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О вкладе студентов в строительство объектов, важных для всей страны, расскажем завтра в проекте "На контроле Президента"
14.08.2020 10:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭти дни - самые жаркие не только для аграриев, но и студентов, которые им помогают. Лучший сельскохозяйственный отряд Беларуси "Поречанка" трудится на сборе голубики. Плантации под областным центром принадлежат Гродненскому мясокомбинату. Зарплата зависит от количества собранных ягод. И многие готовы работать сверхурочно. Где еще трудятся белорусские студотряды и насколько ценят их труд работодатели? О вкладе студентов в строительство объектов, важных для всей страны, подробнее расскажем завтра в новой серии
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О вкладе студентов в строительство объектов, важных для всей страны, расскажем завтра в проекте "На контроле Президента"
Эти дни - самые жаркие не только для аграриев, но и студентов, которые им помогают. Лучший сельскохозяйственный отряд Беларуси "Поречанка" трудится на сборе...
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