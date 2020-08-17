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МВД: работа по освобождению задержанных на акциях граждан завершается
17.08.2020 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По состоянию на 14.00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека. Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно,
По данным МВД, содержащиеся в ИВС в Жодино граждане были переведены в ЦИП ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8.00 отпущены.
Сейчас в ЦИП ГУВД находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра.
Сотрудники учреждений проводят опись имущества задержанных. Получить свои вещи они, в том числе те, кто был в ИВС в Жодино (тюрьма № 8) и Слуцке (ЛТП № 3), могут в ЦИП ГУВД Мингорисполкома.
«Горячая линия» МВД, созданная для информирования граждан о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях, прекращает работу сегодня в 19.00.
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По состоянию на 14.00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека. Работа по освобождению продолжается, сведения...
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