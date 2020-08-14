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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О вкладе студентов в строительство объектов, важных для всей страны, расскажем завтра в проекте "На контроле Президента" Эти дни - самые жаркие не только для аграриев, но и студентов, которые им помогают. Лучший сельскохозяйственный отряд Беларуси "Поречанка" трудится на сборе...

Эти дни - самые жаркие не только для аграриев, но и студентов, которые им помогают. Лучший сельскохозяйственный отряд Беларуси "Поречанка" трудится на сборе голубики. Плантации под областным центром принадлежат Гродненскому мясокомбинату. Зарплата зависит от количества собранных ягод. И многие готовы работать сверхурочно. Где еще трудятся белорусские студотряды и насколько ценят их труд работодатели? О вкладе студентов в строительство объектов, важных для всей страны, подробнее расскажем завтра в новой серии