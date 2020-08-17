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Милиция: в Волковыске вчера избили сотрудника

17.08.2020 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 16 августа около 19.30 в Волковыске, как сообщает УВД, был избит милиционер. По официальному сообщению милиции, на мужчину в гражданской одежде напала семейная пара, когда он выходил из дома родителей. В УВД утверждают, что напали «из мести за выполнение им служебных обязанностей».

Вызвали милицию. Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

У потерпевшего милиционера — сотрясение головного мозга, также ему причинены телесные повреждения, утверждают в УВД. Сейчас он в больнице.

 
 
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В УВД утверждают, что напали «из мести за выполнение им служебных обязанностей».
 
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