У проходной «Гомсельмаша» перекрыли путепровод, на котором в пятницу собирались люди: говорят, аварийный

Источник материала: Tut.by

Сегодня в телеграм-каналах люди обсуждали подготовку забастовки на «Гомсельмаше». Люди планировали собраться в 11.20 на транспортной проходной. Но в назначенное время никто в указанное место не пришел. Зато дорожники перекрыли путепровод над территорией предприятия.





Напомним, «Гомсельмаш» планировал присоединиться к забастовкам еще в пятницу, 14 августа. Тогда примерно 30 человек пришли поддержать заводчан к транспортной проходной на улице Дворникова. На территорию завода их, конечно, не пустили — и люди поднялись на путепровод: с него можно было посмотреть, как проходит собрание работников. Сверху было видно, что с руководством беседует пару десятков человек. Позже заводчане объяснили свою малочисленность тем, что остальные просто не смогли выйти из цехов — мол, входы закрыли.

По другой информации, люди и вовсе не хотели бастовать: предприятие полностью загружено и никто не хочет терять свой заработок.

Сегодня в 11.20 в телеграм-канале заводчан снова позвали на забастовку, но к транспортной проходной никто не пришел.

А в районе 12.00 у путепровода появились люди в салатовых жилетах и закрыли проход на мост.

— Нам сказали закрыть мост, потому что с опорами какая то ерунда, как и на сельмашевском, — пояснил человек в жилете. При этом прохожим заходить на путепровод не запретил.

В службе безопасности предприятия TUT.BY объяснили, что путепровод уже давно аварийный, провели через проходную и показали самые опасные участки.

— Идет деформация пролета моста, видите — там, где ступеньки и дальше, — железобетон ржавый, все осыпалось до арматуры. В пятницу, когда здесь собрались люди, мы просто молились: ведь мост мог рухнуть. Мы сейчас с вами откровенны, — сказали на предприятии.



