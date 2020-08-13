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Известные врачи обратились к главе МВД с просьбой освободить их коллегу
13.08.2020 17:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг - Sputnik. Коллектив РНПЦ "Кардиология" обратился к министру МВД Юрию Караеву с просьбой освободить из-под стражи их коллегу Олега Черноокого.
Под обращением, опубликованным в соцсетях и телеграм-каналах, подписались сотни медиков на 14 страницах. Список возглавляют директор РНПЦ, главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик НАН Беларуси Александр Мрочек и доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси в области науки техники Юрий Островский.
"Да, я поставил свою подпись, это моя позиция", - подтвердил Sputnik Мрочек.
"Уважаемый Юрий Хаджимуратович! Коллектив РНПЦ "Кардиология" просит вас отпустить из-под стражи нашего коллегу Олега Григорьевича Черноокого, врача анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии и реанимации №2, который был задержан 10.08. 2020 при возвращении из 1 минской ЦРП.
Черноокий – врач высшей квалификационной категории по специальности "анестезиология и реаниматология". Активно участвует в программе трансплантации сердца, легких и комплекса "сердце-легкие", а также в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19", - говорится в обращении.
Коллеги перечисляют все заслуги доктора и награды, которыми он награжден за высокий профессионализм.
Врачи, научные сотрудники, медицинские сестры говорят о том, что "посвятили себя спасению жизни и здоровья людей как наивысшей ценности человеческого общества".
Они просят не применять к коллеге меры взыскания, связанные с ограничением свободы, арестом.
Список из 14 страниц подписавшихся под обращением возглавляют академик Мрочек и Островский.
© Sputnik
Письмо медиков министру внутренних дел Юрию Караеву
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