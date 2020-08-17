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Защищать лес от пожаров в Брестском районе помогает современная техника

17.08.2020 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дроны, фотоловушки, видеонаблюдение. По словам специалистов, основная причина возгораний - человеческий фактор. Белорусские леса имеют огромное значение не только для экологии Беларуси и Европы. Для нашей страны  это еще и большой экспортный потенциал. 

Андрей Штык, лесничий Мухавецкого лесничества Брестского лесхоза: "Мы хотим сохранить то, что построили, и развиваться дальше. Благодаря поддержке государства лесная отрасль развивается стремительно. Открыты новые европейские рынки сбыта нашей лесопродукции, которая пользуется большим спросом, благодаря чему мы получаем доходы, которые вкладываем в развитие нашей отрасли. Строим новые цеха по переработке древесины, увеличивается благосостояние наших работников". 

Заготовленную древесину  лесхозы отправляют на экспорт и перерабатывающие предприятия.

 
 
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Дроны, фотоловушки, видеонаблюдение. По словам специалистов, основная причина возгораний - человеческий фактор. Белорусские леса имеют огромное значение не только...
 
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