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18 детей из Египта этим летом отдохнут в "Зубренке"
14.08.2020 10:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСредства на пребывание и оздоровление гостей выделят из резервного фонда Президента. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. В программе - санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.
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Средства на пребывание и оздоровление гостей выделят из резервного фонда Президента. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. В программе -...
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