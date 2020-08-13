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«Я не знаю, что они от меня хотят». Минчанина избил ОМОН, а теперь следит за ним в больнице

13.08.2020 21:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечер 12 августа закончился для бизнес-аналитика Роберта Киселева не так, как он планировал. Около 19.00 молодой человек находился в районе станции метро Якуба Коласа и собирался домой — на проспект Пушкина. Находясь без машины, с перекрытым метро и невозможностью вызвать такси, он решил пойти пешком. Домой так и не добрался — сейчас Роберт находится в 10-й ГКБ под присмотром трех сотрудников различных силовых структур. «Я не знаю, чего они от меня хотят», — признается парень. TUT.BY послушал подробности истории.


Роберт Киселев. Фото из личного архива

«Ну что, попался, координатор»

Роберт Киселев выбрал такой маршрут вечером 12 августа: пройти через цирк и мимо парка Янки Купалы, после перейти дорогу к «Журавінке» и по Зыбицкой направиться в сторону метро «Фрунзенская» и дальше к дому. Маршрут прервался у ресторана.

— Я был одет в майку с надписью «NEVER АГAIN», на руках было по одному белому браслету на каждом запястье. От парка до «Журавінкі» переходил дорогу наискось, потому что она была полностью пустая: там было все оцеплено, стоял ОМОН. Я как наивный человек решил, что плачу в этой стране налоги и значит хотя бы могу подойти спросить дорогу — можно ли мне здесь пройти через кордон.

В процессе разговора Роберт останавливается — извиняется, что тяжело говорить: болит грудная клетка. И замечает, что после того, как подошел к омоновцам сам, они над ним посмеялись.

— Потом сказали, что пройти нельзя. Кто-то еще спросил, где я живу. Ответил — на Пушкинской. И сразу подлетел, видимо, старший с фразой: «Винтите его срочно», — вспоминает парень. — Дальше он говорил: «Ну что, попался координатор [нецензурное слово]». Меня перекинули через металлическую ограду. Сначала треснули головой и всем телом о желтый гражданский автобус, в котором они укрывались. Затем избивали дубинками по всему телу. После этого мне завязали руки специальным жгутом и кинули на пол в автобус.

Там он, по воспоминаниям, пролежал часа два. Заболела грудная клетка — Роберт, как он выразился, «выторговал» право перевернуться. Потом сесть. В один момент парень почувствовал себя так плохо, что он вымолил ОМОН вызвать скорую.

— Сначала они мне не верили, но через несколько часов вызвали военного врача на какой-то специальной военной скорой. Она приехала ближе к 11 вечера — все время до этого я находился с омоновцами в одном автобусе и терпел не самые приятные разговоры в свою сторону. Военный врач подтвердил мое состояние и сказал, что меня срочно надо госпитализировать.


Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Только после этого сотрудники ОМОН вызвали гражданскую скорую для парня. Но его не отпустили — в машине с ним поехал и конвой. Сейчас Роберт Киселев находится в 10-й ГКБ:

— До часа дня 13 августа я проходил различные осмотры. Хорошо, что врачи пошли навстречу и, исходя из моего состояния, оставили меня здесь. Все это время (с момента прибытия до разговора с журналистом. — Прим. TUT.BY) за мной наблюдают трое: двое милиционеров и один, как я понимаю, омоновец, потому что он в черной маске.

«Готов отвечать за каждую картинку»

Роберт говорит: до госпитализации омоновцы приказали ему отдать свой телефон и сдать все пароли, что молодой человек и сделал.

— Понятно, что эти трое здесь разговаривают. Иногда я слышу обрывки диалогов — как я понял, их руководству что-то не понравилось в моем телефоне. Я не знаю, что им не понравилось: готов отвечать за каждую картинку. Может, [не понравилось] то, что я рассылал всей своей телефонной книжке, что я призываю прийти на выборы и проголосовать? — рассуждает Роберт.

Надо отметить, что в своих социальных сетях он действительно постил много о выборах. Например, 8 августа парень написал следующее: «Коллеги, соратники, приятели, друзья, неравнодушные — зарегистрируйтесь на платформе „Голос“, наденьте белые браслеты, наденьте спецмайки или напишите „3%“ на существующих — выходите в город…».

Для того, чтобы поговорить с нами молодой человек «отошел, потому что ждал звонка». Сфотографировать сотрудников силовых структур, которые за ними следят, отказался — мотивировал это безопасностью.


Иллюстративный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У Роберта — многочисленные гематомы по всему телу, ушиб головного мозга, ушиб ребер. Еще парню разбили челюсть:

— Слава богу, что пневмоторакс легких (скопления в них аномальных пузырьков воздуха — Прим. TUT.BY) не подтвердился. Но было подозрение. В целом ходить тяжело — били резиновыми дубинками.

Роберт Киселев подчеркивает, что опасается за свою жизнь:

— Я прошу проявить человечность — здесь только общественное мнение может как-то повлиять.

 
 
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Бизнес-консультант Роберт Киселев сам подошел к сотрудникам ОМОН спросить дорогу. Но оказался в больнице.
 
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