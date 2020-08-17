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Еще немного жары и резкое похолодание. Погода в Могилеве на неделе

17.08.2020 14:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало недели в Могилеве будет жарким, а середина — дождливой и принесет похолодание. По предварительным данным pogoda.by, в выходные будет солнечно и довольно тепло.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 17 августа, — солнце и жара: до +28 °С.

Во вторник прогнозируют до 26 °C и весь день солнце. Но вечером возможны дождь и гроза.

Заметно похолодает в среду, 19 августа: будет до +20 °С, весь день будут идти дожди, иногда сильные ливни, скорее всего, пройдут и грозы.

Четверг будет безоблачным и солнечным. На термометре будет до +21 °С.

Пятница, 21 августа, также будет солнечной, но станет чуть холоднее — до +19 °С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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