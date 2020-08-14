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В Минской области второй медосбор
14.08.2020 10:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа пасеках Минской области стараются собрать как можно больше меда. Весной его было немного из-за сырой и прохладной погоды. А вот до конца лета только в Пуховичском районе планируется заготовить более трех с половиной тонн витаминной продукции.
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На пасеках Минской области стараются собрать как можно больше меда. Весной его было немного из-за сырой и прохладной погоды. А вот до конца лета только в...
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