﻿ «Наши зарплаты - это пули ОМОНа». Рабочие «Беларуськалия» объявили забастовку и формируют стачкомы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Наши зарплаты - это пули ОМОНа». Рабочие «Беларуськалия» объявили забастовку и формируют стачкомы

17.08.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В пятницу сотрудники «Беларуськалия» сообщили: если не будут выполнены их требования, они в понедельник утром останавливают работу. Они настаивают на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставки тех, кто допустил насилие в стране. Сегодня они заявили, что останавливают производство.


В 8 утра возле проходной второго рудоуправления многолюдно, шахтеры эмоционально обсуждают, почему они решились на такой шаг.

— Мы хотим быть солидарны со всей страной. Наши требования не выполняются, вот почему забастовка. Она будет длиться, пока ничего не изменится, — объясняют мужчины.


На проходную пришли те, кто работал в ночную смену, отдохнул пару часов — и снова на работу, и те, кто официально в отпуске.

Встреча с руководством длилась полчаса, сотрудников призывали написать свои требования, но не останавливать производство.


— Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники Беларуськалия.

Почти единогласно они проголосовали за забастовку, сейчас они формируют стачкомы и официально через профсоюз готовятся уведомить руководство о том, что производство останавливается.


Напомним, в пятницу, 14 августа, в Солигорске проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками «Беларуськалия» встретилось руководство предприятия. На встрече люди выдвинули следующие требования: освободить Солигорск от отряда особого назначения как утратившего доверие граждан и ходатайствовать о расформировании ОМОН с лишением сотрудников воинских званий без права восстановления на службу в органы МВД; привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей. Люди пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если требования не будут выполнены.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу сотрудники «Беларуськалия» сообщили: если не будут выполнены их требования, они в понедельник утром останавливают работу. Они настаивают на новых...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вернется, когда будет уместно: "Наше Утро" на ОНТ уходит в отпуск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.08.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика