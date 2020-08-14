Источник материала: БT

2 вареных яйца,

половинку авокадо, 1 столовую ложку риккотты,

половину чайной ложки французской горчицы,

сок лимона,

базилик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Яйца, фаршированные авокадо Возьмем: 2 вареных яйца, половинку авокадо, 1 столовую ложку риккотты, половину чайной ложки французской горчицы, сок лимона, базилик. Начнем с авокадо. Если...

Возьмем:Начнем с авокадо. Если оно достаточно зрелое, то разминаем его вилкой до кашеобразного состояния. Если авокадо твердое, натираем на терке. Добавляем сок лимона и перемешиваем.Вареные яйца разрезаем пополам, достаем желтки. К авокадо добавляем французскую горчицу, риккотту, желтки и мелко нарезанный базилик. Растираем в однородную массу. Солим и перчим по вкусу. Наполняем половинки яиц фаршем из авокадо. Также его можно намазывать на тосты.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!