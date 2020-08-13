Отпустили врача-реаниматолога, задержанного после акции солидарности. Он госпитализирован

Источник материала: Tut.by

Врач-реаниматолог Богдан Шильниковский, которого вечером 12 августа задержали после акции солидарности медиков у БГМУ , находится в реанимации Больницы скорой медицинской помощи. Об этом TUT.BY сообщили его многочисленные коллеги и друзья.



Фото со страницы Богдана Шпильниковского в Facebook

— Богдан в сознании, самостоятельно передвигается, но ему требуется срочная медицинская помощь, — коротко прокомментировали врачи.

Общаться Богдан Шильниковский не может, ему нужно время, чтобы прийти в себя.

Прошедшую ночь и первую половину дня врач БСМП провел в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. По словам друга Сергея, который разыскивал его, Богдана увезли из ЦИПа на скорой примерно в 13.30 13 августа прямо в больницу.

Врачи БСМП провели обследование. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Напомним, 12 августа у Белорусского государственного медицинского университета прошла акция солидарности, на которой собралось более 200 медиков в белых халатах. На протяжении часа они стояли на проспекте Дзержинского, некоторые держали в руках плакаты с надписями «Врачи против насилия», «Остановите насилие».

У собравшимся приезжал министр здравоохранения Владимир Караник.

Акция вскоре закончилась, врачи стали расходиться. После этого Богдана Шильниковского задержали на парковке у Студенческой деревни люди в штатском.