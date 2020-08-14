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В Беларусь вновь придет теплая погода. Уже завтра ожидается до плюс 23 днем и без осадков
14.08.2020 13:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларусь вновь придет теплая погода. Уже завтра ожидается до плюс 23 днем, без осадков, ночью до 14 тепла. В воскресенье будет сухо и до плюс 25. Следующая неделя обещает быть также теплой, однако ожидаются дожди.
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В Беларусь вновь придет теплая погода. Уже завтра ожидается до плюс 23 днем, без осадков, ночью до 14 тепла. В воскресенье будет сухо и до плюс 25. Следующая неделя...
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