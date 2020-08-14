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Главы МИД ЕС обсудят возможные санкции в отношении Беларуси

14.08.2020 09:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Министры иностранных дел Евросоюза проведут в пятницу экстренное онлайн-заседание, где будет обсуждаться ситуация в Белоруссии, а также возможное введение санкций в отношении лиц, причастных к насилию в отношении участников акций протеста после президентских выборов и в фальсификации итогов голосования.

© Sputnik
Замглавы МВД Беларуси отрицает издевательства над задержанными

Инициатором встречи выступила Варшава. По предварительной информации официальных решений по санкциям против Беларуси пока не ожидается. Возможно, главы МИД ЕС поручат своим представителям в Брюсселе начать подготовку проекта санкционного списка.

ЕС 11 августа заявил, что не считает белорусские выборы "ни свободными, ни справедливыми". Брюссель призвал белорусское руководство прекратить насилие, выпустить на свободу всех задержанных, а также начать диалог с обществом, иначе отношения со страной будут пересмотрены, а к причастным к нарушениям будут приняты меры.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, до 13 августа они жестко подавляются силовиками.

В отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. По состоянию на утро четверга количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек.

В четверг, 13 августа, большинство акций по всей стране прошло мирно, силовые методы разгона к протестующим не применялись. Вечером начали массово отпускать задержанных из ИВС.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным по итогам встречи могут быть начаты подготовительные действия к введению санкций, в частности, проекта санкционного списка.
 
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