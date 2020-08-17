Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Провокации в отношении силовиков и нарушения общественного порядка в ходе несанкционированных акций протеста нужны для того, чтобы настроить народ против президента, об этом заявил Александр Лукашенко в понедельник в ходе визита на МЗКТ .

По словам главы государства, многие задержанные участники акций протеста специально вели себя провокационно, начиная с дня выборов до закрытия участков для голосования. У него есть информация, что многие были в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств.

"Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: "Уходи!" Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, что кто-то попал под эту раздачу", - обратился Лукашенко работникам завода, сообщает БелТА .

Он подчеркнул, что применение силы в отношении протестующих они спровоцировали сами, и рассказал, что одному из силовиков сломали позвоночник.

"На провокации будем отвечать соответствующим образом. Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети", - сказал президент.

Думайте мозгами, а не "айфонами"

Общаясь с работниками МЗКТ, Александр Лукашенко призвал их в нынешней ситуации принимать взвешенные решения, не опираясь только на информацию из некоторых источников в интернете.

"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор", - предупредил он.

Также президент припомнил распространяемую Telegram-каналами информацию о принадлежащей ему недвижимости и деньгах.

"Поэтому я говорю: найдете - забирайте", - в очередной раз заявил он.

Глава государства заявил, что в данный момент нужно принимать взвешенные решения, направленные на стабилизацию обстановки.

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