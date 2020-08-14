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Митрополит Павел призвал Лукашенко сделать все, чтобы остановить насилие

14.08.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел призвал Александра Лукашенко сделать все, чтобы остановить насилие.

— Я прошу Александра Григорьевича Лукашенко, который является нашим гарантом, сделать все, чтобы остановить насилие. Я думаю, это можно сделать. В то же время я призываю наших граждан не подстрекать. Я призываю молиться. Советовать мы не можем, но мы можем просить. Мы просим руководство страны остановить насилие. Потому что насилие только порождает насилие. Давайте сделаем все возможное, чтобы мир воцарился на нашей земле, — заявил он на церемонии закладки капсулы в основание храма преподобного Серафима Саровского на улице Белецкого в Минске.


Митрополит напомнил, что приближается праздник Преображения Господня, это «повод стать добрее, найти в себе что-то плохое, завистливое, обратиться к Богу, чтобы преобразиться».

Митрополит Павел призывает никого не осуждать, а «осознавая свою слабое человеческое существо, обратиться к Богу за помощью».

— Нельзя никого осуждать, желать злое. Но к сожалению, мы видим насилие в нашем обществе, возмущение людей. Люди хотят, чтобы их голос услышали, а кто-то использует это в корыстных политических целях. Два дня назад я обращался к журналистам, а также к тем, кто прибыл в Беларусь с недобрым намерениями, чтобы оставили нас, чтобы дали нам шанс самим строить свою жизнь.


Митрополит Павел признался, что видел ролики в интернете, где представители правоохранительных органов применяют насилие по отношению к гражданам, и это его глубоко впечатлило. Такое насилие он считает неприемлемым.

Он призвал президента дать «правильное направление нашим защитникам — чтобы они защищали».

— Насилию не место в нашей жизни. Не каждый народ хватил столько, сколько наш. Главное, чтобы воцарился мир в сердце каждого человека, — резюмировал он.

После закладки капсулы и освящения площадки для строительства храма митрополит Павел отправился в Свято-Духов кафедральный собор, где вероятно встретится с прихожанами, которые уже второй день подряд собираются рядом с храмом для молитвы против насилия.


 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Павел признался, что видел ролики в интернете, где представители правоохранительных органов применяют насилие по отношению к гражданам, и это его...
 
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