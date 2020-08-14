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Православные отмечают Медовый Спас
14.08.2020 10:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравославная церковь сегодня отмечает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В храмах проходят богослужения, в завершение которых верующим для поклонения выносится Святой Крест и происходит малое водосвятие.
Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма святителя Кирилла Туровского г. Минска: "Мы празднуем праздник Изнесения Честного Древа Животворящего Креста Господня. Этот праздник пришел к нам из Византии. Когда в начале августа в Константинополе случались эпидемии, установился такой обычай - из императорской сокровищницы выносить Крест, в который были вмонтированы частицы святого Креста Господня, чтобы все желающие могли приложиться и попросить избавление от болезней".
В народе праздник известен как Медовый Спас. Он связан с периодом окончания медосбора. С сегодняшнего дня для верующих наступает Успенский пост, который по строгости приравнивается к Великому посту и длится 14 дней.
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Православная церковь сегодня отмечает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В храмах проходят богослужения, в завершение которых верующим...
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