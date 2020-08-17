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Генпрокуратура опубликовала списки арестованных за акции протеста

17.08.2020 13:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Генпрокуратура и МВД провели работу по освобождению граждан, задержанных по административным статьям за участие в протестных акциях, сообщили в главном надзорном ведомстве станы.

© Sputnik
На Окрестина повторно задержали двух участников акции – они пришли за вещами

За несколько дней в Беларуси силовики задержали около семи тысяч участников уличных акций, которые начались после президентских выборов.

"Практически все задержанные по административным статьям за участие в несанкционированных акциях, которые состоялись в Минске и других городах Беларуси, освобождены", - сообщили Sputnik в генеральной прокуратуре.

Там также отметили, что в Генпрокуратуру продолжаются обращаться граждане, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе.

Прокуроры опубликовали список граждан, которые отбывают административный арест, ознакомиться с ним можно тут.

За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек. В минувший четверг задержанных начали отпускать из ЦИП на Окрестина и тюрьмы в Жодино. Ранее родственники задержанных жаловались на сложности: они не могли ни связаться со своими близкими, ни получить информацию об их местонахождении. Позже списки задержанных были опубликованы.

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Теги: Минск
 
 
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До сих пор некоторые граждане Беларуси не могут найти своих близких и знакомых после уличных акций.
 
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