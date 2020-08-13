С ОНТ уходит Дмитрий Семченко - глава президентского пула журналистов на канале

Источник материала: Tut.by

С ОНТ уходит телеведущий и глава президентского пула журналистов Дмитрий Семченко. Эту информацию TUT.BY сообщил информированный источник, сам Дмитрий от комментариев отказался.



Фото со страницы Дмитрия Семченко в социальных сетях

На сайте ОНТ указано, что Дмитрий Семченко родился в 1983 году в Могилеве. На ОНТ он работает с 2009 года, был лауреатом национального телевизионного конкурса «Телевершина».

Также Дмитрий Семченко возглавляет пул журналистов, работающих с президентом Александром Лукашенко.

— Запредельная жестокость ОМОНа всех журналистов ОНТ просто убила. У каждого есть родственник или друг, который серьезно пострадал. Многие ребята сразу отказались делать откровенную чернь. Кто-то ушел на больничный, кто-то — в бессрочный отпуск. Уход Семченко может повлечь цепную реакцию не только среди государственных журналистов, но и стать сигналом для вертикали, что, собственно, и произошло, — говорит источник, знакомый с ситуацией. — Говорят, Марков (руководитель телеканала. — Прим.TUT.BY) его не хотел отпускать. Те, кто был в приемной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга. В итоге Марков не подписал Семченко заявление. Дима спустился в ньюс-рум к журналистам и сказал, что все равно уходит. Он попросил не уходить за ним из солидарности. Сказал, что у каждого своя голова и каждый сам должен решать за себя, и он не хочет, чтобы его поступок как-то повлиял на это решение.

Напомним, что за последние дни несколько журналистов государственных СМИ, телеведущих заявили о своем уходе, среди них — Евгений Перлин, Сергей Козлович, Ольга Богатыревич, Андрей Макаенок и другие.