Милиция: в Волковыске вчера избили сотрудника

Источник материала: Tut.by

Вечером 16 августа около 19.30 в Волковыске, как сообщает УВД, был избит милиционер. По официальному сообщению милиции, на мужчину в гражданской одежде напала семейная пара, когда он выходил из дома родителей. В УВД утверждают, что напали «из мести за выполнение им служебных обязанностей».

Вызвали милицию. Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

У потерпевшего милиционера — сотрясение головного мозга, также ему причинены телесные повреждения, утверждают в УВД. Сейчас он в больнице.