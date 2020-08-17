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Милиция: в Волковыске вчера избили сотрудника
17.08.2020 12:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 16 августа около 19.30 в Волковыске, как
Вызвали милицию. Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
У потерпевшего милиционера — сотрясение головного мозга, также ему причинены телесные повреждения, утверждают в УВД. Сейчас он в больнице.
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В УВД утверждают, что напали «из мести за выполнение им служебных обязанностей».
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