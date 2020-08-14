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Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 47 районах страны

14.08.2020 10:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пожароопасная обстановка сохраняется и в Беларуси, даже несмотря на похолодание. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 47 районах, 20 из них - на юге в Гомельской области. Среди районов центрального региона - Минский, Вилейский, Березинский и Крупский. Для наблюдения за лесным массивом используют стационарные камеры и дроны.

Интерактивная карта ограничений на посещение лесов размещена на сайте Минлесхоза. Специалисты советуют изучить ее грибникам и любителям прогулок на природе.

 
 
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Пожароопасная обстановка сохраняется и в Беларуси, даже несмотря на похолодание. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 47 районах, 20 из них - на юге в...
 
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