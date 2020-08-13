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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Показания организатора протестных акций в микрорайоне Уручье Как выяснилось, Юрий Воскресенский был координатором штаба Бабарико по Первомайскому району. Этот человек, как видно из его рассказа, осознал, что его обманули....

Как выяснилось, Юрий Воскресенский был координатором штаба Бабарико по Первомайскому району. Этот человек, как видно из его рассказа, осознал, что его обманули. Было бы отлично, чтобы это поняли и другие наши граждане, которых активно вводят в заблуждение. Не надо быть большим аналитиком, чтобы увидеть параллели и пересечения между координатором и его боссом Бабарико, и их кураторами.