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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области второй медосбор На пасеках Минской области стараются собрать как можно больше меда. Весной его было немного из-за сырой и прохладной погоды. А вот до конца лета только в...

На пасеках Минской области стараются собрать как можно больше меда. Весной его было немного из-за сырой и прохладной погоды. А вот до конца лета только в Пуховичском районе планируется заготовить более трех с половиной тонн витаминной продукции.. Он связан с периодом окончания медосбора. И с сегодняшнего дня для верующих наступает Успенский пост, который по строгости приравнивается к Великому посту и длится 14 дней.