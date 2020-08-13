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Показания организатора протестных акций в микрорайоне Уручье

13.08.2020 21:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как выяснилось, Юрий Воскресенский был координатором штаба Бабарико по Первомайскому району.  Этот человек, как видно из его рассказа, осознал, что его обманули. Было бы отлично, чтобы это поняли и другие наши граждане, которых активно вводят в заблуждение. Не надо быть большим аналитиком, чтобы увидеть параллели и пересечения между координатором и его боссом Бабарико, и их кураторами. 

 
 
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Как выяснилось, Юрий Воскресенский был координатором штаба Бабарико по Первомайскому району.  Этот человек, как видно из его рассказа, осознал, что его обманули....
 
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