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Лукашенко о стычках с силовиками: нужен был повод, чтоб вы кричали "Уходи!"
17.08.2020 15:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Провокации в отношении силовиков и нарушения общественного порядка в ходе
По словам главы государства, многие задержанные участники акций протеста специально вели себя провокационно, начиная с дня выборов до закрытия участков для голосования. У него есть информация, что многие были в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств.
"Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: "Уходи!" Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, что кто-то попал под эту раздачу", - обратился Лукашенко работникам завода, сообщает
Он подчеркнул, что применение силы в отношении протестующих они спровоцировали сами, и рассказал, что одному из силовиков сломали позвоночник.
"На провокации будем отвечать соответствующим образом. Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети", - сказал президент.
© Sputnik / Виктор Толочко
Думайте мозгами, а не "айфонами"
Общаясь с работниками МЗКТ, Александр Лукашенко призвал их в нынешней ситуации принимать взвешенные решения, не опираясь только на информацию из некоторых источников в интернете.
"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор", - предупредил он.
Также президент припомнил распространяемую Telegram-каналами информацию о принадлежащей ему недвижимости и деньгах.
"Поэтому я говорю: найдете - забирайте", - в очередной раз заявил он.
Глава государства заявил, что в данный момент нужно принимать взвешенные решения, направленные на стабилизацию обстановки.
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По словам президента Беларуси, провокации в отношении силовиков на акциях протеста проводились для того, чтобы его скомпрометировать.
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