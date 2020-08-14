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18 детей из Египта этим летом отдохнут в "Зубренке"

14.08.2020 10:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Средства на пребывание и оздоровление гостей  выделят из резервного фонда Президента. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. В программе - санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря  и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.
 
Теги: Минск
 
 
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Средства на пребывание и оздоровление гостей  выделят из резервного фонда Президента. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. В программе -...
 
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