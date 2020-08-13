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Задержанных во время акций людей отпускают из тюрьмы в Жодино

13.08.2020 18:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. Из тюрьмы N8, расположенной в Жодино, продолжают выходить люди, задержанные во время акций протеста.

© Sputnik
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Четыре дня подряд люди, недовольные озвученными ЦИК итогами выборов, выходят на улицы городов. За эти дни было задержано более пяти тысяч человек. При задержания силовики зачастую вели себя очень жестко, использовали спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули.

У тюрьмы Жодино в настоящее время дежурят родственники задержанных, некоторые из них до сих пор не знают, где их близкие. Рядом также и волонтеры: молодые люди привезли еду и воду, чтобы поддержать родных задержанных, некоторые предлагают подвезти домой - у тюрьмы стоит больше 10 человек с табличками "Минск, бесплатно".

Не били - избивали

Павел строитель, строит дома из морских контейнеров. В ночь на 10-е был вместе с другом у клуба "Богема", в какой-то момент увидел, как от стелы идут люди, присоединился. С этими людьми его и задержали.

"При задержании не били. Избивали. Внаглую. Молодые ОМОНовцы, слышно же, что им по 20-22 года. В автозаке они ставили на нас ноги: "Сколько вам заплатили? Да вы чмо"... Задержание и РУВД - это просто ужасно", - рассказывает Павел.

По его словам, в РУВД около 10 часов он и другие задержанные простояли на коленях лбом в землю, руки за спиной.

"Под конец нам разрешили лечь на живот и положить руки за голову. В таком положении это продлилось еще часа два. В РУВД это было ужасно", - повторяет мужчина.

© Sputnik / Вера Дашкевич
Игорь, как и другие задержанные, провел 10 часов на коленях лбом в землю

В жодинской тюрьме отношение к задержанным было сносным, или, как говорит Павел, нормальным.

"Здесь все прошло нормально. В первый день нас не покормили - были сложности. Сотрудники нормальные: они понимают, что происходит, кто мы, что мы не убийцы, не наркоманы. Они старались к нам относиться максимально корректно и аккуратно", - рассказывает он.

В первую ночь в шестимесячной камере они ночевали в ввосьмером, на вторую ночь к ним подселили еще восемь человек.

"И на  служащий день еще плюс 8. То есть со вчерашнего дня в камере нас сидело 20 человек - в шестиместной", - рассказывает мужчина.

© Sputnik / Вера Дашкевич
Рядом и карета скорой помощи

Их выпустили, потому что истекли предусмотренные для задержания 72 часа. Суд провести не успели.

"Нас и так передержали. Отпустили без суда. Что будет дальше, не знаю", - признается Павел.

Незнакомый мужчина спрашивает у него: "Дружище, может подвести? Павел благодарит - его встречают.

Сына не видели?

Встречающих атакуют родственники. Некоторые до сих пор не знают, где их близкие и что с ними.

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Разговорились с одной из женщин: ее 18-летний сын пошел к стеле в ночь на 10-е. Конечно, она пыталась его отговорить, но сын сказал, что должен проявить гражданскую позицию.

"В начале первого он позвонил и сказал, что едет домой. После этого он не вернулся. С утра начала поиски. Обзвонила РУВД. Окрестина, Жодино - в понедельник я была абсолютно везде, написала заявление о пропаже в Центральном РУВД", - рассказывает женщина.

На следующий день она проезжалась по всем РУВД, в каждом оставила по заявлению. В одном из отделений нашелся человечный, по ее словам, сотрудник милиции, который посмотрел по внутренней базе и сообщил, что ее сына оформляли в Советском РУВД.

"Но в Советском РУВД отрицают, что он там был. Почему они отрицают? У меня только одно предположение - что они его били", - рассуждает женщина.

В списках задержанных, которые сейчас находятся в жодинской тюрьме, есть человек с похожей фамилией и данными. Она очень надеется, что сын здесь, показывает фото на телефоне и спрашивает у каждого выходящего, не видели ли ее сына.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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