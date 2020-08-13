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Раненый водитель автобуса о ситуации в ночь с 10 на 11 августа
13.08.2020 21:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ стихийных уличных столкновениях чаще всего нет правых и виноватых. Страдают, как правило, все, даже те, кто просто находится рядом. В гуще событий оказался и Павел Сибелев - водитель автобуса маршрута № 163. Мужчина застрял в пробке. Вышел подышать воздухом как раз в момент столкновений. Был ранен, его доставили в военный клинический центр. Врачи оказали необходимую помощь. И сегодня его здоровью ничего не угрожает. О ситуации в ночь с 10 на 11 августа из первых уст.
Павел Сибелев, водитель автобуса: "По маршруту Сухарево 5. Доехал до Одоевского. Еще было свободно, а при выезде на Пушкинскую часть людей вышли. Я поехал дальше. Там уже движение пошло так, что 5 минут стоишь и метр едешь. Доехали до другой остановки, там впереди троллейбус шел, не помню какой. И сзади троллейбус. Люди все повыходили. Мы поняли, что бесполезно куда-либо ехать. Будет долгая история.
Позвонил диспетчеру, потому что люди были в салоне. Люди стали волноваться. По правилам нельзя выпускать людей. Я чуть-чуть не доехал. Никому не мешал. Выпустил людей. Стояли, ждали, когда что-то рассосется. Вперед не поедешь, назад тоже не поедешь. Вправо и влево заторы. Машины стоят. Люди ходят. Мы стали разговаривать с троллейбусником. Он возле меня стоял тоже. Когда заходил в кабину, меня чем-то сильным так припечатало в спину, что я просто прилетел к автобусу. Придавило меня. Я онемел и ничего не чувствовал. Потом очнулся в скорой. Здесь меня оперировали. Что-то со спиной там. Разрыв спины. Как сказали, два кулака дырка. Видны органы.
Медики помогают, все что нужно и все что попросишь, переворачивают. Ни в чем не отказывают. Хороший уход в этом плане. Хочу жить в спокойной стране, чтобы за детей не волноваться. У меня у самого двое. А если такое будет твориться, то я не знаю".
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В стихийных уличных столкновениях чаще всего нет правых и виноватых. Страдают, как правило, все, даже те, кто просто находится рядом. В гуще событий оказался и...
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