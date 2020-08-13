ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктор Николайкин: Можно выразить эмоции, но что потом?

13.08.2020 18:00 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы уже все это проходили в 17 году. И как все потом разрушили, и сколько людей пострадало, и после этого уже в 90-е годы мы все это проходили. И, наверное, Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, которая нашла мудрость. Белорусы, сохранили то, что имели, не революционным путем пошли, не майданами, а пошли эволюцией. Поэтому нам всем сегодня нужно успокоиться.  Можно выразить эмоции, но что потом?"
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы уже все это проходили в 17 году. И как все потом...
 
Новости дня
Новости общества
 
Известные врачи обратились к главе МВД с просьбой освободить их коллегу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика