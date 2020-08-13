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Место для жизни. Островец

13.08.2020 21:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чем живет город атомщиков  Островец, мы решили увидеть своими глазами. Здесь с начала строительства появились сотни рабочих мест, которые привлекают специалистов из разных уголков Беларуси и не только. Чтобы было комфортно жить, развивается инфраструктура.  А потому и население райцентра не переставая растет. 

Как преобразился город - расскажет Александра Кавелич. Два десятка километров от самого высокотехнологического объекта страны. Небольшой Островец сейчас называют атомградом. За несколько лет тихий райцентр превратился в оживленный город с современной инфраструктурой. 


До начала строительства АЭС тут проживало всего 8 тысяч человек, сейчас - больше 11


А поэтому новые адреса на городской карте появляются один за одним. Детские сады, школы, жилые микрорайоны. В одном из таких встречаем семью Леонтюк. В Гродненскую область Елена последовала вслед за мужем. Теперь здесь воспитывают троих сыновей. А это одна из самых популярных локаций среди жителей всех возрастов. Большой спортивный комплекс открыли полгода назад. Он стал домашней площадкой для городской футбольной команды.

Место для жизни. Островец

Создать город, в котором хочется жить - такая задача стояла перед местными властями


Поэтому строительству соцобъектов - особое внимание. Это часть государственной инвестиционной программы. Так, первых пациентов недавно приняла новая многопрофильная больница. Тем временем в городе продолжается и строительство жилья. Ведь когда атомная электростанция заработает в полную мощь, население города вырастет еще почти в два раза. 

 
 
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Чем живет город атомщиков  Островец, мы решили увидеть своими глазами. Здесь с начала строительства появились сотни рабочих мест, которые привлекают специалистов...
 
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