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Курсы валют на 14 августа. Доллар и евро прибавили в цене
14.08.2020 10:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах доллар и евро прибавили в цене, российский рубль подешевел. И на это утро: доллар - 2 рубля 46 копеек, евро - 2 рубля 91 копейка и 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах доллар и евро прибавили в цене, российский рубль подешевел. И на это утро: доллар - 2 рубля 46 копеек, евро - 2 рубля 91 копейка и 3 рубля 35...
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