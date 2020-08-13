ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отпустили врача-реаниматолога, задержанного после акции солидарности. Он госпитализирован

13.08.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Врач-реаниматолог Богдан Шильниковский, которого вечером 12 августа задержали после акции солидарности медиков у БГМУ, находится в реанимации Больницы скорой медицинской помощи. Об этом TUT.BY сообщили его многочисленные коллеги и друзья.


Фото со страницы Богдана Шпильниковского в Facebook

— Богдан в сознании, самостоятельно передвигается, но ему требуется срочная медицинская помощь, — коротко прокомментировали врачи.

Общаться Богдан Шильниковский не может, ему нужно время, чтобы прийти в себя.

Прошедшую ночь и первую половину дня врач БСМП провел в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. По словам друга Сергея, который разыскивал его, Богдана увезли из ЦИПа на скорой примерно в 13.30 13 августа прямо в больницу.

Врачи БСМП провели обследование. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Напомним, 12 августа у Белорусского государственного медицинского университета прошла акция солидарности, на которой собралось более 200 медиков в белых халатах. На протяжении часа они стояли на проспекте Дзержинского, некоторые держали в руках плакаты с надписями «Врачи против насилия», «Остановите насилие».

У собравшимся приезжал министр здравоохранения Владимир Караник.

Акция вскоре закончилась, врачи стали расходиться. После этого Богдана Шильниковского задержали на парковке у Студенческой деревни люди в штатском.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-реаниматолог Богдан Шильниковский, которого вечером 12 августа задержали после акции солидарности медиков у БГМУ, находится в реанимации Больницы скорой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Независимые профсоюзы не будут призывать людей к общенациональной забастовке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика