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Яйца, фаршированные авокадо
14.08.2020 07:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
В авокадо много мононенасыщенных жиров. Поступая в организм регулярно, они повышают уровень полезного холестерина, снижают риск атеросклероза. Также авокадо богато витаминами В, их основная функция - обеспечение правильной работы нервной системы.
Вареные яйца разрезаем пополам, достаем желтки. К авокадо добавляем французскую горчицу, риккотту, желтки и мелко нарезанный базилик. Растираем в однородную массу. Солим и перчим по вкусу. Наполняем половинки яиц фаршем из авокадо. Также его можно намазывать на тосты.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: 2 вареных яйца, половинку авокадо, 1 столовую ложку риккотты, половину чайной ложки французской горчицы, сок лимона, базилик. Начнем с авокадо. Если...
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