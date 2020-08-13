Прокурор области Александр Чадюк обращается к жителям Могилевщины

9 августа состоялись выборы Президента Республики Беларусь.
Уже после закрытия избирательных участков, несмотря на просьбы правоохранительных органов проявить благоразумие, имели место провокации и беспорядки.
Участники противоправных действий должны понимать, провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных и силовых мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в центре событий.
Любые неправомерные действия, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов, влекут за собой меры административного и уголовного наказания.
Я прошу не поддаваться призывам к нарушению общественного порядка.
Обращаюсь к родителям! Уберегите своих детей, не дайте им навредить своему будущему.
Хочу уверить жителей Могилевщины, что органы государственной власти предпринимают все возможные меры, направленные на недопущение и пресечение противоправных действий и обеспечат на территории области законность и правопорядок.
БЕЛТА.