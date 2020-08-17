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Жарко и солнечно. Погода в Гродно на неделе
17.08.2020 14:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на неделе будет преимущественно солнечно и тепло, дождей будет совсем немного,
В понедельник — переменная облачность и без осадков. Воздух днем прогреется до +28°С.
Во вторник также переменная облачность. Днем возможен дождь с грозой, вечером опять дождливо. Температура воздуха — +25…27°С.
В среду переменная облачность. Вечером возможен дождь. Днем до +26°С.
В четверг переменная облачность и без осадков. Днем будет до +25°С.
В пятницу переменная облачность, слабый ветер. Днем до +24°С.
Хорошей недели!
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В Гродно на неделе будет преимущественно солнечно и тепло, дождей будет совсем немного.
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