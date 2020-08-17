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«Наши зарплаты - это пули ОМОНа». Рабочие «Беларуськалия» объявили забастовку и формируют стачкомы
17.08.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу сотрудники «Беларуськалия» сообщили: если не будут выполнены их требования, они в понедельник утром останавливают работу. Они настаивают на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставки тех, кто допустил насилие в стране. Сегодня они заявили, что останавливают производство.
В 8 утра возле проходной второго рудоуправления многолюдно, шахтеры эмоционально обсуждают, почему они решились на такой шаг.
— Мы хотим быть солидарны со всей страной. Наши требования не выполняются, вот почему забастовка. Она будет длиться, пока ничего не изменится, — объясняют мужчины.
На проходную пришли те, кто работал в ночную смену, отдохнул пару часов — и снова на работу, и те, кто официально в отпуске.
Встреча с руководством длилась полчаса, сотрудников призывали написать свои требования, но не останавливать производство.
— Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники Беларуськалия.
Почти единогласно они проголосовали за забастовку, сейчас они формируют стачкомы и официально через профсоюз готовятся уведомить руководство о том, что производство останавливается.
Напомним, в пятницу, 14 августа, в Солигорске проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками «Беларуськалия» встретилось руководство предприятия. На встрече люди
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В пятницу сотрудники «Беларуськалия» сообщили: если не будут выполнены их требования, они в понедельник утром останавливают работу. Они настаивают на новых...
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