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Главы МИД ЕС обсудят возможные санкции в отношении Беларуси
14.08.2020 09:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Министры иностранных дел Евросоюза проведут в пятницу экстренное онлайн-заседание, где будет обсуждаться ситуация в Белоруссии, а также возможное введение санкций в отношении лиц, причастных к насилию в отношении участников акций протеста после президентских выборов и в фальсификации итогов голосования.
Инициатором встречи выступила Варшава. По предварительной информации официальных решений по санкциям против Беларуси пока не ожидается. Возможно, главы МИД ЕС поручат своим представителям в Брюсселе начать подготовку проекта санкционного списка.
ЕС 11 августа заявил, что не считает белорусские выборы "ни свободными, ни справедливыми". Брюссель призвал белорусское руководство прекратить насилие, выпустить на свободу всех задержанных, а также начать диалог с обществом, иначе отношения со страной будут пересмотрены, а к причастным к нарушениям будут приняты меры.
Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после
В отношении протестующих правоохранители
В четверг, 13 августа, большинство акций по всей стране
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По предварительным данным по итогам встречи могут быть начаты подготовительные действия к введению санкций, в частности, проекта санкционного списка.
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