ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутатский корпус Брестчины обратился к землякам с призывом к мирному диалогу

13.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Депутатский корпус Брестчины обратился к землякам с призывом к мирному диалогу

Уважаемые жители Брестчины! Дорогие земляки!

Наш народ всегда ценил мир на земле, который был завоеван в годы Великой Отечественной войны дорогой ценой. В мире, спокойствии и согласии мы восстанавливали нашу Брестчину. Мы гордимся гостеприимностью и красотой тысячелетнего  Бреста.

Однако в последнее время мы наблюдаем попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию в нашей стране, разделить общество на своих и чужих. Особую боль и обеспокоенность вызывает то, что в протестные акции вовлекается молодежь.

Мы призываем жителей Бреста и всей Брестчины к мирному диалогу. Берегите себя и своих детей, не делайте шагов к эскалации враждебности в обществе. Это не наш путь! Нам жить на этой земле и строить наше будущее ВМЕСТЕ!

Депутатский корпус Брестчины

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Пинске задержан мужчина, который с ножом пытался напасть на сотрудника ГАИ
Новости дня
Новости общества
 
Больше сотни медиков в Солигорске выстроились в цепь солидарности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика