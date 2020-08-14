Из СИЗО в Жодино выпустили 119 человек

Источник материала: Tut.by

Из Жодинского СИЗО тоже начали выпускать задержанных в эти протестные дни людей. К этому времени освободили, по данным волонтеров, 119 человек.

Выпускать людей из Жодинского СИЗО начали примерно в 4 утра. Потом был небольшой перерыв. В 6.30 двери СИЗО стали открываться вновь.



Фото: Стас Журавлевич, TUT.BY

По данным дежурящих тут волонтеров, на свободу вышли 119 человек. В основном, все они из Минска.