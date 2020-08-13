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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Раненый водитель автобуса о ситуации в ночь с 10 на 11 августа В стихийных уличных столкновениях чаще всего нет правых и виноватых. Страдают, как правило, все, даже те, кто просто находится рядом. В гуще событий оказался и...

В стихийных уличных столкновениях чаще всего нет правых и виноватых. Страдают, как правило, все, даже те, кто просто находится рядом. В гуще событий оказался и Павел Сибелев - водитель автобуса маршрута № 163. Мужчина застрял в пробке. Вышел подышать воздухом как раз в момент столкновений. Был ранен, его доставили в военный клинический центр. Врачи оказали необходимую помощь. И сегодня его здоровью ничего не угрожает. О ситуации в ночь с 10 на 11 августа из первых уст.