Караев прокомментировал протесты в Беларуси и действия силовиков

Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев прокомментировал действия силовиков во время разгона протестов в городах страны на этой неделе. Он заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», и приносит извинения. Об этом он заявил 13 августа в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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