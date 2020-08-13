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Илья Сибирцев изготавливает посуду по древним образцам с помощью современных способов обработки

13.08.2020 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Штофы, кувшины и кубышки. В Минской области активно возрождается гончарное ремесло. Чтобы сделать простой глиняный горшок, необходимо учиться более  года. Сегодня гончар Илья Сибирцев изготавливает не только посуду по древним образцам, но и тарелки, кубки с помощью современных способов обработки готовой глиняной продукции.

Также мастер изготавливает и музыкальные инструменты. Например, окарину. Она известна в Беларуси с XVIII столетия.

Вдохновение приходит к мастеру в разных местах. Так, например, образ местного кота подтолкнул на создание глиняной кубышки. Гончар проводит и мастер-классы.

 
 
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Штофы, кувшины и кубышки. В Минской области активно возрождается гончарное ремесло. Чтобы сделать простой глиняный горшок, необходимо учиться более  года. Сегодня...
 
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