ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О вкладе студентов в строительство объектов, важных для всей страны, расскажем завтра в проекте "На контроле Президента"

14.08.2020 10:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Эти дни - самые жаркие не только для аграриев, но и студентов, которые им помогают. Лучший сельскохозяйственный отряд Беларуси "Поречанка" трудится на сборе голубики. Плантации под областным центром принадлежат Гродненскому мясокомбинату. Зарплата зависит от количества собранных ягод. И многие готовы работать сверхурочно. Где еще трудятся белорусские студотряды и насколько ценят их труд работодатели? О вкладе студентов в строительство объектов, важных для всей страны, подробнее расскажем завтра в новой серии проекта "На контроле Президента".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти дни - самые жаркие не только для аграриев, но и студентов, которые им помогают. Лучший сельскохозяйственный отряд Беларуси "Поречанка" трудится на сборе...
 
Новости дня
Новости общества
 
Яйца, фаршированные авокадо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика