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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 августа

17.08.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 августа
Фото из архива

 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ночью ожидается переменная облачность, днем облачность увеличится. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах — с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 21-27 градусов тепла, по юго-востоку — плюс 28-30.

БелТА

 
 
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Фото из архива  Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю
 
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