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Защищать лес от пожаров в Брестском районе помогает современная техника
17.08.2020 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДроны, фотоловушки, видеонаблюдение. По словам специалистов, основная причина возгораний - человеческий фактор. Белорусские леса имеют огромное значение не только для экологии Беларуси и Европы. Для нашей страны это еще и большой экспортный потенциал.
Андрей Штык, лесничий Мухавецкого лесничества Брестского лесхоза: "Мы хотим сохранить то, что построили, и развиваться дальше. Благодаря поддержке государства лесная отрасль развивается стремительно. Открыты новые европейские рынки сбыта нашей лесопродукции, которая пользуется большим спросом, благодаря чему мы получаем доходы, которые вкладываем в развитие нашей отрасли. Строим новые цеха по переработке древесины, увеличивается благосостояние наших работников".
Заготовленную древесину лесхозы отправляют на экспорт и перерабатывающие предприятия.
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Дроны, фотоловушки, видеонаблюдение. По словам специалистов, основная причина возгораний - человеческий фактор. Белорусские леса имеют огромное значение не только...
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