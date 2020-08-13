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Оценку нынешней ситуации в стране дал Министр внутренних дел Юрий Караев
13.08.2020 22:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОценку нынешней ситуации в стране сегодня дал и Министр внутренних дел Юрий Караев в программе "Ничего личного" телеканала ОНТ.
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Оценку нынешней ситуации в стране сегодня дал и Министр внутренних дел Юрий Караев в программе "Ничего личного" телеканала ОНТ.
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