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«У нас война, если мы ищем пропавших детей?» Около 500 человек собрались под тюрьмой в Жодино

13.08.2020 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последние сутки тысячи белорусов чувствуют себя, «как на войне»: в городе стреляют, люди пропадают, а их родные ночуют под тюрьмами, чтобы узнать: живы ли, здесь ли? Сегодня под тюрьмой в Жодино стоит более 500 человек. Это жены и матери, рабочие и предприниматели, друзья и просто небезразличные люди, которые привозят еду, воду, одеяла и бесплатно готовы вести освобожденных и их родных домой.


⁃ С 9 августа я ничего не знаю о своем сыне, — не может сдержать слез женщина, которая стоит одной из первых в очереди у входа в тюрьму. — Последний раз сын позвонил в девять вечера, возвращался с работы, а потом тишина. Я уже морги обзвонила, там его нет. Живу надеждой, хоть бы живой был. Матери своей, его бабушке, вру, что Ваня разбил телефон, и поэтому не отвечает на ее звонки. Потому что если она узнает, не переживет.

Люди, которые приехали давно, разложили на траве одеяла, их родных нет в списках на Окрестина, поэтому они в Жодино.


⁃ Наша доченька пропала, — говорит пожилой отец. — Кому она навредила? Боже мой, она же тростиночка, худая, вы бы видели. Я когда увидел кадры в интернете, не мог спать. Это наших детей так бьют!

На стоянке рядом с тюрьмой нет свободных мест. Машины в основном из Минска. Некоторые приехали поддержать родных, привезли еду, продукты, теплые одеяла и дождевики. Более десяти человек стоят с табличками, как в аэропорту: «Завезу в Минск. Бесплатно».


⁃ Нет, никого из моих родных не задержали, — говорит предприниматель из Минска. — Но я же должен что-то делать, невозможно смотреть, как мирных, безоружных людей бьют и бросают в тюрьмы. Бьют девушек, детей бьют. Я последние дни думаю: это точно моя Беларусь или мне снится кошмар?


Многие семьи дежурят у тюрьмы по очереди.

⁃ Вчера дочка здесь стояла, сегодня я приехал, из Несвижского района, — говорит мужчина. — Сын мой 9 августа пешком возвращался с работы, потому что транспорт уже не ходил. Последний раз говорил с сестрой, когда «Фрунзенскую» проходил. Там уже шум слышался. Что с ним дальше произошло, где он, мы не знаем. Он дальше метра не видит в очках. Все это просто ужас, нет у меня других слов.


Отец другого парня приехал сегодня в Жодинскую тюрьму, чтобы поговорить с начальством, но его не пропускают.

⁃ Я приехал сказать ему, что он должен выпустить ребят, всех до одного, сейчас же, — говорит он. — Моего сына подстрелили, а потом добивали в Заводском РУВД. Когда сюда доставили, врач его отправил в больницу. Послушайте, если власть думает, что этими задержаниями можно решить вопрос, то это большая ошибка. Эти ребята выйдут еще более обозленными, они не будут сидеть дома и молчать, и мы уже не будем. Как я могу молчать, когда с моим сыном сотворили такое, его фактически пытали. Скажите, у нас что, война? Если мы ищем пропавших детей, а находим их избитыми и подстреленными.


Несколько сотрудников жодинской тюрьмы терпеливо обходят собравшихся, отвечают на их вопросы. Удалось договориться, чтобы родные составили список пропавших, и администрация дала ответ, здесь ли содержатся эти люди.

⁃ Нас остановило ГАИ за то, что посигналили в знак солидарности, — говорит молодой человек. — Меня забрали в Московское РУВД Минска, били всю ночь, и отпустили. Девушку мою увезли в Ленинское РУВД, уже двое суток я не знаю, где она, я не могу передать ей еду, вещи. Самое ужасное, что они стали забирать и девчонок. На ее месте должен был быть я, не представляю, что с ней сейчас.

«Девушке запихивали в рот белый браслет». Родные задержанных собрались у ИВС на Окрестина

К нам, журналистам, постоянно подходят люди, просят помочь найти пропавших, но прессе, как и родным, никакие списки не показывают.

⁃ Волонтеры собирают информацию, в телеграмм каналах иногда появляются списки, но многих фамилий там нет, хотя прошло уже трое суток, — говорит женщина, которая дежурила сначала на Окрестина, а теперь приехала в Жодино. — Я не понимаю, почему за административное нарушение задерживают, как за терроризм, почему отношение к нашим детям как к самым жестким уголовникам. Как нам дальше жить в этой стране?



Сегодня ночью выпустили около 200 задержанных. Нам удалось поговорить с одним из них:

— Мне повезло, потому что истекло трое суток с момента задержания, и меня просто не успели осудить, — объясняет парень. — Сидел в камере на шесть человек, нас было 20. Спали валетом, по очереди. Не это самое страшное, страшно, как избивали при задержании, в РУВД. Но настроение у ребят бодрое, все поддерживают друг друга.

 
Теги: Минск
 
 
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Последние сутки тысячи белорусов чувствуют себя, «как на войне»: в городе стреляют, люди пропадают, а их родные ночуют под тюрьмами, чтобы узнать: живы ли, здесь ли?
 
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