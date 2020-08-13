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«Помните, нам всем вместе жить в этой стране». Минздрав выпустил обращение
13.08.2020 21:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав вечером 13 августа
«Министерство здравоохранения с тревогой следит за ситуацией, развивающейся в последние дни. Волна насилия, поломанные судьбы и потерянное здоровье.
В обращении ведомство призывает соотечественников остановить раскручивание спирали насилия на улицах городов и не провоцировать друг друга.
«Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия. Жизнь очень хрупка и скоротечна, здоровье легко потерять, не надо тратить этот бесценный дар на провоцирование насилия и поощрять наметившийся раскол в обществе! Помните, нам всем вместе жить в этой стране».
Напомним, 12 августа около 200 медиков
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Минздрав вечером 13 августа опубликовал в телеграм-канале обращение ведомства и Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
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