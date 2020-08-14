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Стоны и боль Окрестина, протест с цветами, забастовки и реакция власти - важное за вчера

14.08.2020 07:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


Пятый день протестов. Беларусь и белорусы уже точно не будут прежними. Вот только ощущение того, что живем мы в двух разных реальностях усиливается. В одной реальности — женщины в белом с цветами на всех улицах, с другой — Окрестина и жуткие рассказы людей, которые оттуда выходят. К счастью, вчерашний день обошелся без бойни на улицах, но боли от этого меньше не стало.

Вот самое главное, что происходило вчера.

ЧТО ГОВОРИЛ НАРОД…

  • На мирные протесты люди начали выходить с самого утра, продолжались они до поздней ночи. Сначала это были женщины с цветами в разных районах Минска и других городах. Затем к ним присоединились медики, работники БЕЛАЗА, Белгосфилармонии, а затем волна сообщений о протестах и забастовках стала нарастать, как снежный ком.
  • Накануне ночью волонтеры сделали запись под стенами изолятора на Окрестина. На ней слышно, как бьют людей и как на них кричат. Усомниться в этом сложно. «Вечером, когда отсюда разгоняют родителей, где-то с часу ночи ощущение, что здесь Средневековье», — рассказала нам женщина, которая лежит в больнице неподалеку. Вчера поздно вечером из изолятора начали массово выпускать задержанных. Мы предупреждаем, что смотреть и читать обо всем, что с ними происходило, больно на физическом уровне.


  • Благодаря солидарности и сплоченности медикам удалось добиться освобождения задержанного накануне врача-реаниматолога Богдана Шильниковского — с Окрестина его привезли в реанимацию БСМП. «Богдан в сознании, самостоятельно передвигается, но ему требуется срочная медицинская помощь», — коротко прокомментировали врачи. Вот, кстати, что рассказали нам о протестах и травмах пострадавших медики скорой.
  • Под стенами тюрьмы в Жодино вчера было около 500 человек. Это жены и матери, рабочие и предприниматели, друзья и просто небезразличные люди, которые привозят еду, воду, одеяла и бесплатно готовы везти освобожденных и их родных домой.
  • В Сети все больше рассказов о задержаниях и чрезмерном применении силы. Вот, например, что рассказали о событиях вторника столичные байкеры, среди которых были и девушки.
  • Жуткое продолжение у истории погибшего после задержания парня в Гомеле. Напомним, СК заявил, что на теле Александра Вихора не обнаружено видимых телесных повреждений, родные скончавшегося парня просят показать им тело сына, а им говорят, что он умер от передозировки. Родные ищут тех, кому что-либо известно о Саше после задержания.
  • Светошумовые гранаты, газ и резиновые пули на акциях протеста в Беларуси применяются впервые. Доктор юридически наук, полковник в отставке Владимир Шиенок рассказал нам, законны ли действия силовиков.
  • На некоторых участках в Минске 9 августа члены избирательных комиссий отказались подписывать итоговый протокол, когда не согласились с подсчетом голосов. Оба случая были запечатлены на видео, узнали детали. Кстати, вот здесь рассказываем, что после выборов происходит дальше с голосами в бюллетенях и когда должна состояться инаугурация президента.

И ЧТО ОТВЕЧАЛИ ВЛАСТИ

  • Появилась и реакция со стороны властей. По ТВ выступил министр внутренних дел Юрий Караев. Извинился перед теми, кто пострадал случайно, признал, что «иногда сила была применена не по адресу», а также сказал, что случайные люди в местах содержания «остыли там немножко» и их стараются скорее выпускать.
  • Обратилась к белорусам и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она заявила, что президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний.
  • А вот как встретился с людьми мэр города Жодино Дмитрий Заблоцкий, от которого горожане потребовали убрать ОМОН, немедленно освободить задержанных, показать итоговые протоколы на участках, а также провести новые выборы.


  • Кстати, мнение столичного мэра Анатолия Сивака тоже появилось в Сети: «Подумайте: можно остаться дома — останутся дома и работники правоохранительных органов».
  • Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске. По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица.
  • В соцсетях появилось несколько заявлений об увольнении от чиновников. Например, об этом сообщил и один из работников Администрации президента. Вчера об увольнениях заявили и многие работники государственных СМИ (по нашей информации, среди них и глава президентского пула на ОНТ), кроме того, они подготовили обращение к министру информации.
  • Оставляют службу и некоторые силовики. Вот что нам рассказал капитан милиции из Новополоцка, а Гомеля в целях безопасности уехал из страны">вот — милиционер из Гомеля.

Все новости четверга, 13 августа


Мы надеемся, что сегодняшний день принесет нам больше хороших новостей, чем плохих. Берегите себя и своих близких!

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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В одной реальности - женщины в белом с цветами на всех улицах, с другой - Окрестина и жуткие рассказы людей, которые оттуда выходят. К счастью, вчерашний день...
 
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