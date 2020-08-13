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Конкурс экологических проектов проходит в Минске

13.08.2020 21:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конкурс экологических стартапов проходит с 1 июля по 27 августа 2020- ого года в Минске. Мы проведем дозор в Министерстве природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь и разузнаем все подробности. Конкурс проходит в три этапа. Первый стартовал 1 июля и продлился до 1 августа, в  этот период проходил сбор заявок на участие. Второй этап начался 10 августа: 10 проектов, прошедших в полуфинал,  представлены для народного голосования на сайте pasternak.by. 

Конкурс эко-стартапов - это возможность белорусским эко-стартапам заявить о себе.
В конкурсе семь номинаций:
  • Производство
  • Технологические решения
  • Продовольственные продукты
  • Непродовольственные товары
  • Хозяйственные товары
  • Косметика
  • Услуги
В финале конкурса, 27 августа,  пройдет защита конкурсных работ перед жюри и будут выбраны три лучших эко-проекта.

Призовой фонд конкурса будет состоять из трех наград для каждого победителя. Главный приз - инвестиции в развитие проекта-победителя, занявшего 1-ое место. Кроме того, проекты-победители получат интеллектуальные инвестиции и возможность консультирования с ведущими бизнес-менторами. 

Награждение победителей пройдет 29 августа 2020 года в рамках празднования 60-летия Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Желаем успехов конкурсантам! 

 
Теги: Минск
 
 
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Конкурс экологических стартапов проходит с 1 июля по 27 августа 2020- ого года в Минске. Мы проведем дозор в Министерстве природы и охраны окружающей среды Республики...
 
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