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Конкурс экологических проектов проходит в Минске
13.08.2020 21:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКонкурс экологических стартапов проходит с 1 июля по 27 августа 2020- ого года в Минске. Мы проведем дозор в Министерстве природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь и разузнаем все подробности. Конкурс проходит в три этапа. Первый стартовал 1 июля и продлился до 1 августа, в этот период проходил сбор заявок на участие. Второй этап начался 10 августа: 10 проектов, прошедших в полуфинал, представлены для народного голосования на сайте pasternak.by.
Конкурс эко-стартапов - это возможность белорусским эко-стартапам заявить о себе.
В конкурсе семь номинаций:
Призовой фонд конкурса будет состоять из трех наград для каждого победителя. Главный приз - инвестиции в развитие проекта-победителя, занявшего 1-ое место. Кроме того, проекты-победители получат интеллектуальные инвестиции и возможность консультирования с ведущими бизнес-менторами.
Награждение победителей пройдет 29 августа 2020 года в рамках празднования 60-летия Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Желаем успехов конкурсантам!
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Конкурс экологических стартапов проходит с 1 июля по 27 августа 2020- ого года в Минске. Мы проведем дозор в Министерстве природы и охраны окружающей среды Республики...
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