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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В этом году "Патриот" базируется на базе оздоровительного лагеря "Оптимист" Ранний подъем, зарядка и оздоровительные процедуры - на каждый день точное расписание. Здешним ребятам нужна строгая дисциплина. Посмотрит, как отдыхает лагерь...

Ранний подъем, зарядка и оздоровительные процедуры - на каждый день точное расписание. Здешним ребятам нужна строгая дисциплина. Посмотрит, как отдыхает лагерь "Патриот". Летняя занятость ребят, с которыми милиция проводит индивидуально-профилактическую работу, строго контролируется инспекцией по делам несовершеннолетних. Если родители не смогли занять ребенка, милиция самостоятельно организует отдых.На протяжении пяти лет в лагере были спартанские условия: палатки, полевая кухня и отсутствие удобств. В этом году "Патриот" базируется на базе оздоровительного лагеря "Оптимист".Отдых в летнем лагере для Артема Морозова привычное дело, но в «Патриоте» он в первый раз. Мальчик отмечает, что в отличие от других лагерей здесь больше времени уделяют физической подготовке. Из всех активностей Артему больше всего нравится теннис.В "Патриоте" отдыхают только мальчики. Всего у военно-патриотического лагеря 2 смены, каждая по 9 дней. Развлечений детям хватает, воспитатели каждый раз придумывают что-то новое.В "Патриоте" хоть и строгая дисциплина, но атмосфера дружеская. Впечатления от лагеря у ребят только хорошие, набравшись сил, они готовы к новому учебному году.