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Из СИЗО в Жодино выпустили 119 человек

14.08.2020 07:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из Жодинского СИЗО тоже начали выпускать задержанных в эти протестные дни людей. К этому времени освободили, по данным волонтеров, 119 человек.

Выпускать людей из Жодинского СИЗО начали примерно в 4 утра. Потом был небольшой перерыв. В 6.30 двери СИЗО стали открываться вновь.


Фото: Стас Журавлевич, TUT.BY

По данным дежурящих тут волонтеров, на свободу вышли 119 человек. В основном, все они из Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Выпускать людей из Жодинского СИЗО начали примерно в 4 утра. Потом был небольшой перерыв. В 6.30 двери СИЗО стали открываться вновь.
 
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