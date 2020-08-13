Задержанных во время акций людей отпускают из тюрьмы в Жодино

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. Из тюрьмы N8, расположенной в Жодино, продолжают выходить люди, задержанные во время акций протеста.

Четыре дня подряд люди, недовольные озвученными ЦИК итогами выборов, выходят на улицы городов . За эти дни было задержано более пяти тысяч человек. При задержания силовики зачастую вели себя очень жестко, использовали спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули.

У тюрьмы Жодино в настоящее время дежурят родственники задержанных, некоторые из них до сих пор не знают, где их близкие. Рядом также и волонтеры: молодые люди привезли еду и воду, чтобы поддержать родных задержанных, некоторые предлагают подвезти домой - у тюрьмы стоит больше 10 человек с табличками "Минск, бесплатно".

Не били - избивали

Павел строитель, строит дома из морских контейнеров. В ночь на 10-е был вместе с другом у клуба "Богема", в какой-то момент увидел, как от стелы идут люди, присоединился. С этими людьми его и задержали.

"При задержании не били. Избивали. Внаглую. Молодые ОМОНовцы, слышно же, что им по 20-22 года. В автозаке они ставили на нас ноги: "Сколько вам заплатили? Да вы чмо"... Задержание и РУВД - это просто ужасно", - рассказывает Павел.

По его словам, в РУВД около 10 часов он и другие задержанные простояли на коленях лбом в землю, руки за спиной.

"Под конец нам разрешили лечь на живот и положить руки за голову. В таком положении это продлилось еще часа два. В РУВД это было ужасно", - повторяет мужчина.

© Sputnik / Вера Дашкевич Игорь, как и другие задержанные, провел 10 часов на коленях лбом в землю

В жодинской тюрьме отношение к задержанным было сносным, или, как говорит Павел, нормальным.

"Здесь все прошло нормально. В первый день нас не покормили - были сложности. Сотрудники нормальные: они понимают, что происходит, кто мы, что мы не убийцы, не наркоманы. Они старались к нам относиться максимально корректно и аккуратно", - рассказывает он.

В первую ночь в шестимесячной камере они ночевали в ввосьмером, на вторую ночь к ним подселили еще восемь человек.

"И на служащий день еще плюс 8. То есть со вчерашнего дня в камере нас сидело 20 человек - в шестиместной", - рассказывает мужчина.

© Sputnik / Вера Дашкевич Рядом и карета скорой помощи

Их выпустили, потому что истекли предусмотренные для задержания 72 часа. Суд провести не успели.

"Нас и так передержали. Отпустили без суда. Что будет дальше, не знаю", - признается Павел.

Незнакомый мужчина спрашивает у него: "Дружище, может подвести? Павел благодарит - его встречают.

Сына не видели?

Встречающих атакуют родственники. Некоторые до сих пор не знают, где их близкие и что с ними.

Разговорились с одной из женщин: ее 18-летний сын пошел к стеле в ночь на 10-е. Конечно, она пыталась его отговорить, но сын сказал, что должен проявить гражданскую позицию.

"В начале первого он позвонил и сказал, что едет домой. После этого он не вернулся. С утра начала поиски. Обзвонила РУВД. Окрестина, Жодино - в понедельник я была абсолютно везде, написала заявление о пропаже в Центральном РУВД", - рассказывает женщина.

На следующий день она проезжалась по всем РУВД, в каждом оставила по заявлению. В одном из отделений нашелся человечный, по ее словам, сотрудник милиции, который посмотрел по внутренней базе и сообщил, что ее сына оформляли в Советском РУВД.

"Но в Советском РУВД отрицают, что он там был. Почему они отрицают? У меня только одно предположение - что они его били", - рассуждает женщина.

В списках задержанных, которые сейчас находятся в жодинской тюрьме, есть человек с похожей фамилией и данными. Она очень надеется, что сын здесь, показывает фото на телефоне и спрашивает у каждого выходящего, не видели ли ее сына.

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