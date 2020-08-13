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В этом году "Патриот" базируется на базе оздоровительного лагеря "Оптимист"

13.08.2020 21:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ранний подъем, зарядка и оздоровительные процедуры - на каждый день точное расписание. Здешним ребятам нужна строгая дисциплина. Посмотрит, как отдыхает лагерь "Патриот". Летняя занятость ребят, с которыми милиция проводит индивидуально-профилактическую работу, строго контролируется инспекцией по делам несовершеннолетних. Если родители не смогли занять ребенка, милиция самостоятельно организует отдых.

Дмитрий Юсько, капитан милиции, начальник ИДН Партизанского РУВД г. Минска: "Инспекция по делам несовершеннолетних совместно с учреждениями образования проводит занятость данных подростков. Один из видов занятости - это организация их оздоровления. С этой целью создан и функционирует детский оздоровительный лагерь «Патриот», куда отправляются несовершеннолетние, которые попали в поле зрения милиции, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа, или же они признаны находящимися в социально опасном положении".

На протяжении пяти лет в лагере были спартанские условия: палатки, полевая кухня и отсутствие удобств. В этом году "Патриот" базируется на базе оздоровительного лагеря "Оптимист".

Максим Лобач, начальник оздоровительного лагеря "Оптимист": "В этом году мы предоставили свой жилой корпус со всеми условиями, пятиразовое питание у детей, полностью культурно-массовую, спортивно-массовую работу проводим. Также дети заняты почти 24 часа в сутки. Дети тесно связаны с воспитателями, которые являются в моем штате, а также к ним приставлены два сержанта из войсковой части".

Отдых в летнем лагере для Артема Морозова привычное дело, но в «Патриоте» он в первый раз. Мальчик отмечает, что в отличие от других лагерей здесь больше  времени уделяют физической подготовке. Из всех активностей Артему больше всего нравится теннис.

Артем Морозов, отдыхающий в лагере: "С утра мы просыпаемся, нам говорят быстро застелить постели,  мы идем бегать. После того как мы побегали,  мы становимся в один большой круг нашим отрядом и делаем всякие упражнения: захлесты, отжимания, приседания. После этого мы идем завтракать. После завтрака идем в отряд, спрашиваем,   можно ли на теннисный стол, поиграть в футбол".

В "Патриоте" отдыхают только мальчики. Всего у военно-патриотического лагеря 2 смены, каждая по 9 дней. Развлечений детям хватает, воспитатели каждый раз придумывают что-то новое.

Максим Бекиш, воспитатель: "Есть спортивные мероприятия, это каждое утро. У нас есть физрук, который проводит различные игры, спортландии. Вечером у нас культурно-массовые мероприятия, мы подготавливаем сценки. Сегодня будут клипы, вчера был КВН, до этого были пародии на что-либо. То есть различные театральные сценки, которые мы ставим на протяжении всего дня".

В "Патриоте" хоть и строгая дисциплина, но атмосфера дружеская. Впечатления от лагеря у ребят только хорошие, набравшись сил, они готовы к новому учебному году. 

 
Теги: Минск
 
 
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Ранний подъем, зарядка и оздоровительные процедуры - на каждый день точное расписание. Здешним ребятам нужна строгая дисциплина. Посмотрит, как отдыхает лагерь...
 
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