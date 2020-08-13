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«Мы сейчас промолчим - а все эти задержанные пойдут сроки отбывать?» В Гомеле священник вышел под СК

13.08.2020 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на Советской не смолкают автомобили — это водители приветствуют женщин и девушек, которые снова выстроились в цепь солидарности на ступеньках у цирка. В два часа здесь собралось около трехсот человек.


Напомним, вчера женщины Гомеля также устроили цепь солидарности. В ней приняло участие около 500 человек. Собравшиеся с цветами и воздушными шарами прошли по советской на площадь Ленина, затем спустились к облисполкому, оставили на его крыльце цветы, затем возложили цветы к Вечному огню и к зданию УВД.

— Мы не хотим войны и кровопролития, мы просто хотим честных выборов, — объясняли свою позицию собравшиеся.

Акцию никто не разгонял. Ближе к вечеру к женщинам примкнули и мужчины.


Сегодня параллельно с акцией женщин в нескольких сотнях от митингующих свою акцию устроил гомельский священник — отец Владимир. Он вышел под окна Следственного комитета с табличкой «Спынiце гвалт».


— Я сейчас в уникальной ситуации нахожусь и обладаю некоторой степенью свободы. С 1 августа я безработный — но я священник, не лишен сана. Пока не лишен, — улыбается Владимир.

Владимир двадцать лет служит церкви. И говорит, что больше не мог.

— Я считаю, что я умею мыслить, думать разговаривать. а система такая, как и в государстве. И я решил однажды, что не хочу, чтобы надо мной издевались. Священники — как крепостные, не могут ничего сказать, ни написать о том, что думают. И так не только у священников. Сколько можно терпеть? Мы сейчас промолчим — а все эти задержанные пойдут сроки отбывать? Это неправильно.


 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле на Советской не смолкают автомобили - это водители приветствуют женщин и девушек, которые снова выстроились в цепь солидарности на ступеньках у цирка. В...
 
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