Игнатович
Виталий Геннадьевич
|
22.05.1986
|
Арест 15 суток
|
Хренков
Андрей Алексеевич
|
12.08.1970
|
Арест 15 суток
|
Гутич
Леонид Леонидович
|
01.02.1994
|
Арест 15 суток
|
Муравицкий
Ян Павлович
|
05.09.1996
|
Арест 15 суток
|
Гвоздев
Борис Владимирович
|
24.05.1990
|
Арест 15 суток
|
Петрович
Дмитрий Николаевич
|
02.10.1984
|
Арест 15 суток
|
Важневич
Олег Людвигович
|
11.09.1965
|
Арест 15 суток
|
Цапик
Игорь Григорьевич
|
23.10.1962
|
Арест 15 суток
|
Бреус
Евгений Игоревич
|
20.10.1976
|
Арест 15 суток
|
Поплевко
Степан Анатольевич
|
23.12.1991
|
Арест 15 суток
|
Гордиенко
Александр Валерьевич
|
04.05.1998
|
Арест 15 суток
|
Мулица
Евгений Чеславович
|
27.02.1995
|
Арест 15 суток
|
Капитулин
Лев Григорьевич
|
17.12.1981
|
Арест 15 суток