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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Православные отмечают Медовый Спас Православная церковь сегодня отмечает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В храмах проходят богослужения, в завершение которых верующим...

Православная церковь сегодня отмечает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В храмах проходят богослужения, в завершение которых верующим для поклонения выносится Святой Крест и происходит малое водосвятие.В народе праздник известен как Медовый Спас. Он связан с периодом окончания медосбора. С сегодняшнего дня для верующих наступает Успенский пост, который по строгости приравнивается к Великому посту и длится 14 дней.