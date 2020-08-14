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В Беларусь вновь придет теплая погода. Уже завтра ожидается до плюс 23 днем и без осадков

14.08.2020 13:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларусь вновь придет теплая погода. Уже завтра ожидается до плюс 23 днем, без осадков, ночью до 14 тепла. В воскресенье будет сухо и до плюс 25. Следующая неделя обещает быть также теплой, однако ожидаются дожди.
 
 
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В Беларусь вновь придет теплая погода. Уже завтра ожидается до плюс 23 днем, без осадков, ночью до 14 тепла. В воскресенье будет сухо и до плюс 25. Следующая неделя...
 
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