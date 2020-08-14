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В Минской области второй медосбор

14.08.2020 10:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На пасеках Минской области стараются собрать как можно больше меда. Весной его было немного  из-за сырой и прохладной погоды. А вот до конца лета  только в Пуховичском районе планируется заготовить более трех с половиной тонн витаминной продукции.

Сегодня православные отмечают Медовый Спас. Он связан с периодом окончания медосбора.  И с сегодняшнего дня  для верующих наступает Успенский пост, который по строгости приравнивается к Великому посту и длится 14  дней.

 
 
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На пасеках Минской области стараются собрать как можно больше меда. Весной его было немного  из-за сырой и прохладной погоды. А вот до конца лета  только в...
 
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