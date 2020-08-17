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Еще немного жары и резкое похолодание. Погода в Могилеве на неделе
17.08.2020 14:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало недели в Могилеве будет жарким, а середина — дождливой и принесет похолодание. По
Сегодня, 17 августа, — солнце и жара: до +28 °С.
Во вторник прогнозируют до 26 °C и весь день солнце. Но вечером возможны дождь и гроза.
Заметно похолодает в среду, 19 августа: будет до +20 °С, весь день будут идти дожди, иногда сильные ливни, скорее всего, пройдут и грозы.
Четверг будет безоблачным и солнечным. На термометре будет до +21 °С.
Пятница, 21 августа, также будет солнечной, но станет чуть холоднее — до +19 °С.
Хорошей недели!
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Среда будет дождливой, а остальные дни - солнечными.
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