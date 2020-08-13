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К белорусам обратилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова
13.08.2020 21:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроисходящие в последние дни события действительно волнуют все общество. Сегодня к белорусам обратилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
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Происходящие в последние дни события действительно волнуют все общество. Сегодня к белорусам обратилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
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