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В Советском районе пожилые люди бесплатно оздоравливаются в соляной пещере
17.08.2020 20:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTА знаете ли вы, что с некоторых пор в Советском районе Минска пожилые люди бесплатно оздоравливаются в соляной пещере. Благотворительная акция - совместный проект государства и частного бизнеса. По словам заведующей отделением дневного пребывания для пожилых граждан Территориального центра социального обслуживания, с инициативой поддержать пенсионеров выступила индивидуальный предприниматель Ольга Гаврук, которая владеет данной соляной пещерой. И предложила в период пандемии и подготовки к вирусному сезону таким образом укрепить иммунитет пожилых граждан. Потому что пребывание в пещере имеет мощный оздоравливающий эффект.
Наталья Жданович, заведующая отделением дневного пребывания для пожилых граждан Территориального центра социального обслуживания населения Советского района: "Было очень удивительно это слышать от индивидуального предпринимателя, который имеет такой маленький бизнес. И который в данный момент находится сам в сложных условия. Но у человека, видно, большое сердце и большая душа, открытая людям. Готовая помогать окружающему миру, что для нее это был просто порыв. Ее потребность душевная оказать такую помощь людям, которые находятся в таком возрасте. И мы, конечно же, подхватили эту инициативу. Очень обрадовались".
Соляная пещера представляет собой искусственно созданное помещение, пол, потолок и стены которого декорированы солью. Воздух в комнате насыщен сухим солевым аэрозолем, который попадает в дыхательные пути и оказывает на организм оздоравливающее воздействие. Все, что требуется от желающего полечиться в соляной пещере - прийти и расслабиться, сидя или лежа в шезлонге. Эффект, говорят, потрясающий. Помогает расслабиться, улучшает качество сна, облегчает дыхание, очищается и омолаживается организм.
Наталья Жданович, заведующая отделением дневного пребывания для пожилых граждан Территориального центра социального обслуживания населения Советского района: "Ощущение, да, бодрости, легкости, яркости жизни. Мне нравится. Чувствуется, что идет процесс очищения организма и это очень приятно. Я хочу просто сказать огромное спасибо за то, что нам предоставили совершенно уникальную возможность. Мы на пенсии находимся, и этой пенсии не очень много, чтобы позволить себе пройти 10 сеансов. Я почувствовала эффект. Хотела просто сказать за человечность, за такой вот шаг, огромное спасибо, потому что это, действительно, хорошая помощь нам".
Благотворительный курс рассчитан на 5-10 посещений. И очевидно, что люди элегантного возраста в соляной пещере поправляют свое здоровье с огромным удовольствием и благодарностью.
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А знаете ли вы, что с некоторых пор в Советском районе Минска пожилые люди бесплатно оздоравливаются в соляной пещере. Благотворительная акция - совместный проект...
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