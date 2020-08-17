Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Защищать лес от пожаров в Брестском районе помогает современная техника Дроны, фотоловушки, видеонаблюдение. По словам специалистов, основная причина возгораний - человеческий фактор. Белорусские леса имеют огромное значение не только...

Дроны, фотоловушки, видеонаблюдение. По словам специалистов, основная причина возгораний - человеческий фактор. Белорусские леса имеют огромное значение не только для экологии Беларуси и Европы. Для нашей страны это еще и большой экспортный потенциал.Заготовленную древесину лесхозы отправляют на экспорт и перерабатывающие предприятия.