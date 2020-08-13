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Больше сотни медиков в Солигорске выстроились в цепь солидарности
13.08.2020 17:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня по всей стране выстраиваются цепи солидарности. В Солигорске в 16.00 к акции подключились медики — больше сотни человек выстроились вдоль улицы Лесной, напротив городской поликлиники. До этого они выступили с коллективным обращением к местным правоохранителям.
Еще накануне солигорские медики обратились к правоохранителям с требованием отказаться от применения насилия, а также не препятствовать сотрудникам скорой помощи осуществлять свои профессиональные обязанности.
С такой инициативой выступила детский анестезиолог-реаниматолог Марина Ермакова, она же начала сбор подписей среди солигорских коллег.
Под обращением уже подписалось 185 медиков. Этот документ они передали начальнику Солигорского РОВД Александру Шаровару. Известно, что сбор подписей продолжается до сих пор.
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Солигорские медики также обратились к силовикам с требованием прекратить насилие и и не мешать их работе.
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