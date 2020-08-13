Депутатский корпус Брестчины обратился к землякам с призывом к мирному диалогу

Источник материала: Полесская правда





Уважаемые жители Брестчины! Дорогие земляки!

Наш народ всегда ценил мир на земле, который был завоеван в годы Великой Отечественной войны дорогой ценой. В мире, спокойствии и согласии мы восстанавливали нашу Брестчину. Мы гордимся гостеприимностью и красотой тысячелетнего Бреста.

Однако в последнее время мы наблюдаем попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию в нашей стране, разделить общество на своих и чужих. Особую боль и обеспокоенность вызывает то, что в протестные акции вовлекается молодежь.

Мы призываем жителей Бреста и всей Брестчины к мирному диалогу. Берегите себя и своих детей, не делайте шагов к эскалации враждебности в обществе. Это не наш путь! Нам жить на этой земле и строить наше будущее ВМЕСТЕ!

Депутатский корпус Брестчины