|
Из СИЗО в Жодино выпустили 119 человек
14.08.2020 07:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из Жодинского СИЗО тоже начали выпускать задержанных в эти протестные дни людей. К этому времени освободили, по данным волонтеров, 119 человек.
Выпускать людей из Жодинского СИЗО начали примерно в 4 утра. Потом был небольшой перерыв. В 6.30 двери СИЗО стали открываться вновь.
По данным дежурящих тут волонтеров, на свободу вышли 119 человек. В основном, все они из Минска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпускать людей из Жодинского СИЗО начали примерно в 4 утра. Потом был небольшой перерыв. В 6.30 двери СИЗО стали открываться вновь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)