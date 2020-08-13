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Отпустили врача-реаниматолога, задержанного после акции солидарности. Он госпитализирован
13.08.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Врач-реаниматолог Богдан Шильниковский, которого вечером 12 августа
— Богдан в сознании, самостоятельно передвигается, но ему требуется срочная медицинская помощь, — коротко прокомментировали врачи.
Общаться Богдан Шильниковский не может, ему нужно время, чтобы прийти в себя.
Прошедшую ночь и первую половину дня врач БСМП провел в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. По словам друга Сергея, который разыскивал его, Богдана увезли из ЦИПа на скорой примерно в 13.30 13 августа прямо в больницу.
Врачи БСМП провели обследование. Сейчас он находится в реанимационном отделении.
Напомним, 12 августа у Белорусского государственного медицинского университета прошла акция солидарности, на которой собралось более 200 медиков в белых халатах. На протяжении часа они стояли на проспекте Дзержинского, некоторые держали в руках плакаты с надписями «Врачи против насилия», «Остановите насилие».
У собравшимся приезжал министр здравоохранения Владимир Караник.
Акция вскоре закончилась, врачи стали расходиться. После этого Богдана Шильниковского задержали на парковке у Студенческой деревни люди в штатском.
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Врач-реаниматолог Богдан Шильниковский, которого вечером 12 августа задержали после акции солидарности медиков у БГМУ, находится в реанимации Больницы скорой...
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