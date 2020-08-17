Рабочие вышли: что происходит сегодня на предприятиях Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Утро понедельника на многих предприятиях Беларуси, в том числе крупнейших, началось с собраний работников. Люди решили устроить забастовку, чтобы выразить солидарность с теми, кто выходит на мирные акции протеста и кто пострадал во время жестких задержаний, а также несогласие с результатами президентских выборов.

Что происходит на предприятиях в разных регионах страны, читайте в обзоре Sputnik.

Бастующие гиганты

С самого утра жители Солигорска сообщили, что работники "Беларуськалия" вышли на забастовку. Вместо того, чтобы спуститься в шахты, шахтеры собрались на территории предприятия. По сообщениям очевидцев, остановились все рудники, также возникли затруднения с работой дочерних предприятий.

© Sputnik / Виктор Толочко Рабочие МТЗ отправились к МЗКТ, куда приехал сегодня президент

С собрания рабочих началось утро понедельника и на БелАЗ. Работники завода сообщили Sputnik, что около 200-300 человек вышли решать вопрос о забастовке, люди хотели обсудить ситуацию с руководством. Чтобы провести забастовку, согласно коллективному договору, нужно соблюсти определенные действия. Решение бастовать может принять собрание всех работников в ходе тайного голосования или профсоюзная конференция, в которой принимают участие выдвинутые от всех подразделений работники. Позже появилась информация, что людей грозили лишить зарплат в случае отказа от работы. В результате рабочие БелАЗ вернулись на рабочие места после встречи с руководством завода.

© Sputnik / Виктор Толочко Рабочие МТЗ вышли в понедельник на улицу

Вышли на забастовку также работники МТЗ. Гендиректор завода Виталий Вовк провел встречу с активистами и заявил, что не будет препятствовать работникам, выражающим свою гражданскую позицию в форме отказа от работы. Он призвал собравшихся дать спокойно выйти на свои рабочие места тем, кто принял такое решение. По последним данным, на МТЗ работает корпус сборки тракторов, идет отгрузка готовой продукции. Часть бастующих направлялась к МЗКТ, куда сегодня прибыл на встречу с работниками президент Александр Лукашенко.

© Sputnik В полдень ко всеобщей забастовке присоединились работники жлобинского БМЗ

Сообщается также о волнениях на предприятиях МАЗ, которые также вышли на улицы города, и "Атлант". В полдень ко всеобщей забастовке присоединились работники жлобинского БМЗ. Люди выходят за территорию завода, к ним присоединяются горожане. Бастующие выдвигают четкие требования к премьер-министру, министру промышленности, главе МВД и гендиректору предприятия. Среди них - отставка действующего президента, проведение новых выборов с международными наблюдателями, освобождение политзаключенных и задержанных в ходе акций протеста.

© Sputnik / Виктор Толочко Манифестация возле проходной МЗКТ, куда приезжал президент

Работники "Гродно Азот" также сообщили, что вышли на митинг. Они предлагали начать забастовку еще в конце прошлой недели.

Не остались равнодушными к происходящему в стране работники нефтяной отрасли. На забастовку вышли сотрудники новополоцкого "Нафтана" - одного из важнейших предприятий Беларуси.

Бастуют не только заводы

Утроить забастовку решили не только работники заводов, но и представители других предприятий и организаций. Так, утром возле здания "Белтелерадиокомпании" собрались технические сотрудники, которые не готовы продолжать работу в нынешних условиях.

Они требуют, чтобы руководство не запрещало им говорить правду о том, что происходит в стране. Эту забастовку анонсировали еще в субботу, когда в "Белтелерадиокомпанию" приезжали пообщаться с работниками председатель Совета Республики Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Поддержать телевизионщиков пришли многие неравнодушные граждане, туда же приезжала представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова.

© Sputnik Утром возле зданий ОНТ и Белтелерадиокомпании собрались люди

Поддержали своих коллег работники ОНТ и СТВ, они собрались около 11 часов утра возле здания телеканалов на улице Коммунистической в Минске. В соцсетях они призвали горожан прийти и бастовать вместе с ними. По последним данным, бастующие заполнили всю площадку перед зданием телеканалов, при этом люди продолжают подходить.

Сотрудники МИД Беларуси вышли в обед на протест с чистыми листами бумаги. По их словам, скорее всего на них будут напечатаны приказы об увольнении. Писать заявления по собственному желанию дипломаты не намерены. Работники встречались с министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы обсудить ситуацию, но тот ответил, что "вы государственные люди, присягу давали".

© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники МИД Беларуси вышли в обед на протест с чистыми листами бумаги

Также поступают сообщения о том, что планируют устроить забастовку белорусские ученые и представители Национальной академии наук. По сообщениям очевидцев, на акцию солидарности в понедельник вышли некоторые работники Национального аэропорта Минск. Они выступают против насилия в отношении участников акций протеста.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко , за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек , в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один погиб.