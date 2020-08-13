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Журналисты госСМИ подготовили обращение министру: «Это не фейк, это - зов совести»

13.08.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналисты государственных СМИ создали официальное обращение в адрес министра информации. Они подчеркнули, что увольнение их коллег — не фейк, а зов совести. И просят помочь в освобождении задержанных журналистов, не лишать жителей страны качественной связи и не препятствовать работе новостных порталов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

TUT.BY выяснил, что обращение создано журналистами государственных СМИ, но к нему могут присоединиться и коллеги из негосударственных.

Письмо министру информации Игорю Луцкому, уточнили составители, будет передано ему лично завтра. На 14 августа представителей белорусских СМИ пригласили туда на встречу с министром и представителями МВД.

На момент публикации под письмом оставили свое имя более четырех десятков человек.

Подписавшиеся напомнили, что видят происходящие с 9 августа события в Беларуси не только через ТВ-экраны и ленты официальных медиа, но еще и своими глазами.

«То, что сегодня многие наши коллеги государственных СМИ увольняются, — это не фейк, не политтехнология, не проплаченая пиар-акция. Это зов совести и невозможность спокойно смотреть на происходящее насилие. Выбирая свою профессию, а не место работы, мы представляли, что будем объективными проводниками порой полярных мнений», — указано в обращении.

Там же отмечено, что по Закону о СМИ одним из принципов работы журналиста является разнообразие мнений. Монополизация СМИ государственными органами не допускается.

«Журналисты — не участники акций. Согласно Закону о СМИ, Конституции и международному праву, они могут освещать акции. Более того, СМИ обязаны всесторонне рассказывать о происходящих событиях.

Применение насилия со стороны правоохранителей в отношении журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности, — недопустимо», — подчеркивают авторы обращения.

Они призывают Мининформ принять срочные меры и оказать содействие в том, чтобы правоохранительные органы немедленно прекратили нападения и задержания коллег, остановили их преследование.

Также они просят не лишать всех жителей Беларуси качественной связи: не отключать интернет, не препятствовать работе мессенджеров, информационных и новостных порталов.

«Это препятствует осуществлению нами, журналистами, нашей профессиональной деятельности и нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной, своевременной информации (статья 34)», — пишут авторы обращения.

Они также напоминают, что применение силы для подавления протестов должно быть исключительной и крайней мерой. И нужно отличать агрессивных людей и провокаторов от мирных демонстрантов, которые хотят реализовать свое право высказывать мнение и несогласие.

«Задержания, тем более совершаемые насильственным образом, как заявляли уже официально в МВД, „в целях профилактики“ — это незаконно и негуманно. Мы требуем прекратить необоснованное насилие и издевательство по отношению к уже задержанным».

Подписавшиеся подытожили, что любят свою страну и хотят, чтобы сказанное в Конституции неукоснительно применялось к каждому белорусу.

«Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства», — цитируют они 2-ю статью Конституции.

Под обращением до сих пор собирают подписи. На момент публикации, под ним уже оставили свои имена четыре десятка человек.

Среди них — больше десятка сотрудников БЕЛТА (от корреспондентов до редакторов). В том числе Сергей Пелюшкевич, который в прошлом возглавлял пресс-службу президента.

Также подписались корреспонденты изданий «Беларусь Сегодня», «Минская правда», «Витебские вести», «Настаўніцкай газеты», главный редактор детской «Полосатой газеты». Плюс сотрудники телеканалов ОНТ и «ТВ-3», радио «Беларусь», журналисты TUT.BY и Onliner.

 
 
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Они просят помочь в освобождении задержанных журналистов, не лишать жителей страны качественной связи и не препятствовать работе новостных порталов.
 
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