﻿ Беспорядки прокатились по ряду районов столицы. Фиксируются случаи нападения на правоохранителей. 21.by
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Беспорядки прокатились по ряду районов столицы. Фиксируются случаи нападения на правоохранителей

13.08.2020 21:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Города, где есть условия для комфортной жизни и достойной работы, для развития и образования, аккуратные и чистые улицы, где можно спокойно гулять и отдыхать с детьми, не волнуясь о безопасности... Вот к такой Беларуси мы привыкли.  Самая безопасная, миролюбивая, спокойная - эти слова еще недавно звучали со всех сторон, и, казалось, набили оскомину. Но все это было про нашу страну. И как легко оказалось можно все потерять.

Беспорядки, которые продолжаются в Беларуси уже 4-й день, привлекают все больше внимания. Простые люди просят митингующих остановиться и задуматься. Однако многие, подогреваемые протестной эйфорией, не желают слышать и продолжают делать все, чтобы дестабилизировать обстановку.  Накануне беспорядки прокатились по ряду районов столицы. Фиксируются случаи нападения на правоохранителей. По каждому из таких фактов Следственный комитет проводит проверку. 

Беспорядки прокатились по ряду районов столицы. Фиксируются случаи нападения на правоохранителей

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях накануне было задержано около 700 человек


Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан за последних 4 дня пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы. Много милиционеров пострадали в ДТП. 


Следователи устанавливают виновных в массовых беспорядках 


В Минске на улице Притыцкого неизвестный водитель сбил двух правоохранителей, после чего скрылся. Милиционеры были госпитализированы. Позже машину, на которой был совершен наезд, обнаружили в Минском районе. Личность самого фигуранта сейчас устанавливают следователи. Также СК продолжает расследование уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, произошедших 9 августа в столице. По данным следствия, эти акции в стране не происходили спонтанно - координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица.

Беспорядки прокатились по ряду районов столицы. Фиксируются случаи нападения на правоохранителей


  В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили. Ни для кого не секрет, что координационные функции по организации беспорядков в Минске осуществляются, в том числе, и одним из телеграм-каналов, администраторы которого находятся в Варшаве. Вот с такими обращениями к идейному вдохновителю чата сегодня обращаются белорусы. 


Люди о ситуации в Беларуси 


В хаосе и стычках правых нет. Страдают все - как с одной, так и с другой стороны.  А это оценка здравомыслящих людей по поводу беспорядков, происходящих в Беларуси.

Таисия Рыбакина: "Хочу призвать вас не идти на поводу у блогеров, артистов и телеграм-каналов, которые гонят вас на баррикады, а сами находятся в других странах или просто дома, повышая таким образом собственные статистики. Они не стоят на горящих бочках рядом с вами! Они просто толкают вас на действия огромных потоков вбросов, подвергая опасности только вас самих! Ведь то, что происходит на улицах, это уже не о политике! Вас используют в чужой игре! Остановитесь!".

Svettia: "Батьке сил и терпения! Держитесь, не сдавайтесь! Не быть Майдану в этой светлой стране!".

Avtosereda: "Главный ответ на происходящее: Белоруссия - самая стабильная часть бывшего СССР. Он смог сохранить стабильность. То, что сейчас происходит, это диверсия. Достойной замены на данный момент ему нет". 

Nataly23051976: "Приезжайте в Донецк, мы вас встретим, как дорогого гостя, и покажем, чем это заканчивается. Будем рады видеть. Посмотрите, как и чем заканчиваются мирные демонстрации. Покажем воронки от снарядов, а начиналось все с того, что нельзя разгонять мирных студентов". 

gold_baby_pom: "Я из Беларуси! Поверьте, все очень непросто! У нас много задержанных купленных иностранных граждан и уголовников, которые вели себя агрессивно к милиции и ОМОНу. Они же вели мирный народ к боевым атакам, за что получали резиновыми пулями и… Это страшно, волнительно и похоже на войну! Господи, помоги нам справиться с этим, пусть будет МИР!".

А это мнение российского военного журналиста Семена Пегова 

Семен Пегов, военный журналист: "Из толпы периодически выбегали провокаторы, я их видел. Молодые люди, которые подбегали вплотную к милиционерам, что-то оскорбительное им кричали и убегали".


Следственный комитет начал проверку по факту смерти 25-летнего жителя Гомеля


Предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.
Беспорядки прокатились по ряду районов столицы. Фиксируются случаи нападения на правоохранителей


Провокации и беспорядки 


Тем временем Министерством внутренних дел в пределах компетенции по-прежнему принимаются все необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране. По сообщению ведомства, накануне на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями. Стоит отметить, что милиция, несмотря на всю ситуацию, старается наладить диалог с людьми. Не допустить кровопролития и агрессии... Ведь всем нам жить в этом районе или городе, или стране. После нескольких дней, проведенных в ИВС, на свободу выходят люди, задержанные во время массовых беспорядков. Всего за 4 дня в стране было задержано более 3 тысяч 700 человек. Часть из них уже на свободе. 

Сегодня в интернете появляется масса фейков, которые якобы показывают, как правоохранители выкидывают свою военную форму в мусорку. Например, один из телеграм-каналов за несколько суток наснимал подставных мужчин, которые говорили о своей причастности к внутренним войскам. Как выяснилось, часть из этих персонажей либо уже давно уволились из внутренних войск, либо проходили там лишь срочную службу и никогда не были офицерами. А сегодня, по информации Госпогранкомитета, утром в Минске на улице Толбухина к административному зданию ГПК подошел еще один актер. Он снимал на мобильный телефон здание, а потом у входа выбросил пограничную форму старого образца. Однако, как выяснилось, акция оказалась некачественной постановкой. Во-первых, китель и брюки были из разных комплектов, о чем свидетельствуют их размеры. Во-вторых, отсутствовала личная бирка солдата. Еще вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки различия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку. Сегодня такие провокации уж точно не приведут ни к чему хорошему. Во главу угла в первую очередь нужно ставить интересы людей. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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