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Виктор Николайкин: Можно выразить эмоции, но что потом?
13.08.2020 18:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВиктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы уже все это проходили в 17 году. И как все потом разрушили, и сколько людей пострадало, и после этого уже в 90-е годы мы все это проходили. И, наверное, Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, которая нашла мудрость. Белорусы, сохранили то, что имели, не революционным путем пошли, не майданами, а пошли эволюцией. Поэтому нам всем сегодня нужно успокоиться. Можно выразить эмоции, но что потом?"
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Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы уже все это проходили в 17 году. И как все потом...
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