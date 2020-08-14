Главы МИД ЕС обсудят возможные санкции в отношении Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Министры иностранных дел Евросоюза проведут в пятницу экстренное онлайн-заседание, где будет обсуждаться ситуация в Белоруссии, а также возможное введение санкций в отношении лиц, причастных к насилию в отношении участников акций протеста после президентских выборов и в фальсификации итогов голосования.

Инициатором встречи выступила Варшава. По предварительной информации официальных решений по санкциям против Беларуси пока не ожидается. Возможно, главы МИД ЕС поручат своим представителям в Брюсселе начать подготовку проекта санкционного списка.

ЕС 11 августа заявил, что не считает белорусские выборы "ни свободными, ни справедливыми". Брюссель призвал белорусское руководство прекратить насилие, выпустить на свободу всех задержанных, а также начать диалог с обществом, иначе отношения со страной будут пересмотрены, а к причастным к нарушениям будут приняты меры.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента , на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов . С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, до 13 августа они жестко подавляются силовиками.

В отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. По состоянию на утро четверга количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек .

В четверг, 13 августа, большинство акций по всей стране прошло мирно , силовые методы разгона к протестующим не применялись. Вечером начали массово отпускать задержанных из ИВС .