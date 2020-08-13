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«Не хочу поддерживать власть и тех, кто выполняет ее приказы». Из ТРК «Брест» ушел ведущий

14.08.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из телерадиокомпании «Брест» ушел ведущий Артем Бруйло. Об этом он сообщил 13 августа на своей странице в Instagram.


Фото: Скрин-шот YouTube

В своем посте он поблагодарил коллег, с которыми работал.

«Это была моя мечта — и я ее реализовал. Но продолжать работать в нынешней ситуации я не могу. Это мое собственное решение. И четкая принципиальная позиция. Я не хочу поддерживать нынешнюю власть и тех, кто выполняет ее приказы. Я за честность и справедливость! Надеюсь, что скоро все изменится. И я еще поработаю телеведущим в нашей стране», — написал ведущий.

Артем Бруйло в ТРК «Брест» работал с 2017 года. До недавнего времени он вел программу «Утренний эспрессо».

 
Теги: Брест
 
 
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«Я не хочу поддерживать нынешнюю власть и тех, кто выполняет ее приказы», - написал он в своем посте.
 
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