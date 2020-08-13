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Караев прокомментировал протесты в Беларуси и действия силовиков

13.08.2020 21:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев прокомментировал действия силовиков во время разгона протестов в городах страны на этой неделе. Он заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», и приносит извинения. Об этом он заявил 13 августа в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

(Будет дополнено)

 
 
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Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев прокомментировал действия силовиков во время разгона протестов в городах страны на этой неделе. Он заявил, что берет...
 
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