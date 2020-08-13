Известные врачи обратились к главе МВД с просьбой освободить их коллегу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. Коллектив РНПЦ "Кардиология" обратился к министру МВД Юрию Караеву с просьбой освободить из-под стражи их коллегу Олега Черноокого.

Под обращением, опубликованным в соцсетях и телеграм-каналах, подписались сотни медиков на 14 страницах. Список возглавляют директор РНПЦ, главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик НАН Беларуси Александр Мрочек и доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси в области науки техники Юрий Островский.

"Да, я поставил свою подпись, это моя позиция", - подтвердил Sputnik Мрочек.

"Уважаемый Юрий Хаджимуратович! Коллектив РНПЦ "Кардиология" просит вас отпустить из-под стражи нашего коллегу Олега Григорьевича Черноокого, врача анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии и реанимации №2, который был задержан 10.08. 2020 при возвращении из 1 минской ЦРП.

Черноокий – врач высшей квалификационной категории по специальности "анестезиология и реаниматология". Активно участвует в программе трансплантации сердца, легких и комплекса "сердце-легкие", а также в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19", - говорится в обращении.

Коллеги перечисляют все заслуги доктора и награды, которыми он награжден за высокий профессионализм.

Врачи, научные сотрудники, медицинские сестры говорят о том, что "посвятили себя спасению жизни и здоровья людей как наивысшей ценности человеческого общества".

Они просят не применять к коллеге меры взыскания, связанные с ограничением свободы, арестом.

Список из 14 страниц подписавшихся под обращением возглавляют академик Мрочек и Островский.

© Sputnik Письмо медиков министру внутренних дел Юрию Караеву

Вчера вечером у БГМУ прошла мирная акция врачей , в которой приняли участие более двухсот медиков. После акции стало известно о задержании одного из участников, реаниматолога-анестезиолога БСМП Богдана Шильникова. У нас нет точной информации о месте его нахождения в данный момент.

Сегодня днем около РНПЦ "Кардиология" собралось более 100 медиков центра и соседней 4-й ЦРБ. Они поддержали акцию против насилия.

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