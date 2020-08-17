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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ночью ожидается переменная облачность, днем облачность увеличится. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах — с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 21-27 градусов тепла, по юго-востоку — плюс 28-30.

БелТА